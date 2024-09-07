¥¢¥ó¥¸¥ã¥Ã¥·¥åÅÏÉô·ú¡¢¡ÖÀ¸°Õµ¤¡×¤Ê¡ÖÅÏÉô¤Ï»¦¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥¢¥ó¥¸¥ã¥Ã¥·¥å¡×¤ÎÅÏÉô·ú¡Ê51¡Ë¤¬7Æü¡¢¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡Ö¥µ¥ó¥É¥¦¥£¥Ã¥Á¥Þ¥ó ¥¶¡¦¥é¥¸¥ª¥·¥ç¡¼¥µ¥¿¥Ç¡¼¡×¤Ë½Ð±é¤·¡¢²áµî¤Î¼«Ê¬¤È¤Î·èÊÌ¤òÀë¸À¤·¤¿¡£
100Ç¯°Ê¾å¡ÈÌÔ½ëÆüÃÎ¤é¤º¤Î³¹¡Éº£Ç¯¤â¡Ö¥¨¥¢¥³¥ó¤Ï»È¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×°Ü½»¤ÎÁêÃÌ¤ÏÌó2ÇÜ¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢²Æ¤Ç¤â¥µ¥¦¥Ê¤¬Ì£¤ï¤¨¤ë¡ÈÎÃ¤·¤¤³¹¡É¤â
¥µ¥ó¥É¥¦¥£¥Ã¥Á¥Þ¥ó¤Î°ËÃ£¤ß¤¤ª¡Ê50¡Ë¤«¤é¼ã¼ê»þÂå¤Ë±Ä¶È¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿»þ¤ÎÂÖÅÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥¢¥¦¥Ç¥£¤Ç¶î¤±¤Ä¤±¤Æ¤¤Æ¡Ä¡£½ÐÈÖÀ£Á°¤ËÍè¤Æ¡¢¥ï¡¼¥Ã¤È¾Ð¤ï¤»¤Æ¡¢¤¸¤ã¤¢¤Í¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê¡×¤ÈË½Ïª¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¤¢¤ÎÅÏÉô¤Ï»¦¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¥ª¥ì¤¬¡£¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡¢¤³¤ÎÀ¤¤«¤é¡£¤¢¤ÎÀ¸°Õµ¤¤Ê¡×¤ÈÂ¨Åú¡£¡Ö»à¤Ë¤Þ¤·¤¿¡¢¥¢¥¤¥Ä¡£ÆóÅÙ¤ÈÎ©¤Á¾å¤¬¤ì¤Ê¤¤¤°¤é¤¤²¥¤ê»¦¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È¶¯¤¤¸ÀÍÕ¤ÇÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£
½÷ÀÌäÂê¤Ç¼«½Í¤·¤Æ¤¤¤¿´ü´Ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÏÃ¤ÏµÚ¤Ó¡¢ÉÙß·¤¿¤±¤·¡Ê50¡Ë¤«¤é¡Ö°úÂà¤Ã¤Æ¤Î¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¼ÁÌä¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤Ã¤Ñ¤ê¡£¡ÖºÇ½é¤Ï¼¤á¤Ê¤¤ã¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê¡Ä¡£»öÌ³½ê¤Ë¤â¡¢²ÈÂ²¤Ë¤âÌÂÏÇ¤«¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¤·¡¢¤â¤¦¼¤á¤è¤¦¤È¡£¼«½ÍÃæ¤ÎÀ¸³è¤ÏÆ¨Ë´À¸³è¤ß¤¿¤¤¤À¤Ã¤¿¡£¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤ä¤Ã¤¿¤é¡¢¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢Àè¤Þ¤Ç¼èºà¼õ¤±¤¿¤ê¡¢ºÊ¡Ê½÷Í¥¤Îº´¡¹ÌÚ´õ¡Ë¤ÏºÊ¤Ç¤É¤³¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤âÄÉ¤¤¤«¤±²ó¤µ¤ì¤¿¤ê¤·¤Æ¡£¡Ê¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï¡ËÆ¨¤²¤ë¿ÍÀ¸¤ÏÊ§¿¡¤Ç¤¤Ê¤¤¡£ÈãÈ½¤Ï³Ð¸ç¤·¤Æ¤Þ¤¹¤·¡¢µ¤Ê¬¤ò³²¤µ¤ì¤ë¿Í¤¬¤¤¤ë¤Î¤â¤â¤Á¤í¤óÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤ë¤¬¡¢°ì±þ¤â¤¦°ì²ó¤ä¤é¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Ã¤Æ¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤¹¡×¤È·Ý¿ÍÂ³¹Ô¤ò·è¤á¤¿ÍýÍ³¤òÀâÌÀ¡£
·èÃÇ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ïº´¡¹ÌÚ¤È¤âÏÃ¤·¹ç¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢¡Ö¤³¤Î¤Þ¤Þ¤À¤È¤É¤¨¤é¤¤ÂçÊÑ¤Ê¿ÍÀ¸¤Ë¤Ê¤ë¤«¤é¡¢¤â¤¦°ì²ó¤Á¤ç¤Ã¤È¤ä¤é¤»¤Æ¤¯¤ì¡¢¤È¡£»Ò¤É¤â¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¡ÊÉã¿Æ¤Î¡ËÇØÃæ¤ò¸«¤»¤ë¤Î¤¬¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤È·èÃÇ¤·¤¿ÇØ·Ê¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¢¨¼Ì¿¿¤Ï»ñÎÁ