¹¬¤»¤Ê100ºÐ¤ò·Þ¤¨¤ë¤Ë¤Ï¡© ÉÔ¼«Í³¤µ¤Ë¤âÁ°¸þ¤¤Ê¡Ö¥Õ¥Ë¥ã¥Õ¥Ë¥ã¥¹¥ë¥ê¡×¤ÎÀ¸¤Êý¡¿100ºÐ¤ÏÀ¤³¦¤ò¤É¤¦¸«¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤
¡Ø100ºÐ¤ÏÀ¤³¦¤ò¤É¤¦¸«¤Æ¤¤¤ë¤Î¤« ¥Ç¡¼¥¿¤ÇÆÉ¤ß²ò¤¯¡ÖÏ·Ç¯ÅªÄ¶±Û¡×¤ÎÆæ¡Ù¡Ê¸¢Æ£¶³Ç·/¥Ý¥×¥é¼Ò¡ËÂè4²ó¡ÚÁ´4²ó¡Û¡¡2050Ç¯¤Ë¤Ï50Ëü¿Í°Ê¾å¤¬100ºÐ¤òÄ¶¤¨¤ë¤È¤¤¤ï¤ì¤ëÆüËÜ¡£·ÉÏ·Àº¿À¤¬¹â¤¯Ä¹¼÷¤ò¤á¤Ç¤ëÆüËÜ¤À¤¬¡¢²ð¸î¤äÇ§ÃÎ¾É¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤Ë¤è¤ê¡¢¼«Ê¬¤´¤È¤È¤·¤Æ¤Î¡ÖÄ¹À¸¤¡×¤Ï¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ë¤È¤é¤¨¤é¤ì¤¬¤Á¤À¡£ËÜ½ñ¤Ï500¿Í°Ê¾å¤ÎÉ´¼÷¼Ô¤È¼ÂºÝ¤Ë²ñ¤¤¡¢Ä´ºº¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿Ãø¼Ô¤¬²ÃÎð¤ò¤á¤°¤ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Ç¡¼¥¿¡¢¸¦µæ·ë²Ì¤ò¾Ò²ð¡£¹âÎð´ü¤Ë¹â¤Þ¤ë¤È¤µ¤ì¤ë¡ÖÏ·Ç¯ÅªÄ¶±Û¡×¤ÎÆæ¤ËÇ÷¤ë¡£Â¿¤¯¤ò¼º¤¤¤Ä¤Ä¤â¹¬¤»¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ëÏ·¤¤¤È¤Ï²¿¤«¡£¡Ø100ºÐ¤ÏÀ¤³¦¤ò¤É¤¦¸«¤Æ¤¤¤ë¤Î¤« ¥Ç¡¼¥¿¤ÇÆÉ¤ß²ò¤¯¡ÖÏ·Ç¯ÅªÄ¶±Û¡×¤ÎÆæ¡Ù¤Ï¡¢100ºÐ¤òÄ¶¤¨¤ëÄ¶¹âÎð¼Ô¤Î¿´¤ÈÂÎ¤òÍý²ò¤·¡¢³Î¼Â¤ËË¬¤ì¤ë¿ÍÀ¸¤Ø¤Î¸þ¤¹ç¤¤Êý¤ò¹Í¤¨¤ë1ºý¤Ç¤¹¡£
¡Ø100ºÐ¤ÏÀ¤³¦¤ò¤É¤¦¸«¤Æ¤¤¤ë¤Î¤« ¥Ç¡¼¥¿¤ÇÆÉ¤ß²ò¤¯¡ÖÏ·Ç¯ÅªÄ¶±Û¡×¤ÎÆæ¡Ù¤òÌµÎÁ¤ÇÆÉ¤à
°û¼ò¤ÈµÊ±ì¤Î±Æ¶Á
¡¡¤ª¼ò¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¤è¤¤¸ú²Ì¤¬¤¢¤ë¤È¤¹¤ë¸¦µæ¤È°¤¤¸ú²Ì¤¬¤¢¤ë¤È¤¹¤ë¸¦µæ¤ËÊ¬¤«¤ì¤ë¤Ê¤É½ôÀâ¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÅìµþÉ´¼÷¼Ô¸¦µæ¡Ê2000¡Á2003Ç¯Ä´ºº¡Ë¤Î·ë²Ì¤Ï¶½Ì£¿¼¤¤¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£ºÙ¤«¤¤Ç¯Îð¤Þ¤Ç¤Ï³Î¤«¤á¤ì¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤³¤Î¸¦µæ¤Ç¤Ï»²²Ã¼Ô¤Ë¡Ö²áµî¤Î°û¼ò¡×¡ÖµÊ±ì½¬´·¤ÎÍÌµ¡×¤ò¿Ò¤Í¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Èæ³ÓÂÐ¾Ý¤È¤·¤Æ¡¢1976Ç¯¤ËÅìµþÅÔÏ·¿ÍÁí¹ç¸¦µæ½ê¤¬¾®¶â°æ»Ô¤ÇÆ±À¤Âå¤òÂÐ¾Ý¤Ë¼Â»Ü¤·¤¿Ä´ºº¤Î°û¼òµÊ±ìÎ¨¤ÈÈæ¤Ù¤¿¤È¤³¤í¡¢°û¼ò¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢ÃË½÷¤È¤â¾®¶â°æ»Ô¤Î·ë²Ì¤È¤Û¤ÜÆ±¤¸³ä¹ç¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢µÊ±ì¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï³ä¹ç¤Ë¤Ï°ã¤¤¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£1976Ç¯¤Ë¤ÏÃËÀÌó8³ä¡¢½÷À¤ÎÌó3³ä¤ËµÊ±ì·Ð¸³¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢É´¼÷¼Ô¤ÏÃËÀÌó4³ä¡¢½÷ÀÌõ1³ä¤È¤¤¤º¤ì¤âµÊ±ì¼Ô¤Î³ä¹ç¤¬È¾Ê¬°Ê²¼¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢É´¼÷¼Ô¤Î²áµî¤Î°û¼ò¤ÈµÊ±ì·Ð¸³¤È¼«Î©¤Î´Ø·¸¤òÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