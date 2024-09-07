¥¦¥ë¥È¥é¥Ü¥Ç¥£¤Ê18ºÐ¡¦Æî¤ß¤æ¤«¤¬¸ì¤ë½é¥°¥é¥Ó¥¢¤Îµ²±¡Ö»£±ÆÃæ¡¢¤º¤Ã¤È¡Ø²Ä°¦¤¤¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤¬¤¦¤ì¤·¤¯¤Æ»ÅÊý¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
¡Ø½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤¡Ù¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ëÈþ½÷¤¿¤Á¤ËµÇ°¤¹¤Ù¤¡Ö½é¥°¥é¥Ó¥¢¡×¤Î»×¤¤½Ð¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¡Ø½é¥°¥é¥Ó¥¢Êª¸ì¡ÁMy First Gravure Story¡Á¡Ù¡£º£²ó¤Ï¥¦¥ë¥È¥é¥Ü¥Ç¥£¤Ê18ºÐ¡¦Æî¤ß¤æ¤«¤µ¤ó¤Ë¤è¤ëÁ°ÊÔ¡£
Æî¤µ¤ó¤Ï2021Ç¯5·î¡¢15ºÐ¤ÇÌ¾¸Å²°¤Î¤´ÅöÃÏ¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖOS¡ùU¡×¤ÎËå¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ÖOS¡ùK¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£11·î¤Ë¤Ï½µ´©¥ä¥ó¥°¥Þ¥¬¥¸¥ó49¹æ¤Ç½é¥°¥é¥Ó¥¢¤òÈäÏª¤·¤¿¡£2022Ç¯1·î¡¢½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤7¹æ¤Ç½éÅÐ¾ì¤¹¤ë¤ä¡¢¤¿¤Á¤Þ¤ÁÂçÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤Ó¡¢11·î¤Î32¹æ¤Ç¤Ï°ìµó15¥Ú¡¼¥¸·ÇºÜ¤È¤¤¤¦²÷µó¤òÃ£À®¡£
¤½¤Î¸å¡¢¼Ì¿¿½µ´©»ï¡¢Ì¡²è»ï¤ÎÉ½»æ¡¦´¬Æ¬¤Ç³èÌö¡¢2023Ç¯4·î¤Ë¤Ï¡ÖOS¡ùK¡×¤«¤é¤ÎÁªÈ´¥°¥ë¡¼¥×¡ÖO2¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ³èÆ°¤ò³«»Ï¤·¡¢¥¢¥¤¥É¥ë³èÆ°¤â¤Þ¤¹¤Þ¤¹³èÈ¯¤Ë¡£°ìÊý¤Ç¡¢2024Ç¯7·î¤Ë¤Ï¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¼Ì¿¿½¸¡ØÆîÉ÷¡Ù¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥°¥é¥Ó¥¢³èÆ°¤â½çÄ´¤À¡£º£²ó¤Ï·ÝÇ½³¦¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Î¤¤Ã¤«¤±¤«¤é¡¢½µ¥×¥ì¤Î½éÅÐ¾ì¤Þ¤Ç¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÆî¤ß¤æ¤«¤Î½µ¥×¥ì½é¥°¥é¥Ó¥¢
¡Ø½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤¡Ù2022Ç¯7¹æ¡Ê»£±Æ¡¿¾®ÄÍµ£Ç·¡Ë¤è¤ê
¡¼¡¼½µ¥×¥ì¤Ë¤æ¤«¤ê¤Î¤¢¤ë¥¿¥ì¥ó¥È¤µ¤ó¤Ë¡¢½é¥°¥é¥Ó¥¢¤Î»×¤¤½Ð¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤º¤Ï¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¤Î¤ªÏÃ¤«¤é»Ç¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤â¤½¤âÆî¤µ¤ó¤Ï¤É¤ó¤Ê»Ò¶¡¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
Æî¡¡¤È¤Ë¤«¤¯ÌÜÎ©¤Ä¤Î¤¬Âç¹¥¤¤Ê»Ò¤Ç¤¹¡£ÊÝ°é±à¤Îº¢¤«¤é¡¢·à¤Ê¤É¤ò¤ä¤ë»þ¤Ï¿¿¤ÃÀè¤ËÎ©¸õÊä¤·¤Æ¡¢¼çÌò¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£²¿¤«¤È½Ð¤¿¤¬¤ê¤Ç¤·¤¿¤Í¡£
¡¼¡¼³ØÀ¸»þÂå¤Ï¥¯¥é¥¹¤Î¿Íµ¤¼Ô¥¿¥¤¥×¡©
Æî¡¡¤¦¡Á¤ó¡£¤É¤¦¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤í¤¦¡£¤Ç¤â¡Ö°ì·³¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£µÙ¤ß»þ´Ö¡¢¼ø¶È¤È´Ø·¸¤Ê¤¯¡¢Ã¯¤«¤È°ì½ï¤ËÁû¤®¤Þ¤¯¤Ã¤Æ¡¢ÀèÀ¸¤«¤éÅÜ¤é¤ì¤¿¤ê¡£Í×¤Ï¤«¤Ê¤ê¤ÎÍÛ¥¥ã¤Ç¤·¤¿¤Í¡£
