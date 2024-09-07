■TVアニメ『沖縄で好きになった子が方言すぎてツラすぎる』



▼放送開始2025年1月より▼放送局TOKYO MX、BS11、沖縄テレビ、琉球放送、琉球朝日放送ほかにて▼キャスト中村照秋：大塚剛央喜屋武飛夏：鬼頭明里比嘉夏菜：ファイルーズあい沖メモシーサー：小桜エツコナレーション：新垣樽助▼スタッフ原作：「沖縄で好きになった子が方言すぎてツラすぎる」空えぐみ新潮社バンチコミックス刊総監督：板垣伸監督：田辺慎吾シリーズ構成：田辺慎吾 板垣伸キャラクターデザイン：吉田智裕オープニング主題歌：HY音響制作：STUDIO MAUSU音楽：石川智久 片山義美 金城綾乃音楽プロデューサー：佐藤純之介音楽制作：キングレコードしまくとぅば（沖縄語）指導：譜久村帆高アニメーション制作：ミルパンセ▼イントロダクション沖縄に転校した中村照秋（てーるー）は、同じクラスの喜屋武さんを好きになった。これで夢の高校生活が始まる！…と思いきや、彼女の話すうちなーぐち（方言）がさっぱり理解できない。そんな彼女の方言を訳してくれる比嘉さんには、いつも助けられてばかりいるのだが……実は比嘉さんは、てーるーに片想い中!?東京とはまったく違う南の島で、ちょっぴり変わった異文化恋愛スタート。公式HP：https://okitsura.com/公式X@okitsura©空えぐみ・新潮社／「沖ツラ」製作委員会