¤È¡¢µÊ±ì·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¿Í¤Ï¤Ê¤¤¿Í¤ËÈæ¤Ù¤Æ¼«Î©ÅÙ¤¬Äã¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¤¿¤Ð¤³¤òµÛ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤âÄ¹À¸¤¤Ï¤Ç¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢·ò¹¯¤ËÄ¹À¸¤¤Ç¤¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤¬¹â¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤Î·ë²Ì¤ò¸«¤Æ¡¢¤ª¼ò¤Ï¤¤¤¤¤Î¤«¤È»×¤¤¡¢»ä¤Ï¤ª¼ò¹ÎÄêÇÉ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢¾¯ÎÌ¤Î¤ª¼ò¹ÎÄêÇÉ¤Ç¤¤¤ì¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Âç¹ÎÄêÇÉ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤È¿¾Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¸¶¹Æ¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ëº£¡¢»ä¤ÏÉ¬»à¤Ç¸º¼ò¤È¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£10Ç¯Á°¤Ë1Ç¯ÃÇ¼ò¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤Î»þ¤ÎÂÎÄ´¤Ï¤¹¤³¤Ö¤ë¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£º£¤È¤Ê¤ë¤È¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤ÇÊ¬ÀÏ¤·¤¿¤³¤Î·ë²Ì¤ò¾¯¤·¤Ð¤«¤êº¨¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤°¤é¤¤¤ï¤«¤ë¤À¤í¤¦¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¼«¸Ê½¤Îý¤ÏÆñ¤·¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¥Ô¥ó¥Ô¥óÀ¸³è¤È¥Õ¥Ë¥ã¥Õ¥Ë¥ã¥¹¥ë¥ê
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÊÌ¤Î½÷À¤Ç101ºÐ¤Î»²²Ã¼Ô¤Ï¡¢Ä´ºº½ªÎ»¸å¤ËµÇ°¼Ì¿¿¤Î»£±Æ¤ò¤ª´ê¤¤¤¹¤ë¤È¡¢LINE¥¢¥É¥ì¥¹¤Î¸ò´¹¤òµá¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¿Í¤È¤Ï¸½ºß¤âLINE¤Ç¤ä¤ê¤È¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Èà½÷¤Ï¹âÎð¼Ô»ÜÀß¤ÇÀ¸³è¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÌÌÇò¤¤¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£Èà½÷¤ÏÌëÃæ¤Ëµ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢¤è¤¯»ä¤¬¿²¤Æ¤¤¤ë¿¿ÌëÃæ¤ËLINE¤¬ÆÏ¤¤Þ¤¹¡£»þ¡¹¿¿ÌëÃæ¤Ë¡Ö¥«¥Ã¥×¥Ì¡¼¥É¥ë¤ò¿©¤Ù¤¿¡×¡Ö¤½¤¦¤á¤ó¤ò¿©¤Ù¤¿¡×¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬ÆÏ¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¥·¡¼¥ó¤Ï»ä¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÁÛÁü¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¯¡¢¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£LINE¤Ç»ä¤¬Ã´Åö¤·¤Æ¤¤¤ëÏ·Ç¯³Ø¤Î¶µ¼¼¤Î¼Ì¿¿¤òÁ÷¤ë¤È¡¢¡ÖºÇ¶á¤Î³ØÀ¸¤µ¤ó¤ÏÉþÁõ¤¬¼«Í³¤Ç¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£»ä¤Î·»¤ÏµÍ¶ß¤ò¤¤ÆÂç³Ø¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤´ÊÖ»ö¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤µ¤Ë¥¿¥¤¥à¥Þ¥·¥ó¤Ç¤¹¡£