¡¼¡¼ÍÛ¥¥ã¡ª¡¡¤½¤¦¸À¤¤ÀÚ¤ë¤È¤Ï¡¢ÁêÅö¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£²Ä°¦¤¤¤¦¤¨¤Ë³èÈ¯¤Ç¡¢ÃË¤Î¥³¤Ë¥â¥Æ¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¡©
Æî¡¡¤¤¤ä¡Á¡ª¡¡¤½¤ì¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯¡Ê¾Ð¡Ë¡£¹¥¤¤ÊÀèÇÚ¤ò¥¥ã¡¼¥¥ã¡¼ÄÉ¤¤¤«¤±¤¿¤ê¤Ï¤·¤¿¤±¤É¡¢¤½¤ì¤À¤±¡£»ä¼«¿È¤Ë¥â¥Æ¥¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯Íè¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ª¡¡¤½¤ì¤³¤½¡¢Íè¤ÆÍß¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤è¡ª
¡¼¡¼¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤µ¤ÆÆî¤µ¤ó¤Ï¹â¹»1Ç¯À¸¤Î»þ¡¢Ì¾¸Å²°¤Î¥í¡¼¥«¥ë¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤Î¡ÖOS¡ùK¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤Ê¤ê¡¢·ÝÇ½³èÆ°¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¤É¤ó¤Ê·Ð°Þ¤Ç¡©
Æî¡¡¤â¤È¤â¤ÈAKB48¤µ¤ó¤äÇµÌÚºä46¤µ¤ó¤Ê¤É¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¤¬Âç¹¥¤¤Ç¥é¥¤¥Ö¤ä»£±Æ²ñ¤Ë¤è¤¯¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤¤¤Ä¤«¼«Ê¬¤âÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë²Ä°¦¤¤°áÁõ¤òÃå¤Æ¡¢¿ÍÁ°¤Ë½Ð¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤¦¤·¤¿¤éÃæ³Ø3Ç¯¤Î»þ¤Ë¡¢Ì¾¸Å²°¤Î¥í¡¼¥«¥ë¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖOS¡ùU¡×¤ËËå¥æ¥Ë¥Ã¥È¤¬¤Ç¤¤ë¤ÈÃÎ¤Ã¤Æ¡£¤½¤ì¤¬¡ÖOS¡ùK¡×¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤è¤·¡ª¡¡¥Á¥ã¥ó¥¹¤À¡ª¡¡¤È¡£¿Æ¤â±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤·¡¢»×¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¡¼¡¼¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ï¤É¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ç¡©
Æî¡¡¤¨¡¼¤È½ñÎà¡¢°ì¼¡¡¢Æó¼¡¤È¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¡£¤Ç¤â¤½¤ó¤Ê¤Î¼õ¤±¤¿¤³¤È¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¡¢²¿¤ò¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢²Î¤Ã¤Æ¡¢ÍÙ¤Ã¤Æ¡¢ÆÃµ»¤ÎÎ©¤Á¥Ö¥ê¥Ã¥¸¤·¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤½¤¦¤·¤¿¤éÊ¨¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡£¶ÛÄ¥¤Ï°ìÀÚ¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£ÀäÂÐ¤Ë¼õ¤«¤ë¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£
¡¼¡¼¼«¿®Ëþ¡¹¤Ç¤¹¤Í¡£¤µ¤¹¤¬¡Ö°ì·³½÷»Ò¡×¡ª
Æî¡¡¼«¿®¤¬¤Ê¤¤¤È¼«Ê¬¤ò½Ð¤»¤Þ¤»¤ó¤«¤é¤Í¡£¼õ¤«¤Ã¤¿»þ¤â¡Ö¤ª¡¼¤Ã¡¢¡Ê¹ç³ÊÄÌÃÎ¡Ë¤¤¿¤è¡ª¡¡¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡ª¡×¤Ã¤ÆÍ¾Íµ¤Ç¤·¤¿¤«¤é¡£¤Ç¤â¤Þ¤¡¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤è¡£ËÜÅö¤Ë¡Ê¤·¤ß¤¸¤ß¡Ë¡£
¡¼¡¼¼«¿®¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ë¤Ï½àÈ÷¤âÉ¬Í×¤À¤·¡¢ÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£
