[9.7 J2第30節](ニンスタ)

※19:00開始

主審:井上知大

<出場メンバー>

[愛媛FC]

先発

GK 36 辻周吾

DF 6 谷岡昌

DF 33 小川大空

DF 37 森下怜哉

MF 5 前野貴徳

MF 8 深澤佑太

MF 13 窪田稜

MF 14 谷本駿介

MF 21 パク・ゴヌ

MF 25 石浦大雅

FW 10 松田力

控え

GK 1 徳重健太

DF 19 尾崎優成

MF 17 茂木駿佑

MF 18 菊地俊介

MF 24 佐藤諒

FW 11 藤原悠汰

FW 40 曽田一騎

監督

石丸清隆

[横浜FC]

先発

GK 21 市川暉記

DF 2 ンドカ・ボニフェイス

DF 3 中村拓海

DF 24 福森晃斗

MF 4 ユーリ・ララ

MF 7 井上潮音

MF 8 山根永遠

MF 13 小川慶治朗

MF 20 村田透馬

MF 78 ジョアン・パウロ

FW 38 高橋利樹

控え

GK 1 永井堅梧

DF 5 ガブリエウ

MF 14 中野嘉大

MF 34 小倉陽太

FW 9 櫻川ソロモン

FW 10 カプリーニ

FW 15 伊藤翔

監督

四方田修平