¡¡Èà½÷¤Ï¤Ò¤È¤ê¤ÇÇã¤¤Êª¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤êÉÂ±¡¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿»þ¤Î¼Ì¿¿¤ä¡¢½Õ¤Ë¤ÏËþ³«¤Îºù¤Î¼Ì¿¿¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£ËÜÅö¤Ë¤ª¸µµ¤¤ÊÍÍ»Ò¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¿Í¤È¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤Ï»ä¼«¿È¡¢ËÜÅö¤ËÊÙ¶¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¢¤ëÆü¤ª¼÷»Ê²°¤µ¤ó¤Ë¹Ô¤Ã¤¿»þ¤ÎÍÍ»Ò¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÅö¤ËÈþÌ£¤·¤½¤¦¤Ê¡¢¤ª¼÷»Ê¤¬ÊÂ¤ó¤À¼Ì¿¿¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤ËÈÄÁ°¤µ¤ó¤«¤é¼êÅÏ¤·¤Ç¤ª¼÷»Ê¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼Ì¿¿¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£°ìÏ¢¤Î¼Ì¿¿¤ÎºÇ¸å¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤ª¼÷»Ê¤Ï¥¹¥×¡¼¥ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬Åº¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤¬¤É¤¦¤·¤Æ¤«¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢95ºÐ¤Î»þ¤ËÃæ³ØÀ¸¤Ë¤Ö¤Ä¤«¤é¤ì¤ÆÅ¾ÅÝ¤·¡¢ÇØÃæ¤òÂÇ¤Á¤Ä¤±¤Æ¤«¤é¼ê¤¬¤·¤Ó¤ì¤Æ¤¦¤Þ¤¯È¤¤¬»ý¤Æ¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤«¤é¥¹¥×¡¼¥ó¤È¥Õ¥©¡¼¥¯¤¬É¬¼ûÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£¡Ö¤¦¤É¤ó¤Ï¤ªÈ¤¤Ç¿©¤Ù¤¿¤¤¡ª¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤â¤¢¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¤½¤¦¤»¤º¤Ë¡¢¿©»ö¤Î»þ¤Ï¤¦¤Þ¤¯¾õ¶·¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡»ä¤Ï¡¢Èà½÷¤¬¸µµ¤¤Ç³èÆ°Åª¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ð¤«¤êÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¼ÂºÝ¤Ï¤¤¤í¤¤¤í¤ÈÉÔ¼«Í³¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç¡¢ÉÔ²÷¤Ê´¶¾ð¤È¤¦¤Þ¤¯¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤â¤¦¤Ò¤È¤ÄÈà½÷¤È¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤³¤Î¸¶¹Æ¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ë¡¢Èà½÷¤Î¤³¤È¤òËÜ¤Ë¾Ò²ð¤¹¤ëµö²Ä¤ò¤â¤é¤ª¤¦¤ÈÏ¢Íí¤·¤Þ¤·¤¿¡£Èà½÷¤«¤é¤Î²óÅú¤Ï¡Ö¿Í¤ÎÌò¤