Æî¡¡Æþ¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤«¤é¥À¥ó¥¹¥ì¥Ã¥¹¥ó¡¢¥Ü¥¤¥¹¥ì¥Ã¥¹¥ó¤È¤Ò¤¿¤¹¤é¤ä¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£²ÆµÙ¤ß¤Ê¤ó¤Æ¥À¥ó¥¹¤À¤±¤Ç3¡Á4»þ´Ö¤Ï¥¶¥é¡£ËèÆü¥¯¥¿¥¯¥¿¤Ç¤·¤¿¡£¤Ç¤â¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤â¤¹¤°¤ËÂÇ¤Á²ò¤±¡¢³Ú¤·¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤¿¤·¡¢¤½¤³¤Þ¤ÇÂçÊÑ¤Ç¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤Ê¡£²¿¤è¤êÁá¤¯¥é¥¤¥Ö¤ò¤ä¤Ã¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤ÎÁ°¤Ë½Ð¤ë¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ì¤Ð´èÄ¥¤ì¤Þ¤·¤¿¤è¡£
¡¼¡¼½é¥é¥¤¥Ö¤Ï¶ÛÄ¥¤·¤Þ¤·¤¿¡©
Æî¡¡¤¤¤¨¡¢¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£°ìÈ¯ÌÜ¤¬Âç»ö¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¤«¤é¡¢¤È¤Ë¤«¤¯³Ú¤·¤â¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¡£¤¢¤ÈÆÃÅµ²ñ¤âÌÌÇò¤¤¤·¡£»ä¡¢¿Í¸«ÃÎ¤ê¤òÁ´Á³¤·¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤«¤é¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¥°¥¤¥°¥¤ÏÃ¤·¤«¤±¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤·¤¿¤é³§¤µ¤ó´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Æ¡£»×¤ï¤º»ä¤â´ò¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¼¡¼¤á¤Á¤ãÍê¤â¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤«......ÂçÊª¤Ç¤¹¤Í¡£5·î¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤ÆÈ¾Ç¯¤â·Ð¤¿¤Ê¤¤¤¦¤Á¤Ë½é¥°¥é¥Ó¥¢¤¬¡Ø½µ´©¥ä¥ó¥°¥Þ¥¬¥¸¥ó¡Ù¡Ê2021Ç¯49¹æ¡¦11·î1ÆüÈ¯Çä¡Ë¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤Á¤é¤Ï¤É¤ó¤Ê·Ð°Þ¤Ç¡©
Æî¡¡¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ¤Þ¤À2¥ö·î¤¯¤é¤¤¤Î»þ´ü¤«¤Ê¡£¡Ø¥ä¥ó¥°¥Þ¥¬¥¸¥ó¡ÙÊÔ½¸Éô¤Ø´é¸«¤»¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤·¤¿¤é¥Æ¥¹¥È¥·¥å¡¼¥È¤·¤è¤¦¤È¤¤¤¦¤ªÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡£¤½¤³¤«¤é¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¼¡¼¥Æ¥¹¥È¥·¥å¡¼¥È¤È¤¤¤¦¤È¡¢¥°¥é¥Ó¥¢¤Î»ñ¼Á¤¬¤¢¤ë¤«¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤¿¤ê¡¢°áÁõ¤ä¥á¥¤¥¯¤Ê¤ÉËÜÈÖ¤Î»²¹Í¤Ë¤·¤¿¤ê¤¹¤ë»£±Æ¤È¤¤¤¦¤«¡£¤½¤Î»þ¤Ï¤É¤ó¤Ê¿´¶¤Ç¤·¤¿¡©
Æî¡¡Àè¤Ë¿Æ¤Ë¡Ø¥ä¥ó¥Þ¥¬¡Ù¤µ¤ó¤Ë½Ð¤é¤ì¤ë¤«¤â¤È¸À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤¦¤·¤¿¤é¡Ö¤¹¤´¤¤¡ª¡×¤Ã¤ÆÂç´î¤Ó¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡£¤À¤«¤é¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¤±¤É¡¢»£±Æ¤Ç¤Ï¤«¤Ê¤ê¶ÛÄ¥¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¹ÖÃÌ¼Ò¤µ¤ó¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¢¤ó¤ÊÉ÷¤Ë¹¤¯¤Æ¾ÈÌÀ¤¬¤Á¤ã¤ó¤È¤·¤Æ¤ë¤È¤³¤í¤Ç»£±Æ¤·¤¿¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¡£¤¢¤È¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¤µ¤ó¡¢¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯¤µ¤ó¤¬ÉÕ¤¤¤¿¤Î¤â½é¤á¤Æ¡£¤â¤¦¥¬¥Á¥¬¥Á¤Ç¤·¤¿¡£
