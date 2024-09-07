愛媛vs横浜FC スタメン発表
[9.7 J2第30節](ニンスタ)
※19:00開始
主審:井上知大
<出場メンバー>
[愛媛FC]
先発
GK 36 辻周吾
DF 6 谷岡昌
DF 33 小川大空
DF 37 森下怜哉
MF 5 前野貴徳
MF 8 深澤佑太
MF 13 窪田稜
MF 14 谷本駿介
MF 21 パク・ゴヌ
MF 25 石浦大雅
FW 10 松田力
控え
GK 1 徳重健太
DF 19 尾崎優成
MF 17 茂木駿佑
MF 18 菊地俊介
MF 24 佐藤諒
FW 11 藤原悠汰
FW 40 曽田一騎
監督
石丸清隆
[横浜FC]
先発
GK 21 市川暉記
DF 2 ンドカ・ボニフェイス
DF 3 中村拓海
DF 24 福森晃斗
MF 4 ユーリ・ララ
MF 7 井上潮音
MF 8 山根永遠
MF 13 小川慶治朗
MF 20 村田透馬
MF 78 ジョアン・パウロ
FW 38 高橋利樹
控え
GK 1 永井堅梧
DF 5 ガブリエウ
MF 14 中野嘉大
MF 34 小倉陽太
FW 9 櫻川ソロモン
FW 10 カプリーニ
FW 15 伊藤翔
監督
四方田修平
※19:00開始
主審:井上知大
<出場メンバー>
[愛媛FC]
先発
GK 36 辻周吾
DF 6 谷岡昌
DF 33 小川大空
DF 37 森下怜哉
MF 5 前野貴徳
MF 8 深澤佑太
MF 13 窪田稜
MF 14 谷本駿介
MF 21 パク・ゴヌ
MF 25 石浦大雅
FW 10 松田力
控え
GK 1 徳重健太
DF 19 尾崎優成
MF 17 茂木駿佑
MF 18 菊地俊介
MF 24 佐藤諒
FW 11 藤原悠汰
監督
石丸清隆
[横浜FC]
先発
GK 21 市川暉記
DF 2 ンドカ・ボニフェイス
DF 3 中村拓海
DF 24 福森晃斗
MF 4 ユーリ・ララ
MF 7 井上潮音
MF 8 山根永遠
MF 13 小川慶治朗
MF 20 村田透馬
MF 78 ジョアン・パウロ
FW 38 高橋利樹
控え
GK 1 永井堅梧
DF 5 ガブリエウ
MF 14 中野嘉大
MF 34 小倉陽太
FW 9 櫻川ソロモン
FW 10 カプリーニ
FW 15 伊藤翔
監督
四方田修平