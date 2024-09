HEY-SMITHが、『Rest In Punk Tour』ファイナルとなった沖縄公演から「You Are The Best」のライブ映像を公式YouTubeにて公開した。

バンド史上最大規模の55本を全公演完売させたツアー『Rest In Punk Tour』のファイナル沖縄公演を収録したLIVE DVD & Blu-ray『Dear Freedom -Rest In Punk Tour Final in Music Town Otoichiba Okinawa-』より、“いつか誰かのヒーローになれる。お前は最高だ!”という猪狩秀平(Gt.Vo)のメッセージが印象的な「You Are The Best」のライブ映像を公開。

10月9日に発売するLIVE DVD & Blu-ray『Dear Freedom -Rest In Punk Tour Final in Music Town Otoichiba Okinawa-』には、MC&アンコールを含めた全曲が収録され、特典映像としてTour Final Seriesに密着したツアーの裏側をリアルに収めたドキュメント映像も収録。オリジナルTシャツが付いた完全予約限定生産盤は、先着予約限定となっているので予約はお早目に。

さらに、『OSAKA HAZIKETEMAZARE FESTIVAL 2024』のアフターパーティー『HAZIKETEMAZARE FESTIVAL 2024 AFTER PARTY』が10月27日(日)に大阪・SUNHALLで開催が決定。LIVE ACTとしてDUB 4 REASON、裸絵札、ハルカミライ(Acoustic Set)、KUZIRA(Acoustic Set)、山本響(MAKI)が出演。DJとしてTAKUYA(THE ORAL CIGARETTES)、Koie・Teru(Crossfaith)、SATOBOY(SUNSHINE DUB)の出演が発表されている、このアフターパーティーで、HEY-SMITH主催の野外フェス『OSAKA HAZIKETEMAZARE FESTIVAL 2024』の余韻も楽しんでほしい。チケット先行は9月15日まで受付中。