¡¼¡¼¿åÃå¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ÎÃÑ¤º¤«¤·¤µ¤Ï¡©
Æî¡¡¤½¤ì¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¿åÃå¤ÏÃå¤Æ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢¤½¤ì¤Ë¤½¤â¤½¤â»ä¡¢5ºÐ¤Î»þ¤«¤é»ÔÌ±¥×¡¼¥ë¤Ç¤Ï¥Ó¥¥Ë¤òÃå¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó»Ò¶¡ÍÑ¤Ç¤¹¤±¤É¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤À¤«¤é¤Ê¤ó¤È¤â»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¼¡¼5ºÐ¤«¤é¥Ó¥¥Ë¤ò¡ª¡¡¤¦¡Á¤à¡¢¥°¥é¥Ó¥¢¤Ï¤ä¤ë¤Ù¤¯¤·¤Æ¡¢¤ä¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤Ç¤¹¤Í¡£¤Á¤Ê¤ß¤ËÆî¤µ¤ó¤Ï¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¤Ç¡¢ÆÃ¤Ë¥Ð¥¹¥È¤¬Î©ÇÉ¤Ç¤¹¤±¤ÉÀÎ¤«¤é¤Ç¤¹¤«¡©
Æî¡¡¾®¡¦Ãæ³ØÀ¸¤Îº¢¤«¤é¤â¤¦Âç¤¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£Í§Ã£¤È¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë°ã¤¦¤È¤¤¤¦¤«¡Ê¶ì¾Ð¡Ë¡£¤Ç¤âÅö»þ¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥¤¥ä¤Ç¤·¤¿¤è¡£¤¤¤Þ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤è¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡£
¡¼¡¼¤Ç¡¢¤½¤Î¥ä¥ó¥¬¥Þ¤Ç½é¥°¥é¥Ó¥¢¤Î»£±Æ¡£À©Éþ¤ä¥Ó¥¥Ë¡¢¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¿åÃå¤Ë¥Á¥å¡¼¥Ö¥È¥Ã¥×¿åÃå¤ÈÍÍ¡¹¤Ê°áÁõ¤ËÃåÂØ¤¨¡¢¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ê»Ñ¤òÈäÏª¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¤½¤Î»þ¤â¶ÛÄ¥¤ò¡©
Æî¡¡¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£³Î¤«¡¢ÀéÍÕ¤Î¶å½½¶åÎ¤¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ø¹Ô¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢»£±Æ¤ÎÎ®¤ì¤È¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¤¢¤¿¤Õ¤¿¤·¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡£¤â¤Á¤í¤ó¥Ý¡¼¥¸¥ó¥°¤â¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤µ¤ó¤Î»Ø¼¨¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¯¤À¤±¤ÇÀº°ìÇÕ¤À¤Ã¤¿¤·¡£¤â¤¦¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡£¤Ç¤â¤á¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ª
¡¼¡¼¤¦¤ì¤·¤¤¡©¡¡¤È¤¤¤¦¤È¡©
Æî¡¡»£±ÆÃæ¡¢¤º¤Ã¤È¡Ö²Ä°¦¤¤¡×¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤¬¤¦¤ì¤·¤¯¤Æ»ÅÊý¤Ê¤¯¤Æ¡£
¡¼¡¼¥é¥¤¥Ö¤Î¤È¤¤È¤«¸À¤ï¤ì¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¡©
