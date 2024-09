キッズ向けカードゲーム『オシャレ魔女 ラブ and ベリー』の20周年を記念した大規模展覧会「オシャレ魔女 ラブ and ベリー展 〜オシャレまほうミュージアム〜」が、9月21日(土)から、愛知・名古屋市にある名古屋PARCOで開催される。■音声ガイドはラブとベリー今回開催される「オシャレ魔女 ラブ and ベリー展 〜オシャレまほうミュージアム〜」は、2000年代に一世を風靡した『オシャレ魔女 ラブ and ベリー』の展示やグッズ販売を行う期間限定の大規模展覧会。

会場には、当時ゲーム機から排出されていた1500枚以上の「オシャレまほうカード」をはじめ、ゲーム中の衣装やラブとベリーの部屋、ダンスステージの再現や懐かしいグッズが展示される。また、音声ガイドにラブとベリーの2人が登場するほか、「リボン付きアクリルキーホルダー」や「BIG缶バッジ」といった展覧会開催を記念したオリジナルグッズも販売する。さらに、各種特典も用意。カードゲーム『カードファイト!! ヴァンガード』とコラボした入場特典のプロモーションカードや、グッズ購入特典のショッパーなどが展開される。なお、同日より名古屋PARCO館内で実施するコラボキャンペーンや、コラボカフェ「オシャレ魔女 ラブ and ベリー 20th Anniversary Cafe」も開催予定だ。【「オシャレ魔女 ラブ and ベリー展 〜オシャレまほうミュージアム〜」概要】日程:9月21日(土)〜10月6日(日)時間:10時00分〜21時00分場所:名古屋PARCO 西館6階PARCO GALLERY