ËÎ©¤Ä¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤Ê¤ó¤Ç¤â»È¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö¤ª¤â¤é¤·¤Î¤³¤È¤â»È¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È²Ã¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î·ï¤Ï¾Ò²ð¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤ª¤â¤é¤·¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£µ¤¤¬¤Ä¤«¤º¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¸½ºß¤ª¤·¤á¤ò¤Ä¤±¤ÆÀ¸³è¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£È¤¤Î¤³¤È¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Ô¥ó¥Ô¥ó¥³¥í¥ê¤Ë¸«¤¨¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢¼Â¤ÏÍ½ÁÛ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿100ºÐÀ¸³è¤ÎÌäÂê¤Ë¾å¼ê¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£ÌäÂê¤ËÀµÌÌ¤«¤éÂÐ·è¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥¹¥ë¥ê¤È¤¹¤êÈ´¤±¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡105ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆË¬Ìä¤·¤¿¤é¿²¤¿¤¤ê¤À¤Ã¤¿¡¢¤È¤¤¤¦¿Í¤â¤½¤¦¤Ç¤·¤¿¡£¥Ù¥Ã¥É¾å¤Ç¤ÎÀ¸³è¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Íî¤Á¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ëÍÍ»Ò¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤Õ¤È¥Ù¥Ã¥É¤ò¸«¤ë¤È¿¿¤óÃæ¤Î¤¢¤¿¤ê¤ËÂÀ¤á¤Î¤Ò¤â¤¬Ä¥¤Ã¤Æ¤¢¤ê¡¢ÉÔ»×µÄ¤Ë»×¤Ã¤Æ¡Ö¤½¤ì¤Ï²¿¤Ç¤¹¤«¡×¤È¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢¡Ö¤³¤³¤Ë¤Ò¤â¤òÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢ÂÎ¤òµ¯¤³¤¹»þ¤ËÏÓ¤Ç°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æµ¯¤¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤«¤é¡×¤ÈÅú¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¿²¤¿¤¤ê¤Î¾õÂÖ¤Ç¤âÁ°¸þ¤¤ÊÂÖÅÙ¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¿Í¤â¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤é¤Î¤³¤È¤«¤é»ä¤Ï¡¢¡Ö¥Ô¥ó¥Ô¥ó¥³¥í¥ê¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö¥Õ¥Ë¥ã¥Õ¥Ë¥ã¥¹¥ë¥ê¡×¤òÌÜ»Ø¤¹¤³¤È¤¬Ä¹¼÷¼Ò²ñ¤ÎÌÜÉ¸¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¼ã¤¤»þ¤Ï¥Ô¥ó¥Ô¥ó¥³¥í¥ê¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ´èÄ¥¤ë¡¢¤½¤ì¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤é¥Õ¥Ë¥ã¥Õ¥Ë¥ã¥¹¥ë¥ê¤È¾è¤ê±Û¤¨¤ë¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¤Õ¤¿¤Ä¤ÎÌÜÉ¸¤òÆ±»þ¤Ë»ý¤Ä¤³¤È¤¬Âç»ö¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
