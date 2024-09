チームは開幕3連敗と厳しい船出だが、新天地サウサンプトンで幸先の良いスタートを切ったのが日本代表DF菅原由勢だ。



今夏にオランダのAZからサウサンプトンへ移籍した菅原は、第3節のブレントフォード戦でさっそく自慢の攻撃性を発揮した。試合は1-3で敗れたが、菅原は後半アディショナルタイムに左足のボレーで得点を記録。ペナルティエリアで味方の落としを受けると、それをダイレクトで左アウトサイドボレーで決めた技ありの一撃だった。





