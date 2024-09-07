【セントウルS】冨田アナのチョイ足しキーワード『0%！6歳馬以上、大苦戦！、サマースプリントシリーズ最終戦』



【動画】セントウルSのとみチョイ｜https://youtu.be/73RnRRkI-XQ

テレビ東京・冨田有紀アナから「産経賞セントウルステークス（GII）」のチョイ足しキーワードをお届け！

第38回産経賞セントウルステークス（GⅡ）

2024年9月8日（日曜）3回中京2日 発走時刻：15時35分

枠順 馬名（性齢 騎手名）

1-1 モズメイメイ(牝4 国分恭介)

1-2 アネゴハダ(牝5 角田大和)

2-3 グレイトゲイナー(牡7 池添謙一)

2-4 ストーンリッジ(牡7 松山弘平)

3-5 サウザンサニー(牡4 菱田裕二)

3-6 ジョウショーホープ(牡4 西村淳也)

4-7 ヨシノイースター(牡6 丸山元気)

4-8 キミワクイーン(牝5 岩田望来)

5-9 ミッキーハーモニー(牝5 浜中俊)

5-10 テイエムスパーダ(牝5 酒井学)

6-11 トゥラヴェスーラ(牡9、藤岡佑介・高橋康之)

6-12 テンハッピーローズ(牝6、津村明秀・高柳大輔)

7-13 ピューロマジック(牝3、横山和生・安田翔伍)

7-14 ダノンスコーピオン(牡5、戸崎圭太・福永祐一)

7-15 アサカラキング(牡4、斎藤新・斎藤誠)

8-16 カリボール(牡8、杉原誠人・西村真幸)

8-17 トウシンマカオ(牡5、菅原明良・高柳瑞樹)

8-18 ママコチャ(牝5、鮫島克駿・池江泰寿)

※出馬表・成績・オッズ等は主催者発表のものと照合してください。