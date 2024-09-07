ÆüËÜ¥Ï¥à¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¡¡¹â¤é¤«¡È»ÄÎ±Àë¸À¡É¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥Á¡¼¥à¡Ä²¿Ç¯¤â¤³¤Î¥Á¡¼¥à¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿¤¤¡ª¡×
¡¡¡þ¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¡¡ÆüËÜ¥Ï¥à5¡½1¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Ê2024Ç¯9·î7Æü¡¡¥¨¥¹¥³¥óF¡Ë
¡¡ÆüËÜ¥Ï¥à¤¬ÅêÂÇ¤¬¥¬¥Ã¥Á¥ê¤È¤«¤ß¹ç¤¤4Ï¢¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£Åê¤²¤Æ¤Ï²ÃÆ£µ®Ç·Åê¼ê¤¬7²ó1¼ºÅÀ¤ÎÎÏÅê¤Ç¥×¥í9Ç¯ÌÜ¤Ç¥¥ã¥ê¥¢¥Ï¥¤¤È¤Ê¤ë9¾¡ÌÜ¡Ê7ÇÔ¡Ë¡£ÂÇ¤Ã¤Æ¤ÏËüÇÈÃæÀµ³°Ìî¼ê¡Ê24¡Ë¤¬2²ó¤Ë·è¾¡ÂÇ¤È¤Ê¤ëÀèÀ©ÂÇ¡¢2ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î5²ó¤Ë¤Ï¥¢¥ê¥¨¥ë¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹Êá¼ê¡Ê28¡Ë¤¬ÆÃÂç¤Î13¹æ3¥é¥ó¤òÊü¤Á¾¡Éé¤ò·è¤á¤¿¡£¥«¡¼¥É¾¡¤Á±Û¤·¤ò·è¤á¡¢¤³¤ì¤ÇÃù¶â¤Ïº£µ¨ºÇÂ¿¤ò¹¹¿·¤¹¤ë15¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±¤¸¥Ç¡¼¥²¡¼¥à¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÏÀ¾Éð¤ËµÕÅ¾Éé¤±¤Ç4Ï¢ÇÔ¡£¥²¡¼¥àº¹¤ò7¤Ë½Ì¤á¤¿¡£»Ä¤ê20»î¹ç¤ÇÃù¶â15¡£¥·¡¼¥º¥ó½ªÈ×¤ËÍè¤Æ¡¢¤µ¤é¤ËÀª¤¤¤¬²ÃÂ®¤·¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¥Á¡¼¥à¤Ë¿·¾±¹ä»Ö´ÆÆÄ¡Ê52¡Ë¤Ï»î¹ç¸å¤Ë¾Ð´é¤Ç°ì¸À¡ÖÁª¼ê¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤¢¤²¤Æ¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤ò»Ä¤·°ú¤ÍÈ¤²¤¿¡£
¡¡4Ï¢¾¡¤ËÊ¨¤¯¥¨¥¹¥³¥ó¤Ç¤Î¤ªÎ©¤ÁÂæ¤Ë¤Ï²ÃÆ£µ®¤È¤È¤â¤Ë2ÆüÏ¢Â³¤È¤Ê¤ë¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¾Ð´é¤¬¸÷¤ëÌÔÂÇ¾Þ¤Î28ºÐ¤Ï¾ðÇ®Åª¤Ë¡ÖÁ´¤Æ¤ÎÂÇÀÊ¤Ç½ÐÎÝ¤Ç¤¤¿¤Î¤¬¤Þ¤º¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤³¤³¿ôÆü¡¢²¿¤È¤«¤¤¤¤Åö¤¿¤ê¤ÎËÜÎÝÂÇ¤¬½Ð¤Ê¤¤¤«½Ð¤Ê¤¤¤«¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥È¤ÊÅö¤¿¤ê¤ÎËÜÎÝÂÇ¤¬ÂÇ¤Æ¤¿¤Î¤ÇËÜÅö¤ËÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¥¨¥¹¥³¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤ÎÁ°¤ÇÂÇ¤Æ¤¿¤Î¤¬²¿¤è¤ê¤â¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤Þ¤À»î¹ç¤Ï»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤É¤ó¤É¤ó¾¡¤Ã¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç¾å¤Ë¹Ô¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¥º¤ÏËÜÅö¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥Á¡¼¥à¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¾¡¤ÁÂ³¤±¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢ËÍ¼«¿È¤â²¿Ç¯¤â¤³¤Î¥Á¡¼¥à¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿¤¤¤È»×¤¨¤ëÁÇÀ²¤é¤·¤¤µåÃÄ¤Ç¤¹¡ª¤³¤ì¤«¤é¤â±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¹â¤é¤«¤Ë¡È»ÄÎ±Àë¸À¡É¤¹¤ë¤Èµå¾ì¤Ï¤³¤ÎÆü°ìÈÖ¤ÎÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤¿¡£