¡ÖDASH¥Ð¡¼¥¬¡¼¡×¥Ð¥ó¥º¤Å¤¯¤ê120Æü´Ö¤ÎÁ´µÏ¿¤ò¤ªÆÏ¤±¡ª¤Ä¤¤¤Ëµæ¶Ë¤Î¥Ð¥ó¥º¤¬´°À®
ÌÀÆü9·î8Æü¡ÊÆü¡Ë¤è¤ë7»þ ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤ÇÊüÁ÷¤Î¡Ö¥¶¡ªÅ´ÏÓ¡ªDASH!!¡×¤Ï¡¢À¤³¦°ì¤¦¤Þ¤¤¥Ð¡¼¥¬¡¼¡ÈDASH¥Ð¡¼¥¬¡¼¡É¤Î´°À®¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡¢¾®ÇþºÏÇÝ¤«¤é»Ï¤á¤¿¥Ð¥ó¥º¤Å¤¯¤ê120Æü´Ö¤ÎÁ´µÏ¿¤ò¤ªÆÏ¤±¡ªÆüËÜºÇ¹âÊö¤Î¾®Çþ¡¦¥Ï¥ë¥æ¥¿¥«¤ò¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¼ê¤Ç¥¤¥Á¤«¤éºÏÇÝ¡£³°Å¨¤äÉÂµ¤¡Ä¡Ä¿ô¡¹¤Î»îÎý¤ò¾è¤ê±Û¤¨¡¢Ç°´ê¤Î¼ý³Ï¡¢À½Ê´¤ò·Ð¤Æ¡¢ºÇ¹â¤Î¥Ï¥ë¥æ¥¿¥«¥Ð¥ó¥º¤¬¤Ä¤¤¤ËÃÂÀ¸¡ª
¢¡À¤³¦°ì¤¦¤Þ¤¤¥Ð¡¼¥¬¡¼¤ò¤Ä¤¯¤ì¤ë¤«¡©¥Ð¥ó¥º¤Å¤¯¤ê120Æü´Ö¤ÎÊ³Æ®µ¡ª
¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ëÎÁÍý¤Îº×Åµ¡Ø¥ï¡¼¥ë¥ÉŽ¥¥Õ¡¼¥ÉŽ¥¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¡Ù¤ÇÍ¥¾¡¤¹¤ë¤¿¤á¡¢À¤³¦°ì¤¦¤Þ¤¤¥Ð¡¼¥¬¡¼¡ÈDASH¥Ð¡¼¥¬¡¼¡É¤Î´°À®¤òÌÜ»Ø¤¹°ìÆ±¡£¤½¤ÎÂç»ö¤Ê¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤È¤Ê¤ë¡ÈºÇ¹â¤Î¥Ð¥ó¥º¡É¤òºî¤ë¤Ù¤¯¡¢¾ëÅçÌÐ¡ÊTOKIO¡Ë¤¬¤Û¤ì¹þ¤ó¤ÀÆüËÜºÇ¹âÊö¤Î¾®Çþ¡¦¥Ï¥ë¥æ¥¿¥«¤Î¼ï¤òËÌ³¤Æ»¤«¤é»ý¤Áµ¢¤ê¡¢Ê¡Åç¤ÎTOKIO-BA¤Ç¥¤¥Á¤«¤éºÏÇÝ¡£
¤·¤«¤·¼ï¤Þ¤¤«¤éÌó2¥«·î¡¢¤½¤ÎÀ¸°é¶ñ¹ç¤ò¸«¤ë¤¿¤áTOKIO-BA¤òË¬¤ì¤¿¾ëÅç¤È¾¾ÅçÁï¡Êtimelesz¡Ë¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤À¤³¤ì¡©¡×¡Öº¬¤´¤ÈÅÝ¤ì¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤ë¡ª¡×¡£ÂçÀÚ¤ÊÇþ¤ò²¿¼Ô¤«¤ËÆ§¤ß¤Ä¤±¤é¤ì¤¿·ÁÀ×¤¬¡Ä¡£¥¤¥Î¥·¥·¡©¥â¥°¥é¡©¤½¤ì¤È¤â¥µ¥ë¤Î»Å¶È¡©Èï³²³ÈÂç¤ÎÁ°¤ËÈÈ¿Í¤òÆÍ¤»ß¤á¤Ê¤±¤ì¤Ð¡ªÈª¤Ë´Ñ»¡ÍÑ¥«¥á¥é¤òÀßÃÖ¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤³¤Ë±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡Ä¡©
¤µ¤é¤Ë7·î¡¢Êæ¤¬´é¤ò½Ð¤·»Ï¤á¤¿º¢¡¢¤Þ¤¿¤â¤äÇþ¤Ë°ÛÊÑ¤¬¡£¶î¤±ÉÕ¤±¤¿²£»³Íµ¡ÊSUPER EIGHT¡Ë¤Ï¡Ö¥ä¥Ð¤¤¡¢ÂçÌäÂê¤ä¤ó¡ª¡×¡£¤¢¤í¤¦¤³¤È¤«Çþ¤¬¿¼¹ï¤ÊÉÂ¤Ë¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡Ä¡£¤«¤Ä¤Æ¤Ê¤¤´íµ¡¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤¿²£»³¤Ï¡¢TOKIO-BA¤Ë¤¢¤ëºàÎÁ¤ò»È¤Ã¤¿¡È¼êºî¤êËüÇ½Ìô¡É¤ÇÂÐ¹³¡ª
¤½¤ó¤Ê¿ô¡¹¤Î»îÎý¤ò¾è¤ê±Û¤¨¡¢¼ï¤Þ¤¤«¤é98Æü¸å¤Î8·î¡¢¤Ä¤¤¤Ë¼ý³Ï¤Î»þ¤¬¡ª´¶Æ°¤òÍÞ¤¨¤¤ì¤Ê¤¤¾ëÅç¤Ï°ì¿´ÉÔÍð¤Ë¼ý³Ï¡£°ìÊý¡¢Çþ¤Î¼ý³Ï½éÂÎ¸³¤ÎÆ£¸¶¾æ°ìÏº¡Ê¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¡Ë¤Ï¡Ö¥ê¡¼¥À¡¼¤á¤Ã¤Á¤ãÂ®¤¤¡Ä¡×¤È¾ëÅç¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤±¤º°Àï¶ìÆ®¡£
¤½¤·¤Æ¼ý³Ï¤«¤é3½µ´Ö¡¢À½Ê´¤·¤¿¥Ï¥ë¥æ¥¿¥«¤Ç¥Ð¥ó¥º¤ò¾Æ¤¾å¤²¡¢¤Ä¤¤¤Ë¸¸¤Î¥Ï¥ë¥æ¥¿¥«¥Ð¥ó¥º¤¬´°À®¡ª²Ì¤¿¤·¤Æ¤½¤ÎÌ£¤Ï¡Ä!?