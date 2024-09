2022年に初登場して話題をさらった、米マクドナルドの「大人のハッピーセット」。2023年にも期間限定で登場すると、売り切れが続出するほどの人気を呼びました。そんな大人のハッピーセットは今年、「コレクターズミール」の名前で販売が始まっています。

↑ノスタルジックなカップが付いてくる(画像提供/KOBI-TV NBC5/YouTube)

マクドナルドの「ハッピーセット」は子ども向けのセットメニューで、子どもが喜ぶおもちゃが付いているのが特徴。セットのおもちゃは期間限定でさまざまな物に変わり、日本のマクドナルドではポケモンの『ぴかポケ』とコラボして、販売個数の記録を更新したこともあります。

今回、米マクドナルドで販売されている「大人のハッピーセット」では、コンボミールに6個のコレクターカップがセットになっています。

コレクターカップのデザインにはジュラシック・パーク、シュレック、ハローキティ、バービーが含まれており、子ども時代や青春時代にそれらと共に育った世代には懐かしさが溢れてくるでしょう。

また、開けてみないと何のおもちゃが付いてくるかが分からないところもハッピーセットの魅力。「ガチャガチャ」のように、お目当てのものが出るまで、何度も注文したくなる魔力があるかもしれません。

