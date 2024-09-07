¿¿²Æ¤ËµÞÁý¡È¥ì¥¸¥ã¡¼Ì©µù¡É¤¢¤¤ì¤¿¸À¤¤Ìõ¤â¡¡°Ç¤ËÊ¶¤ì²¿¤¬¡©¡¡³¤»ºÊª¤ò¼é¤ëºÇ¸å¤ÎºÖ
ÆüËÜ¤Î³¤»ºÊª¤ò¼é¤ëºÇ¸å¤ÎºÖ¡£³¤¾åÊÝ°ÂÄ£¡£Ì©µù¼Ô¤¿¤Á¤Î¤¢¤¤ì¤¿¸À¤¤Ìõ¡£¿¿²Æ¤ËµÞÁý¤¹¤ë¡Ö°¼Á¤ÊÌ©µù¡×¤òÄÉ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ú²èÁü¡Û¤«¤Ð¤ó¤«¤é¼¡¡¹¹âµé¿©ºà¡¡¥È¥³¥Ö¥·¤ä¥µ¥¶¥¨¡¡»ÈÍÑ¶Ø»ß¤Î´ï¶ñ¤â¡¡Ì©µù¼Ô¤Ï¡Ö¼ò¤Î¤Ä¤Þ¤ß¡×
¢£¹Ô³Ú¥·¡¼¥º¥ó ¥ì¥¸¥ã¡¼Ì©µù¤¬µÞÁý
¹âµé¿©ºà¤Î¥¤¥»¥¨¥Ó¤äÆù¸ü¤Ç»õ¤´¤¿¤¨È´·²½Ü¤Î¥¢¥ï¥Ó¤Ê¤É¡¢³¤¤Î¹¬¤ÎÊõ¸Ë¡¢Ë¼ÁíÈ¾Åç¤Î¤È¤¢¤ë³¤¿åÍá¾ì¡£ÊÝ°Â´±
¡ÖÄ¸»Ò³¤¾åÊÝ°ÂÉô¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ï²¿¤Î³¤Ç¤¹¤«¡©¡×ÃËÀ
¡Ö¡Ä¥¢¥µ¥ê¤«¤Ê¡×ÊÝ°Â´±
¡Ö¥¢¥µ¥ê¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡×
¤³¤Î³¤´ß¤Ç¤Ï¤È¤ë¤³¤È¤¬¶Ø»ß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Ï¥Þ¥°¥ê¤È¥³¥¿¥Þ¥¬¥¤¤¬¹ç·×6¥¥í¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö°ãÈ¿¤Ç¤¹¤Í¡×ÃËÀ
¡Ö¤³¤ì¤¬°ãÈ¿¤À¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¿½¤·Ìõ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤±¤É¡¢Á´Á³Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡×ÊÝ°Â´±
¡Ö¤½¤¦»×¤¦¤Ê¤é¤ä¤é¤Ê¤¤ã¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡×
¤È¤ë¤³¤È¤¬¶Ø»ß¤È¤ÏÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¸¡µó¤µ¤ì¡¢³¤¾åÊÝ°ÂÉô¤ÇÏÃ¤òÊ¹¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÆüËÜ¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤Î³¤´ß¤Ç¤Ïµù¶È¸¢¤¬ÀßÄê¤µ¤ì¡¢ÂÐ¾Ý¤Î³¤ä³¤Áô¡¢¥¤¥»¥¨¥Ó¤Ê¤É¤ÎÌ©µù¤Ï100Ëü±ß°Ê²¼¤ÎÈ³¶â¤¬²Ê¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¹Ô³Ú¥·¡¼¥º¥ó¤Î²Æ¤Ë¤Ï¥ì¥¸¥ã¡¼´¶³Ð¤Ç¤Ä¤¤¤Ä¤¤¤È¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö¥ì¥¸¥ã¡¼Ì©µù¡×¤¬µÞÁý¤¹¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÂçÎÌ¤ÊÌ©µù¤äÁÈ¿¥Åª¤Ê°¼Á¤Ê¥±¡¼¥¹¤â¸å¤òÀä¤Á¤Þ¤»¤ó¡£¢£Ì©µùÂ¿È¯ÃÏÂÓ ¾¡±º¥¨¥ê¥¢
