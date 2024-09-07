HY主催フェス＜HY SKY Fes 2025 ＆前夜祭＞、第1弾発表にキマグレン、Saucy Dog、スターダスト☆レビューなど6組
HY主催による世界一クリーンな音楽野外フェス＜HY SKY Fes 2025 ＆前夜祭＞が2025年3月14日、15日、16日の3日間にわたり沖縄・総合運動公園多目的広場で開催される。同フェスの出演アーティスト第1弾が発表となった。
◆＜HY SKY Fes＞ 画像
第1弾アーティストとしてラインアップされたのは、HY、肝高の阿麻和利、MASA MAGICに加え、初出演となるキマグレン、Saucy Dog、スターダスト☆レビューといった6組だ。今後も情報は更新されるとのこと。
■＜HY SKY Fes 2025 ＆前夜祭＞
DAY1：3月15日(土) 沖縄県総合運動公園 多目的広場
DAY2：3月16日(日) 沖縄県総合運動公園 多目的広場
▼出演アーティスト
HY／キマグレン / 肝高の阿麻和利 / Saucy Dog / スターダスト☆レビュー / MASA MAGIC / and more...
チケット先行販売中：https://skyfes.net/contents/topics/ticket
■＜HY 25th Anniversary BEST!! Kary TOUR 2024-2025＞
09月22日(日) 沖縄・那覇文化芸術劇場 なはーと 大劇場
09月28日(土) 東京・ひの煉瓦ホール(日野市民会館)
09月29日(日) 東京・かつしかシンフォニーヒルズ モーツァルトホール
10月12日(土) 愛知・名古屋市公会堂 大ホール
10月13日(日) 静岡・焼津市大井川文化会館 ミュージコ
10月26日(土) 千葉・印西市文化ホール
10月27日(日) 埼玉・狭山市市民会館
11月09日(土) 兵庫・神戸文化ホール 大ホール
11月10日(日) 奈良・なら100年会館 大ホール
11月23日(土) 新潟・上越文化会館 大ホール
11月24日(日) 福井・敦賀市民文化センター 大ホール
12月07日(土) 宮城・仙台電力ホール
12月08日(日) 岩手・花巻市文化会館 大ホール
12月14日(土) 熊本・熊本城ホール メインホール
12月15日(日) 福岡・福岡サンパレス ホテル＆ホール
▼2025年
01月18日(土) 香川・サンポートホール高松 大ホール
01月19日(日) 高知・高知市文化プラザかるぽーと 大ホール
01月25日(土) 山口・渡辺翁記念会館
01月26日(日) 島根・島根県芸術文化センター グラントワ
and more...
https://hy-road.net/pages/25thanniversary
■TVアニメ『沖縄で好きになった子が方言すぎてツラすぎる』
2025年1月より
▼放送局
TOKYO MX、BS11、沖縄テレビ、琉球放送、琉球朝日放送ほかにて
▼キャスト
中村照秋：大塚剛央
喜屋武飛夏：鬼頭明里
比嘉夏菜：ファイルーズあい
沖メモシーサー：小桜エツコ
ナレーション：新垣樽助
▼スタッフ
原作：「沖縄で好きになった子が方言すぎてツラすぎる」空えぐみ
新潮社バンチコミックス刊
総監督：板垣伸
監督：田辺慎吾
シリーズ構成：田辺慎吾 板垣伸
キャラクターデザイン：吉田智裕
オープニング主題歌：HY
音響制作：STUDIO MAUSU
音楽：石川智久 片山義美 金城綾乃
音楽プロデューサー：佐藤純之介
音楽制作：キングレコード
しまくとぅば（沖縄語）指導：譜久村帆高
アニメーション制作：ミルパンセ
▼イントロダクション
沖縄に転校した中村照秋（てーるー）は、同じクラスの喜屋武さんを好きになった。これで夢の高校生活が始まる！…と思いきや、彼女の話すうちなーぐち（方言）がさっぱり理解できない。そんな彼女の方言を訳してくれる比嘉さんには、いつも助けられてばかりいるのだが……実は比嘉さんは、てーるーに片想い中!?東京とはまったく違う南の島で、ちょっぴり変わった異文化恋愛スタート。
公式HP：https://okitsura.com/
公式X@okitsura
©空えぐみ・新潮社／「沖ツラ」製作委員会
関連リンク
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