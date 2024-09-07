【セントウルS】冨田アナのチョイ足しキーワード『0%！6歳馬以上、大苦戦！、サマースプリントシリーズ最終戦』
【動画】セントウルSのとみチョイ｜https://youtu.be/73RnRRkI-XQ
テレビ東京・冨田有紀アナから「産経賞セントウルステークス（GII）」のチョイ足しキーワードをお届け！
第38回産経賞セントウルステークス（GⅡ）
2024年9月8日（日曜）3回中京2日 発走時刻：15時35分
枠順 馬名（性齢 騎手名）
1-1 モズメイメイ(牝4 国分恭介)
1-2 アネゴハダ(牝5 角田大和)
2-3 グレイトゲイナー(牡7 池添謙一)
2-4 ストーンリッジ(牡7 松山弘平)
3-5 サウザンサニー(牡4 菱田裕二)
3-6 ジョウショーホープ(牡4 西村淳也)
4-7 ヨシノイースター(牡6 丸山元気)
4-8 キミワクイーン(牝5 岩田望来)
5-9 ミッキーハーモニー(牝5 浜中俊)
5-10 テイエムスパーダ(牝5 酒井学)
6-11 トゥラヴェスーラ(牡9、藤岡佑介・高橋康之)
6-12 テンハッピーローズ(牝6、津村明秀・高柳大輔)
7-13 ピューロマジック(牝3、横山和生・安田翔伍)
7-14 ダノンスコーピオン(牡5、戸崎圭太・福永祐一)
7-15 アサカラキング(牡4、斎藤新・斎藤誠)
8-16 カリボール(牡8、杉原誠人・西村真幸)
8-17 トウシンマカオ(牡5、菅原明良・高柳瑞樹)
8-18 ママコチャ(牝5、鮫島克駿・池江泰寿)
※出馬表・成績・オッズ等は主催者発表のものと照合してください。