¤Ê¤«¤Ç¤â¡¢ÀéÍÕ¸©Æâ¤Ç¸¡µó¿ô¤¬Â¿¤¯¡ÈÌ©µùÂ¿È¯ÃÏÂÓ¡É¤È¤â¤¤¤¨¤ë¤Î¤¬¾¡±º¥¨¥ê¥¢¡£
¤³¤ÎÆü¡¢ÊÝ°Â´±¤¿¤Á¤¬¸þ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï³¤¤¬°ìË¾¤Ç¤¤ë¹âÂæ¡£»Ø´ø¤ò¼¹¤ëÅÄÂåÈÉÄ¹¤Î²¼¡¢°ãÈ¿¼Ô¤òÈ¯¸«¤¹¤ëÃ´Åö¡¢¾Úµò¤ò¥«¥á¥é¤ÇÍÞ¤¨¤ëÃ´Åö¤Ê¤ÉÊ¬Ã´¤·´Æ»ë¤·¤Þ¤¹¡£
¾¡±º¥¨¥ê¥¢¤ÇÌ©µù¤¬Â¿¤¤ÍýÍ³¤Î°ì¤Ä¤¬¡¢¿ô½½¥¥í¤Ë¤ï¤¿¤ê¹â¤¤³³¤ä¿¼¤¤Æþ¹¾¤Ê¤É¤¬Â³¤¯»à³Ñ¤¬Â¿¤¤¤¿¤á¤À¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
Ä¬¤¬°ú¤¯»þ´Ö¤ËÌ©µù¼Ô¤¬¸½¤ì¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢³³²¼¤Î´ä¾ì¤Ë¼ã¤¤ÃËÀ3¿ÍÁÈ¤È¡¢Çþ¤ï¤éË¹»Ò¤òÈï¤Ã¤¿¹âÎð¤ÎÃËÀ¤Î»Ñ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¼èºà¥¹¥¿¥Ã¥Õ
¡Ö¡Ê´ä¤ò¡Ë¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤·¤Æ¤ë¡×
¤¹¤ë¤È¡¢¤Ê¤ó¤È¥¦¥Ë¤ò¤½¤Î¾ì¤Ç¿©¤Ù¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¼èºà¥¹¥¿¥Ã¥Õ
¡Ö¿©¤Ù¤Æ¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¥¦¥Ë¤ò³ä¤Ã¤Æ¤Ê¤á¤Æ¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×
°ìÊý¡¢¹âÎð¤ÎÃËÀ¤Ï¡£ÊÝ°Â´±
¡Ö¥È¥³¥Ö¥·¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Îº¸¤Î¥Ý¥±¥Ã¥È¤ËÆþ¤ì¤¿¤Í¡£¤è¤·¡¢¤¸¤ã¤¢¹Ô¤³¤¦¤«¡×
¤·¤«¤·¡¢³³²¼¤Ë¹ß¤ê¤ë¤¿¤á¤Î³¬ÃÊ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¸«¤ë¤È¡¢Å´ºô¤Ë¼è¤êÉÕ¤±¤¿¥í¡¼¥×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤«¤é³³²¼¤Ë¹ß¤ê¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£ÊÝ°Â´±¤â¤½¤Î¥í¡¼¥×¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢¤±¤â¤ÎÆ»¤Î¤è¤¦¤ÊµÞ¤Êºä¤ò²¼¤ê¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£³³²¼¤Ë¹ß¤ê¤ÆÀ¼¤ò³Ý¤±¤Þ¤¹¡£ÊÝ°Â´±
¡Ö¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡¢¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡£³¤¾å¡Ä¡£¤É¤¦¤·¤¿¡©¤É¤¦¤·¤¿¡©¡×ÃËÀ
¡Ö¤¤¤ä¤¤¤ä¡¢°ã¤¤¤Þ¤¹¡×
À¼¤ò³Ý¤±¤¿½Ö´Ö¡¢ÆÍÁ³¡¢ìû¤òÊÖ¤¹ÃËÀ¡£ÃËÀ
¡Ö¤¤¤ä¤¤¤ä¡¢°ã¤¤¤Þ¤¹¡×ÊÝ°Â´±
¡Ö¤Þ¤¡Íî¤ÁÃå¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡×
