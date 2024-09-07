¡Ö¤¦¤Þ¤¹¤®¤ë¡ª¡×¥¬¥ó¥Ð¥ì¥ë¡¼¥ä¡¦¤è¤·¤³¡¢¥¥ì¥¥ì¥À¥ó¥¹¤Ë´ÑµÒ¾×·â¡ª¡Ö¾Ð´éµ±¤¤¤Æ¤ë¤Ê¡×¡ÖÂ¸ºß´¶¤¬¥ä¥Ð¤¤£÷¡×
¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¤Î¥¬¥ó¥Ð¥ì¥ë¡¼¥ä¡¦¤è¤·¤³¤¬9·î7Æü¡¢¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ø¥Þ¥¤¥Ê¥Ó Åìµþ¥¬¡¼¥ë¥º¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó 2024 AUTUMN/WINTER¡Ù¡Ê°Ê²¼¡ÖTGC 2024A/W¡×¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤Ï¥¥ì¥¥ì¤Î¥À¥ó¥¹¤òÈäÏª¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ò¶Ã¤«¤»¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¤³¤ì¤ÏÉ¬¸«¡ª¡©¤è¤·¤³¤ÎÇ÷ÎÏ¥¥ì¥¥ì¥À¥ó¥¹
TGC¤Î¡Ös**t kingz produce TGC DANCE SHOW¡×¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤è¤·¤³¤Ï¡¢¤ª¤È¤®ÏÃ¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë»ÅÎ©¤Æ¤ÎÉñÂæ¤Ç¥Ò¥í¥¤¥ó¤ò±é¤¸¤¿¡£¥À¥ó¥µ¡¼¤¿¤Á¤ÎÃæ±û¤Ç¥¥ì¥Ã¥¥ì¤Î·ã¤·¤¤ÍÙ¤ê¤òÈäÏª¤¹¤ë¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤â¥Ó¥Ã¥¯¥ê¡£¡Ö¤è¤·¤³¤¦¤Þ¤¹¤®¡×¡Ö¾Ð´éµ±¤¤¤Æ¤ë¤Ê¡×¡Ö¥¬¥ó¥Ð¥ì¡×¡ÖÂ¸ºß´¶¤¬¥ä¥Ð¤¤£÷¡×¡Ö¤è¤·¤³¡¢¤¤¤Ä¤â¥À¥ó¥¹¤¦¤Þ¤¤¡×¤ÈÂ¿¿ô¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¥¬¥ó¥Ð¥ì¥ë¡¼¥ä¤Ï¡¢NSCÂçºå¹»¤Î35´üÀ¸Æ±»Î¤À¤Ã¤¿¤Þ¤Ò¤ë¤È¤è¤·¤³¤¬2012Ç¯6·î¤Ë¥³¥ó¥Ó·ëÀ®¡£ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤Î¡ÖÀ¤³¦¤Î²Ì¤Æ¤Þ¤Ç¥¤¥Ã¥ÆQ¡×¤Û¤«¡¢Â¿¤¯¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤òÃæ¿´¤Ë³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Åìµþ¥¬¡¼¥ë¥º¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡ÊTGC¡Ë¤Ï¡ÖÆüËÜ¤Î¥¬¡¼¥ë¥º¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤òÀ¤³¦¤Ø¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë2005Ç¯8·î¤«¤éÇ¯2²ó³«ºÅ¡£¥â¥Ç¥ë¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¢Æ°²è¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼Åù¤Î¥È¥Ã¥×¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤¬°ìÆ²¤Ë²ñ¤¹¤ë»Ë¾åºÇÂçµé¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Õ¥§¥¹¥¿¡£¡ÖTGC 2024A/W¡×¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¿·¤¿¤ÊËÁ¸±¤äÄ©Àï¤Ø¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¡ÖA STEP FORWARD¡×¡£»Ê²ñ¤Ï¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¢ÏÉ¸«ÎèÆà¡¢¤Þ¤¿IVE¤Ë¤è¤ë¥é¥¤¥Ö¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤âÅ¸³«¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ê¡ØÅìµþ¥¬¡¼¥ë¥º¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó 2024 AUTUMN/WINTER¡Ù¡¿ABEMA SPECILA¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤è¤ê¡Ë