À¤³¦¤ÎÄ¹¼÷ÃÏ°è¡Ö¥Ö¥ë¡¼¥¾¡¼¥ó¡×¤Î¸÷¤È°Ç
¡¡¥Õ¥Ë¥ã¥Õ¥Ë¥ã¥¹¥ë¥ê¤òÌÜ»Ø¤¹À¸¤Êý¤Î»²¹Í¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬¡¢¥Ö¥ë¡½¥¾¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£¥Ö¥ë¡¼¥¾¡¼¥ó¤ÏÄ¹¼÷¼Ô¤¬Â¿¤¯Â¸ºß¤¹¤ëÃÏ°è¤ò»Ø¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢»ä¤Ï¥Ö¥ë¡¼¥¾¡¼¥ó¤ò¥Ô¥ó¥Ô¥ó¥³¥í¥ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥Õ¥Ë¥ã¥Õ¥Ë¥ã¥¹¥ë¥ê¤ÎÃÏ°è¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¤³¤Î¸ÀÍÕ¤ò¹¤á¤¿¤Î¤Ï¡Ø¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡¦¥¸¥ª¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¡Ù¤Î¼èºà¤ÇÀ¤³¦¤ÎÄ¹¼÷ÃÏ°è¤ò²ó¤Ã¤¿¥À¥ó¡¦¥Ó¥å¥¤¥È¥Ê¡¼¤µ¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¸ÀÍÕ¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤¿¤Î¤Ï¥Ù¥ë¥®¡¼¤Î¿Í¸ý³Ø¸¦µæ¼Ô¤Î¥ß¥Ã¥·¥§¥ë¡¦¥×¥é¥óÇî»Î¤Ç¤¹¡£¥µ¥ë¥Ç¡¼¥Ë¥ãÅç¤Ç¤ÎÄ´ºº»þ¡¢Åç¤ÎÃæ¤ÎÄ¹¼÷¼Ô¤¬Â¿¤¤ÃÏ°è¤ò¥Ú¥ó¤Ç°Ï¤ó¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î»þ¤ËÈà¤¬»È¤Ã¤¿¥Ú¥ó¤Î¿§¤¬ÀÄ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¥Ö¥ë¡¼¥¾¡¼¥ó¤ÈÌ¾¤Å¤±¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£¥×¥é¥ó¤µ¤ó¤Ï¤ª²ñ¤¤¤¹¤ë¤¿¤Ó¤Ë¡¢¤³¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò·«¤êÊÖ¤·ÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤â¤½¤â¥×¥é¥óÇî»Î¤Î¸¦µæ¤Ï¡¢¸½ÃÏ¤Î°å»Õ¥¸¥ã¥ó¥Ë¡¦¥Ú¥¹¤¬1999Ç¯¤Î¹ñºÝ²ñµÄ¤Ç¥¤¥¿¥ê¥¢¡¦¥µ¥ë¥Ç¡¼¥Ë¥ãÅç¤ËÉ´¼÷¼Ô¤¬°Û¾ï¤ËÂ¿¤¤ÃÏ°è¤¬¤¢¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¤³¤È¤ËÃ¼¤òÈ¯¤·¤Þ¤¹¡£Â¿¤¯¤Î³Ø¼Ô¤Ï²ûµ¿Åª¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¿Í¸ý³Ø¼Ô¤Ç¤¢¤Ã¤¿¥×¥é¥óÇî»Î¤¬´Ø¿´¤ò¼¨¤·¡¢¸½ÃÏ¤Ç¸ÍÀÒ¤ä¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ê¤É¤ÎÄ´ºº¤ò¹Ô¤¤¡¢¤³¤Î¤³¤È¤¬»ö¼Â¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤Á¤ç¤¦¤É¤½¤Îº¢¥À¥ó¡¦¥Ó¥å¥¤¥È¥Ê¡¼¤È¤¤¤¦ºî²È¡¦Ãµ¸¡²È¤Ï¡¢À¤³¦³ÆÃÏ¤ÎÄ¹¼÷ÃÏ°è¤òÄ´¤Ù¤Æ»¨»ï¡Ø¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡¦¥¸¥ª¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¡Ù¤ËÏ¢ºÜ¡¢¸å¤Ë¡Ø¥Ö¥ë¡¼¥¾¡¼¥ó¡½À¤³¦¤Î100ºÐ¿Í¤Ë³Ø¤Ö·ò¹¯¤ÈÄ¹¼÷£¹¤Ä¤Î¥ë¡¼¥ë¡Ù¡ÊËÝÌõ¡¦´Æ½¤¡á¹ÓÀî²í»Ö¡¢ËÝÌõ¡áÀçÌ¾µª¡¢¾ÍÅÁ¼Ò¡¢2022Ç¯¡Ë¤È¤·¤Æ¤Þ¤È¤á¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ¶á¤Ï¡¢NETFIX¤Ç¤½¤Î¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¤¬¸ø³«