ÃËÀ3¿ÍÁÈ¤ÏÃÏ¸µ¤ÎÍ§Ã£Æ±»Î¤Ç20Âå¡£ÊÝ°Â´±
¡Ö²¿¤Ë»È¤¦¤Ä¤â¤ê¤Ç¤È¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×20ÂåÃËÀ
¡Öº£¤«¤é¾¡±º¤Î³¤¤ËÄà¤ê¤Ë¹Ô¤³¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¡¢³¤ò±Â¡Ê¤¨¤µ¡Ë¤Ë¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¡×ÊÝ°Â´±
¡Ö¤È¤Ã¤¿¤Î¤Ï²¿¤Ç¤¹¤«¡©¡×ÃËÀ
¡Ö¤³¤Î³¤Ï¡Ø¥È¥³¥Ö¥·¡Ù¤Ç¤¹¡×ÊÝ°Â´±
¡ÖÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¤Ç¤·¤ç¡©ÃÏ¸µ¤Î¿Í¤Ê¤ó¤À¤«¤é¡×ÃËÀ
¡Ö¤¹¤°¤ËÆ¨¤¬¤·¤Þ¤¹¡£ËÜÅö¤Ë¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡×
¤È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¦¥Ë4¸Ä¤È¥È¥³¥Ö¥·8¸Ä¡£ÊÝ°Â´±
¡Ö¥Ð¥ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é»ý¤Ã¤Æµ¢¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¡©¥Ð¥ì¤¿¤«¤éÊÖ¤·¤Þ¤¹¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¡©¡×ÃËÀ
¡Ö¤¤¤äËÜÅö¤Ë¡¢º½ÉÍ¤ÇÀ®²Ì¤È¤·¤Æ¼Ì¿¿¤ò»£¤Ã¤ÆÆ¨¤¬¤½¤¦¤ÈËÜÅö¤Ë»×¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×ÊÝ°Â´±
¡Ö¤ª·»¤µ¤ó¡¢¤½¤ì¤ä¤á¤è¤¦¡£¤À¤Ã¤Æº£¡ØÄà¤ê¤Î±Â¤Ë¤¹¤ë¡Ù¤Ã¤Æ¡£¤µ¤¹¤¬¤Ë¤½¤ì¤ò¿®¤¸¤ë¤Û¤ÉÇÏ¼¯¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤é¡×ÃËÀ
¡Öº£¤¹¤°¤³¤ì¤ÏÆ¨¤¬¤·¤Æ¸µ¤ËÌá¤¹¤Î¤Ç¡¢º£²ó¤Ïµö¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡×
²¿¤È¤«¡Öµö¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÁÊ¤¨¤ëÃËÀ¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡£ÊÝ°Â´±
¡Ö»ä¤¿¤Á¤â¸«¤¿°Ê¾å¤Ï¤³¤Î¤Þ¤ÞÎÉ¤¤¤Ç¤¹¤È¸À¤Ã¤Æ½ª¤ï¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¶¨ÎÏ¤·¤Æ²¼¤µ¤¤¡×
3¿Í¤ÏÌ©µù¤òÇ§¤á¡¢¸¡µó¡£¤µ¤é¤ËÀè¤Û¤É³³²¼¤Ë¤¤¤¿¹âÎð¤ÎÃËÀ¤¬¡¢¤¢¤Î¥í¡¼¥×¤ò»È¤Ã¤Æ¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤³¤í¤ÇÀ¼¤ò³Ý¤±¤Þ¤¹¡£ÊÝ°Â´±
¡Ö¤«¤Ð¤ó¤È¤«¸«¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×70ÂåÃËÀ
¡Ö¥À¥á¤À¤è¡×ÊÝ°Â´±
¡Ö²¿¤Ç¤Ç¤¹¤«¡©»ý¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é¤Ç¤·¤ç¤¦¡©¡×