Æî¡¡¥°¥é¥Ó¥¢¤Î¤È¤¤Ï¥·¥ã¥Ã¥¿¡¼¤ò²¡¤¹ÅÙ¤Ë¡¢±ä¡¹¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤Þ¤¹¤«¤é¡£¤½¤³¤Þ¤Ç¤Ï¤µ¤¹¤¬¤Ë¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡£¤¢¤È¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤µ¤ó¤â¤½¤¦¤À¤±¤É¡¢Á´°÷½éÂÐÌÌ¤ÎÊý¡¹¤Ç¤¹¤«¤é¡£¤½¤ì¤Ç¤¿¤¯¤µ¤ó¸À¤ï¤ì¤ë¤Ê¤ó¤Æ¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¡£¤¢¤È¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ë¤¤¤¤¤Í¡×¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤½¤ì¤â¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¡¼¡¼³Î¤«¤Ë¤½¤ó¤Ê¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£½é¥°¥é¥Ó¥¢¤Î·ÇºÜ»ï¤ÏÇã¤¤¤Ë¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡©
Æî¡¡¤â¤Á¤í¤ó¡£´¶·ã¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡£ÆÃ¤ËÉ½»æ¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±´é¤¬ºÜ¤Ã¤Æ¤ë¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤â¤è¤¯¤Æ¡£¤¢¤È¿ÆÀÌ¤¬¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡ÖÆþ¤Ã¤¿¤è¡×¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¼¡¼È¿±þ¤Ï¤É¤¦¤Ç¤·¤¿¡©¡¡Í§Ã£¤«¤é¸À¤ï¤ì¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
Æî¡¡¥°¥é¥Ó¥¢¤ÎÏÃ¤ÏÃç¤Î¤¤¤¤Í§Ã£¤Ë¤·¤«¸À¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î»Ò¤¿¤Á¤Ë¤Ï¡Ö¤¹¤´¤¯¥¹¥¿¥¤¥ë¤¤¤¤¤Í¡ª¡×¤Ê¤ó¤Æ¶Ã¤«¤ì¤¿¤±¤É¡¢¤½¤³¤Þ¤Ç¤Ï²¿¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤è¤ê¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÏSNS¤Ç¤¹¤è¡£µÙ¤ß»þ´Ö¤Ë¥¹¥Þ¥Û¤ò¸«¤ëÅÙ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤¬100¤º¤ÄÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£1Æü¤Ç3000Áý¤¨¤¿¤È¤¤â¤¢¤Ã¤Æ¡£¡Ö¥°¥é¥Ó¥¢¡¢¤¹¤´¤¤¡ª¡¡½Ð¤¿¤è¤«¤Ã¤¿¡Á¡ª¡×¤Ã¤Æ´¶·ã¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¡Ø½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤¡Ù2022Ç¯£·¹æ¡Ê»£±Æ¡¿¾®ÄÍµ£Ç·¡Ë¤è¤ê
¡¼¡¼¤½¤ì¤«¤éÌóÈ¾Ç¯¸å¡¢º£ÅÙ¤Ï½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤2022Ç¯7¹æ¡Ê1·î31ÆüÈ¯Çä¡Ë¤ËÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¡Ö¤ª¤Ã¤È¤ê¤Ê¥«¥¤¥Ö¥Ä¡×¡Ê»£±Æ¡¿¾®ÄÍµ£Ç·¡Ë¡£²«¿§¤ä¿å¿§¤Ê¤É¤Î¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ê¥Ó¥¥Ë¤ò¤Þ¤È¤¤¡¢²º¤ä¤«¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Î6¥Ú¡¼¥¸¤Ç¤·¤¿¡£
Æî¡¡¤Þ¤µ¤«¥ä¥ó¥Þ¥¬¤µ¤ó°Ê³°¤Î»¨»ï¤«¤é¤â¥°¥é¥Ó¥¢¤Î¤ªÏÃ¤¬¤¤Æ¡¢¤·¤«¤â¤½¤ì¤¬½µ¥×¥ì¤µ¤ó¤À¤Ê¤ó¤Æ¡ª¡¡¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¤è¡£
¡¼¡¼½µ¥×¥ì¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡©
Æî¡¡¤Ï¤¤¡£¤Ç¤â¿Æ¤Ë¸À¤Ã¤¿¤é¡¢»ä°Ê¾å¤Ë¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Þ¤À2²óÌÜ¤Ê¤Î¤Ç¤Þ¤¿¶ÛÄ¥¤·¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¤È¤Ï¤¤¤¨¾¯¤·¤À¤±´·¤ì¤¿´¶¤¸¤Ï¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡£1²óÌÜ¤è¤ê¤Ï¡¢¾¯¤·Æ°¤±¤¿µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£
