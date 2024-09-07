【京成杯オータムハンデキャップ】冨田アナのチョイ足しキーワード『圧倒的に5歳馬、サマーマイルシリーズ最終戦、中山芝マイルの鬼』



【動画】京成杯オータムハンデキャップのとみチョイ｜https://youtu.be/TPZrd_bxBnA

テレビ東京・冨田有紀アナから「京成杯オータムハンデキャップ（GIII）」のチョイ足しキーワードをお届け！

第69回京成杯オータムハンデキャップ（GⅢ）

2024年9月8日（日曜） 4回中山2日 発走時刻：15時45分

枠順 馬名（性齢 騎手名）

1-1 カテドラル(牡8、荻野極)

1-2 ディスペランツァ(牡3、石川裕紀人

2-3 キャットファイト(牝3、大野拓弥)

2-4 ディオ(牡5、岩田康誠・辻野泰之)

3-5 ショウナンマグマ(牡5、吉田豊)

3-6 エエヤン(牡4、田辺裕信)

4-7 キタウイング(牝4、黛弘人)

4-8 サンライズロナウド(牡5、横山典弘)

5-9 エアファンディタ(牡7、三浦皇成)

5-10 アスコリピチェーノ(牝3、C.ルメール)

6-11 ジューンオレンジ(牝4、富田暁)

6-12 オーキッドロマンス(牡3、内田博幸)

7-13 セルバーグ(牡5、武豊・鈴木孝志)

7-14 ドルチェモア(牡4、北村友一・高橋一哉)

8-15 タイムトゥヘヴン(牡6、柴田善臣・戸田博文)

8-16 コラソンビート(牝3、丹内祐次・加藤士津八)

※出馬表・成績・オッズ等は主催者発表のものと照合してください。