¤è¤¦¤ä¤¯¤«¤Ð¤ó¤ò³«¤±¤ë¤È¡¢Ãæ¤«¤é¤Ï¹âµé¿©ºà¤Î¥È¥³¥Ö¥·¤ä¥µ¥¶¥¨¤¬¼¡¡¹¤È½Ð¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ÊÝ°Â´±
¡Ö¤¦¤ï¡£¤¤¤Ã¤Ñ¤¤Æþ¤Ã¤Æ¤ë¤è¡×
¥È¥³¥Ö¥·45¸Ä¤Ë¥µ¥¶¥¨2¸Ä¤Ê¤É1Ëü5000±ßÁêÅö¡£
ÀéÍÕ¸©¤Ç¤Ï»ÈÍÑ¶Ø»ß¤ÎÆÃ¼ì¤Ê´ï¶ñ¤â»È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÃËÀ
¡Ö¼ò¤Î¤Ä¤Þ¤ß¡£¤½¤ì¤¬Âç¹¥¤¤Ê¤Î¡£¤³¤ì»ý¤Ã¤Æ¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¡©¤Ê¤ó¤Ç¡©¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤È¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡×ÊÝ°Â´±
¡Ö¤³¤ì¤ÏÁ´Éô³¤¤ËÊÖ¤·¤Þ¤¹¡×
¡ÖÌ©µù¤À¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¹¤°¸å¤í¤Ë¤ÏÌ©µù¤ò·Ù¹ð¤¹¤ë´ÇÈÄ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÃËÀ
¡Ö¤¹¤´¤¤¤Ê¡¢²¶¤³¤ó¤Ê¤Ë¤È¤Ã¤¿¤ó¤À¡×ÊÝ°Â´±
¡ÖÂçÊÑ¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤«¤é¡×
¤³¤ÎÃËÀ¤È¡¢Àè¤Û¤É¤Î20Âå¤Î3¿ÍÁÈ¤È¤âµù¶ÈË¡°ãÈ¿¤È¤·¤Æ¸¡µó¡£¤³¤Î¸å¼èÄ´¤Ù¤ò¼õ¤±¤Þ¤¹¤¬¡¢100Ëü±ß°Ê²¼¤ÎÈ³¶â¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¢£¥¢¥ï¥ÓÌ©µù¡¢È³Â§¶¯²½¡Ö3000Ëü±ß°Ê²¼¤ÎÈ³¶â¡×
¤½¤·¤Æº£¡¢¿¼¹ï¤Ê¤Î¤¬¡È¹õ¤¤¥À¥¤¥ä¡É¹âµé¿©ºà¡Ö¥¢¥ï¥Ó¡×¤ÎÌ©µù¡£ÃÈ¤«¤¯¤Ê¤ë¤ÈÂçÎÌ¤Ë¤È¤é¤ì¤ë¥±¡¼¥¹¤âÁý¤¨¤Þ¤¹¡£¼Â¤Ï¤³¤Î¼þÊÕ¤Ç¤Ï²¹ÃÈ²½¤Î±Æ¶Á¤«¡¢¥¢¥ï¥Ó¤Îµù³ÍÎÌ¤¬¸º¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¢¥ï¥Óµù»Õ ÎëÌÚÎÉÂÀÏº¤µ¤ó
¡Ö¤³¤³10¡Á15Ç¯¤Çµù³ÍÎÌ¤Ï3Ê¬¤Î1¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¤µ¤é¤ËÌ©µù¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ÈÀ¸³è¤â¶ì¤·¤¯¤Ê¤ë¡×
¤½¤Î¤¿¤áµù¶¨¤Ç¤ÏËèÇ¯¡¢¥¢¥ï¥Ó¤ÎÃÕ³¤ò³¤¤ËÊüÎ®¡£³¤¤ÎÃæ¤Ç¿ôÇ¯´Ö¤ò¤«¤±¤Æ°é¤Æ¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¾¡±ºµù¶È¶¨Æ±ÁÈ¹ç ÅÏÊÕÏÂÌÀ¤µ¤ó
¡Ö¤ª¶â¤ò¤«¤±¤Æ°é¤Æ¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤À¤«¤é¡¢Ì©µù¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬°ìÈÖ²ù¤·¤¤¡×
¥¢¥ï¥Ó¤¬ÁÀ¤ï¤ì¤ë¤Î¤¬¡¢¾¡±º¤ËÂ¿¤¤´ä¾ì¤Î¤¢¤ë¾®¤µ¤Ê³¤´ß¡£¤³¤Î»þ´ü¤Ï¥ì¥¸¥ã¡¼µÒ¤¬Â¿¤¯Ê¶¤ì¤ä¤¹¤¤¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÆü¡Ö²ø¤·¤¤ÃËÀ¤¬¤¤¤ë¡×¤ÈÄÌÊó¤ò¼õ¤±¡¢´Æ»ë¤¹¤ëÊÝ°Â´±¡£ÊÝ°Â´±