¡¼¡¼¤³¤Î»þ¡¢³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡©
¡Ø½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤¡Ù2022Ç¯£·¹æ¡Ê»£±Æ¡¿¾®ÄÍµ£Ç·¡Ë¤è¤ê
Æî¡¡³Î¤«»£±Æ¤¬Ç¯Ëö¤Ç¡¢¤á¤Á¤ã´¨¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡ª¡¡Ê¿µ¤¤Ê´é¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¡¢¥¬¥¿¥¬¥¿¿Ì¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤¢¤È¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È¤ò¿©¤Ù¤Æ¤ë¥«¥Ã¥È¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¿©¤Ù¤ë¤È¤³¤í¤ò»£¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤Ç¡£¼Ì¿¿¤ò¸«¤¿¤é¤¹¤´¤¯²Ä°¦¤¯¤Æ¡£¡Ö¿©¤ÙÊª¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤½¤ó¤ÊÉ÷¤Ë¸«¤¨¤ë¤Ê¤ó¤ÆÌÌÇò¤¤¤Ê¡×¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤¨¤Ð¤³¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Æ¡£
¡¼¡¼¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡©¡¡¤È¤¤¤¦¤È¡©
Æî¡¡¤µ¤Ã¤¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¡Ö²º¤ä¤«¤Ê¡×Ê·°Ïµ¤¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£»ä¡¢¾ï¤ËÆø¤ä¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯¿·Á¯¤Ç¡£²¿¤è¤ê¤É¤Î¥Ú¡¼¥¸¤ò¸«¤Æ¤â¾Ð´é¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¤¡ª¡¡¤³¤¦¤¤¤¦Íî¤ÁÃå¤¤¤¿¼«Ê¬¤â¤¤¤ë¤ó¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¡üÆî¤ß¤æ¤«¡Ê¤ß¤Ê¤ß¡¦¤ß¤æ¤«¡Ë¡¡
2005Ç¯10·î10ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¡»°½Å¸©½Ð¿È¡¡
¿ÈÄ¹164Ñ¡¡B90 W59 H92¡¡
¼ñÌ£¡á¥á¥¤¥¯¸¦µæ¡¢±Ç²è´Õ¾Þ¡¡ÆÃµ»¡áÎ©¤Á¥Ö¥ê¥Ã¥¸¡¡
¡û°¦ÃÎ¡¦Ì¾¸Å²°¤òÃæ¿´¤Ë³èÆ°Ãæ¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖOS¡ùK¡×¤ÎÁªÈ´¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖO2¡Ê¥ª¡¼¥Ä¡¼¡Ë¡×¤Ç³èÆ°Ãæ¡£Ã´Åö¥«¥é¡¼¤ÏÀÖ¡£°¦¾Î¤Ï¤ß¤Ê¤ß¤ó¡£7·î5Æü¤Ë¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¼Ì¿¿½¸¡ØÆîÉ÷¡Ù¡Ê½©ÅÄ½ñÅ¹¡Ë¤¬È¯Çä¤µ¤ì¡¢Â¨½ÅÈÇ¤¬·è¤Þ¤ë¤Ê¤ÉÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¸ø¼°X¡Ú@O2_miyuka¡Û¡¡
¸ø¼°Instagram¡Ú@o2_miyuka¡Û¡¡
¡Ø16ºÐ ¤ª¤Ã¤È¤ê¤Ê¥«¥¤¥Ö¥Ä¡Ù Æî¤ß¤æ¤« »£±Æ¡¿¾®ÄÍµ£Ç· ²Á³Ê¡¿1100±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë ½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤½éÅÐ¾ì¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤ò¼ýÏ¿¤·¤¿µÇ°¤¹¤Ù¤°ìºý¡£¥Ô¥å¥¢¤ÊÆ·¤È¤Ï¤ÁÀÚ¤ì¤½¤¦¤Ê¥Ü¥Ç¥£¡£¤½¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤¬¤¸¤Ä¤Ë½é¡¹¤·¤¯¤Æ¡¢ºÇ¹â¤ËÌ¥ÎÏÅª¡£Á´¥Ú¡¼¥¸¤«¤é¤½¤Î¸å¤Î³èÌö¤òÍ½´¶¤µ¤»¤ë¡¢°µÅÝÅª¤Ê¥ª¡¼¥é¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡¿ÂçÌîÃÒ¸Ê¡¡»£±Æ¡¿²®¸¶Âç»Ö