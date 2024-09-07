レースが行われた金沢競馬場(c)netkeiba

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　7日、金沢競馬場で行われた第22回金沢スプリントC(3歳上・重賞・ダ1400m・1着賞金400万円)は、ハナに立って直線で後続を突き放した吉田晃浩騎手騎乗の2番人気エムティアンジェ(牝5、金沢・佐藤茂厩舎)が、1番人気ソリストサンダー(牡9、大井・福永敏厩舎)に5馬身差をつけ優勝した。勝ちタイムは1分26秒4(良)。

　さらに2馬身差の3着に3番人気エイシンヌウシペツ(牝5、笠松・笹野博司厩舎)が入った。

　勝ったエムティアンジェは、父マクフィ、母ギリア、その父Fusaichi Pegasusという血統。重賞は21年のライデンリーダー記念(笠松)以来で5勝目。地元金沢所属馬の金沢スプリントC制覇は2014年のセイカアレグロ以来、10年ぶりとなった。

【勝ち馬プロフィール】
◆エムティアンジェ(牝5)
騎手:吉田晃浩
厩舎:金沢・佐藤茂
父:マクフィ
母:ギリア
母の父:Fusaichi Pegasus
馬主:田中 竜雄
生産者:門別牧場

【全着順】
1着　エムティアンジェ　2人気
2着　ソリストサンダー　1人気
3着　エイシンヌウシペツ　3人気
4着　ジョーパイロライト　6人気
5着　ジェイケイミリミリ　7人気
6着　ブラックパンサー　4人気
7着　エイシンギアアップ　5人気