¡Ö¤¤¤ÞÀø¤Ã¤¿¡×
¡ÖÆ±¤¸½ê¤Ç²¿¤«¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
30Ê¬¶á¤¯²¿ÅÙ¤â³¤¤ËÀø¤ëÃËÀ¡£ÊÝ°Â´±
¡Ö¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¤è¡£²¿¤«Êú¤¨¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡£²ø¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¡Ö¤¹¤¤¤Þ¤»¤ó¡¢³¤¾åÊÝ°ÂÄ£¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡£¤È¤Ã¤¿¤â¤Î¸«¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¡©¡×
¡ÖÀµÄ¾¤ËÇ§¤á¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¡©¸«¤Æ¤ë¤ó¤À¤è¡×
¡ÖÊ¬¤«¤ë¡©¼«Ê¬¤Ç¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¡©¡×40ÂåÃËÀ
¡Ö³¤¤ËÀø¤Ã¤Æ¡Ä¡×
¸ý¤´¤â¤ëÃËÀ¡£ÃËÀ
¡ÖÌµ°ÕÌ£¤Ê¤³¤È¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢1Ê¬¤«2Ê¬»þ´Ö¤¯¤À¤µ¤¤¡×
Ä¹¤¤ÄÀÌÛ¤ÎÍýÍ³¤Ë¤ÏÃËÀ¤Î²áµî¤¬´Ø·¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÃËÀ
¡Ö¼Â¤ÏÁ°¤Ë1²ó¸¡µó¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡×
ÃËÀ¤Ï9Ç¯Á°¡¢Æ±¤¸³¤´ß¤ÇÌ©µù¤·10Ëü±ß¤ÎÈ³¶â·º¤¬²Ý¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÊÝ°Â´±
¡Ö¥¢¥ï¥Ó¤Í¡×
Âç¤¤Ê¥¢¥ï¥Ó¤¬2¸Ä¡¢14¥»¥ó¥Á¤È12¥»¥ó¥Á¤Î¥¢¥ï¥Ó¤Ï¹ç¤ï¤»¤Æ1Ëü±ßÁêÅö¡£¸¡µó¤µ¤ì¡¢¼è¤êÄ´¤Ù¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÆÃ¤Ë¥¢¥ï¥Ó¤ä¥Ê¥Þ¥³¤Ê¤É¤ÎÌ©µù¤Ï¡¢3Ç¯°Ê²¼¤ÎÄ¨Ìò¤Þ¤¿¤Ï3000Ëü±ß°Ê²¼¤ÎÈ³¶â¤È¡¢È³Â§¶¯²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¢£¶Øµù´ü´Ö¤Î¡Ö¥¤¥»¥¨¥Ó¡×Ì©µù
¤µ¤é¤Ëº£¡¢µù»Õ¤¬Ê°¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢»ºÍñ´ü¤Ç¶Øµù´ü´ÖÃæ¤Î¥¤¥»¥¨¥Ó¤ÎÌ©µù¤Ç¤¹¡£¥¤¥»¥¨¥Óµù»Õ
¡ÖÁ´Éô¥¤¥»¥¨¥Ó¤¬¤¤¤ë¤ó¤À¤«¤é¤³¤ÎÃæ¡£º£¤Ï¶Øµù¤À¤«¤é¤È¤Ã¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤´ü´Ö¡×
»ñ¸»ÊÝ¸î¤Î¤¿¤á¤Î¶Øµù´ü´Ö¡¢Ì©µù¤ÏÂç¤¤Ê¥À¥á¡¼¥¸¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥¤¥»¥¨¥Óµù»Õ
¡Öµù»Õ¤âÌ¿¤«¤±¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é¡×
¥¤¥»¥¨¥Ó¤ÎÌ©µù¤¬Â¿¤¤¤Î¤ÏÌë´Ö¤Ç¤¹¡£Ä¸»Ò³¤¾åÊÝ°ÂÉô¤ÎÊÝ°Â´±¤¬¤³¤ÎÆü¤â¼è¤êÄù¤Þ¤ê¤Ë¹Ô¤¤Þ¤¹¡£
Ãë´Ö¤ÈÊÑ¤ï¤ê¡¢°Å°Ç¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿µù¹Á¡£Î©¤ÁÆþ¤ê¶Ø»ß¥¨¥ê¥¢¤Ë¸÷¤¬¸«¤¨¤Þ¤·¤¿¡£ÊÝ°Â´±
¡Ö¤³¤ó¤Ð¤ó¤Ï¡£³¤¾åÊÝ°ÂÄ£¡£¥¨¥Ó¤Ï¤È¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡©¡×½÷À
¡Ö¤È¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡×ÊÝ°Â´±
¡Ö¥¯¡¼¥é¡¼¥Ü¥Ã¥¯¥¹ÇÒ¸«¤·¤Æ¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×
¤½¤³¤Ë¤¤¤¿¤Î¤Ï30Âå¤ÎÃËÀ¤ÈÊì¿Æ¡¢¤½¤·¤Æ¿ÆÀÌ¤Î3¿ÍÁÈ¡£¡Ö¥¤¥»¥¨¥Ó¤Ï¤È¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÂ¨Åú¤·¤¿¤Î¤ÏÃËÀ¤ÎÊì¿Æ¡£¤È¤³¤í¤¬¡Ä¡£ÊÝ°Â´±
¡Ö²¿¤Ç¤¹¤«¡¢¤³¤ì¤Ï°ìÂÎ¡©¡×
Ãæ¤Ë¤ÏÂç¤¤Ê¥¤¥»¥¨¥Ó¤¬2É¤¡£ÎÙ¤Î¥Ð¥±¥Ä¤Ë¤â3É¤¤¬¤¤¤Þ¤·¤¿¡£°ìÈÖÂç¤¤¤¤â¤Î¤Ï27¥»¥ó¥Á¡¢5000±ß°Ê¾å¤ËÁêÅö¤·¤Þ¤¹¡£ÊÝ°Â´±
¡Ö±³¤Ä¤¤¤¿¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤µ¤Ã¤²¿¤âÄà¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¡×
¡Ö¤ªÊì¤µ¤ó±³¥À¥á¤À¤è¡×
¤¹¤ë¤È¡Ä¡£ÊÝ°Â´±
¡ÖÄà¤Ã¤¿¤ä¤Ä¶µ¤¨¤Æ²¼¤µ¤¤¡×Êì¿Æ
¡ÖÁ´Éô¤Ç¤¹¡£¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¡¢¤À¤«¤éÁ´Éô»ä¤Ç¡×ÊÝ°Â´±
¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡×Êì¿Æ
¡ÖÁ´Éô¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¡×
Â©»Ò¤ò¤«¤Ð¤¦¤¿¤á¤«¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¼«Ê¬¤ÇÄà¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤¹Êì¿Æ¡£Êì¿Æ
¡Ö»ä¤¬¡ÊÁ´Éô¡ËÄà¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¿Í¤é¤Ï´Ø·¸¤Ê¤¤¤«¤éµ¢¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡×
¤·¤«¤·¡¢ÊÝ°Â´±¤Ï¤³¤¦ÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£ÊÝ°Â´±
¡ÖËÍ¤é¸«¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£Äà¤ì¤Æ¤ë¤Î¤âÆþ¤ì¤Æ¤ë¤Î¤â¸«¤Æ¤ë¡×
3¿Í¤ÏÌ©µù¤òÇ§¤á¡¢¸¡µó¡£¼è¤êÄ´¤Ù¤Î¤¿¤á³¤¾åÊÝ°ÂÉô¤Ø¡£
Ì©µù¤¬²£¹Ô¤¹¤ë²Æ¡£³¤¾åÊÝ°Â´±¤Ï¤¤ç¤¦¤â¼è¤êÄù¤Þ¤ê¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£