¤µ¤ì¡¢ºÆ¤ÓÀ¤³¦Åª¤ËÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ö¥ë¡¼¥¾¡¼¥ó¸½¾Ý¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¸¦µæ¼Ô¤ÏÎäÀÅ¤ÊÌÜ¤Ç¸«¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ó¥å¥¤¥È¥Ê¡¼¤µ¤ó¤Ï¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¡¦¥µ¥ë¥Ç¡¼¥Ë¥ãÅç¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÆüËÜ¡¦²Æì¡¢¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥í¥Þ¥ê¥ó¥À¡Ê¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¤Î¥»¥Ö¥ó¥¹¥Ç¡¼¡¦¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥¹¥È¤ÎÄ®¡Ë¡¢¥³¥¹¥¿¥ê¥«¡¦¥Ë¥³¥¸¥ãÈ¾Åç¡¢¥®¥ê¥·¥ã¡¦¥¤¥«¥ê¥¢Åç¤Î5¥«½ê¤ò¡Ö¥Ö¥ë¡¼¥¾¡¼¥ó¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¥×¥é¥óÇî»Î¤Ï¥í¥Þ¥ê¥ó¥À¤Ï¿Í¹©Åª¤ËÂ¤¤é¤ì¤¿ÃÏ°è¤À¤«¤é¥Ö¥ë¡¼¥¾¡¼¥ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤·¡¢ºÇ¶á¡¢¥«¥ê¥Ö³¤¤ËÉâ¤«¤Ö¥Õ¥é¥ó¥¹ÎÎ¤Î¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Ë¡¼¥¯¤ò¥ê¥¹¥È¤Ë²Ã¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Ä¹¼÷¤ÎÍ×°ø¤Ë´Ø¤·¤Æ¤âÎ¾¼Ô¤Ï¼ã´³°Û¤Ê¤Ã¤¿¸«²ò¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£É½¤Ë¤Õ¤¿¤ê¤ÎÄó°Æ¤ò¤Þ¤È¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥×¥é¥óÇî»Î¤Ï¸¦µæ¼Ô¤«¤é¤Î»ëÀþ¤Ç´Ñ»¡¤Î·ë²Ì¤òµ½Ò¤·¤¿¤â¤Î¡¢¥Ó¥å¥¤¥È¥Ê¡¼¤µ¤ó¤ÎÄó°Æ¤Ï¤½¤ì¤é¤ò±þÍÑ¤·¡¢¸½Âå¼Ò²ñ¤ËÀ¸³è¤¹¤ë¿Í¤Ë¸þ¤±¤¿¹ÔÆ°¤Î»Ø¿Ë¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£¥Ó¥å¥¤¥È¥Ê¡¼¤µ¤ó¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ï¾¯¤·Â¨ÊªÅª¤Ë¸«¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¸¦µæ¼Ô¤¿¤Á¤Ï¡¢¤½¤³¤¬ÌäÂê¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¥µ¥ë¥Ç¡¼¥Ë¥ãÅç¤ÎÃæ¤Î¥Ö¥ë¡¼¥¾¡¼¥ó¤Ï¡¢»³¤Î¾å¤Ë°ÌÃÖ¤·¤Þ¤¹¡£¥¤¥¿¥ê¥¢¤ÎÃæ¤Ç¤â¥¢¥Õ¥ê¥«ÂçÎ¦¤Ë¶á¤¯¡¢¿¯Î¬¤ÎÈï³²¤ò¼õ¤±¤Ë¤¯¤¤¹âÃÏ¤Ë½»¤à¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ÈÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿µ¤²¹¤¬¹â¤¤¤È¤³¤í¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥Þ¥é¥ê¥¢¤Ê¤É¤ÎÇ®ÂÓÀ¤Î´¶À÷¾É¤òÈò¤±¤ë°ÕÌ£¤Ç¤â¹âÃÏ¤¬ÍÍø¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢Èª¤âÆüËÜ¤Ç¤¤¤¦ÃÊ¡¹Èª¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤«¤Ê¤ê°ÜÆ°¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¤·¡¢¥ä¥®¤ò°é¤Æ¤ë¤Î¤Ë»³³ÙÃÏÂÓ¤ò½ä²ó¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢¥×¥é¥óÇî»Î¤¬¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê¡Ö¼«Á³¤ËÆ°¤¯¡×´Ä¶¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤òÅÔ²ñÊë¤é¤·¤Î¿Í¤ËÃÖ¤´¹¤¨¤¿¤é¡¢¥Ó¥å¥¤¥È¥Ê¡¼¤µ¤ó¤Î¤¤¤¦¡ÖÅ¬ÅÙ¤Ê±¿Æ°¤òÂ³¤±¤ë¡×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ö¥ë¡¼¥¾¡¼¥ó¤Ï¡¢¤½¤³¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤¬°Õ¼±¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤ÊÄ¹¼÷¤Ë¤è¤¤´Ä¶¤¬È÷¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃÏ°è¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£º£²ó¤È°ã¤¦¾Ï¤Ç¡ÖÀ¿¼ÂÀ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥Ö¥ë¡¼¥¾¡¼¥ó¤Ï¡¢À³Ê·¹¸þ¤¬¤É¤¦¤Ç¤¢¤ì¡¢·ò¹¯¤äÄ¹¼÷¤Ë±Æ¶Á¤¹¤ë¹ÔÆ°¤ò¤È¤é¤¶¤ëÆÀ¤Ê¤¤´Ä¶¤¬Â·¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃÏ°è¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¥Ö¥ë¡¼¥¾¡¼¥ó¤Ë¤Ï°Ç¤ÎÂ¦ÌÌ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡ÖBlue Zone¡×¤¬¾¦É¸ÅÐÏ¿¤µ¤ì¤Æ¡¢°ìÉô¤Ç¾¦Çä¤ÎÆ»¶ñ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ï½ÅÍ×¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ª¶âÌÙ¤±¤ËÍøÍÑ¤¹¤ë¤È¤Ê¤ë¤È¹Ô¤²á¤®¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¿©¤ÈÄ¹¼÷¤ÏÀÎ¤«¤éÃíÌÜ¤µ¤ì¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤Ç·ò¹¯¤Ë¤è¤¤¤È¤¤¤¦¿©¤ÙÊª¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤ë¤È¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ÇÂ¨Çä¤êÀÚ¤ì¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ¶á¤Î¸¦µæ¤Ç¤Ï¡¢²¿¤«ÆÃÄê¤Î¿©ºà¤ò¿©¤Ù¤ì¤Ð¤è¤¤¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤«¤é¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¿©ÉÊ¤ò¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤Î½ÅÍ×À¤¬ÃÎ¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£¸å¡¢Blue Zone °õ¤Î¾¦ÉÊ¤¬ÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¸¤¯¿©¤Ù¤è¤¦¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡£
¡¡¥Ö¥ë¡¼¥¾¡¼¥ó¤Î²Ê³ØÅª¤Ê¸¦µæ¤Ï¤Þ¤À»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤À¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£»ä¤¬¥Ö¥ë¡¼¥¾¡¼¥ó¤«¤é¸«½¬¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢¥Ô¥ó¥Ô¥ó¥³¥í¥ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Õ¥Ë¥ã¥Õ¥Ë¥ã¥¹¥ë¥ê¤Ë´Ø¤¹¤ëÂ¦ÌÌ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ãÂ³¤¤ÏËÜ½ñ¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡ä