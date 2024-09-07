7日、金沢競馬場で行われた第22回金沢スプリントC(3歳上・重賞・ダ1400m・1着賞金400万円)は、ハナに立って直線で後続を突き放した吉田晃浩騎手騎乗の2番人気エムティアンジェ(牝5、金沢・佐藤茂厩舎)が、1番人気ソリストサンダー(牡9、大井・福永敏厩舎)に5馬身差をつけ優勝した。勝ちタイムは1分26秒4(良)。

さらに2馬身差の3着に3番人気エイシンヌウシペツ(牝5、笠松・笹野博司厩舎)が入った。

勝ったエムティアンジェは、父マクフィ、母ギリア、その父Fusaichi Pegasusという血統。重賞は21年のライデンリーダー記念(笠松)以来で5勝目。地元金沢所属馬の金沢スプリントC制覇は2014年のセイカアレグロ以来、10年ぶりとなった。

【勝ち馬プロフィール】

◆エムティアンジェ(牝5)

騎手:吉田晃浩

厩舎:金沢・佐藤茂

父:マクフィ

母:ギリア

母の父:Fusaichi Pegasus

馬主:田中 竜雄

生産者:門別牧場

【全着順】

1着 エムティアンジェ 2人気

2着 ソリストサンダー 1人気

3着 エイシンヌウシペツ 3人気

4着 ジョーパイロライト 6人気

5着 ジェイケイミリミリ 7人気

6着 ブラックパンサー 4人気

7着 エイシンギアアップ 5人気