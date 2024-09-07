相模原vs宮崎 スタメン発表
[9.7 J3第27節](ギオンス)
※18:00開始
<出場メンバー>
[SC相模原]
先発
GK 1 三浦基瑛
DF 4 山下諒時
DF 28 小笠原佳祐
DF 55 田代真一
MF 5 綿引康
MF 6 徳永裕大
MF 16 高野遼
MF 47 岩上祐三
MF 48 植田啓太
FW 9 藤沼拓夢
FW 11 武藤雄樹
控え
GK 21 竹重安希彦
DF 8 橋本陸
MF 7 金城ジャスティン俊樹
MF 17 伊藤恵亮
MF 22 福井和樹
MF 25 田中陸
FW 14 高木彰人
監督
シュタルフ悠紀リヒャルト
[テゲバジャーロ宮崎]
先発
GK 55 青木心
DF 24 松本雄真
DF 33 黒木謙吾
DF 35 江川慶城
DF 45 田中誠太郎
MF 8 力安祥伍
MF 20 阿野真拓
MF 44 井上怜
MF 50 安田虎士朗
FW 11 橋本啓吾
FW 58 武颯
控え
GK 57 植田峻佑
DF 2 青山生
DF 15 辻岡佑真
MF 5 坂井駿也
MF 7 魚里直哉
MF 42 永長鷹虎
FW 18 吉澤柊
監督
大熊裕司
※18:00開始
<出場メンバー>
[SC相模原]
先発
GK 1 三浦基瑛
DF 4 山下諒時
DF 28 小笠原佳祐
DF 55 田代真一
MF 5 綿引康
MF 6 徳永裕大
MF 16 高野遼
MF 47 岩上祐三
MF 48 植田啓太
FW 9 藤沼拓夢
FW 11 武藤雄樹
控え
GK 21 竹重安希彦
DF 8 橋本陸
MF 7 金城ジャスティン俊樹
MF 17 伊藤恵亮
MF 22 福井和樹
MF 25 田中陸
FW 14 高木彰人
監督
シュタルフ悠紀リヒャルト
[テゲバジャーロ宮崎]
先発
GK 55 青木心
DF 24 松本雄真
DF 33 黒木謙吾
DF 35 江川慶城
DF 45 田中誠太郎
MF 8 力安祥伍
MF 20 阿野真拓
MF 44 井上怜
MF 50 安田虎士朗
FW 11 橋本啓吾
FW 58 武颯
控え
GK 57 植田峻佑
DF 2 青山生
DF 15 辻岡佑真
MF 5 坂井駿也
MF 7 魚里直哉
MF 42 永長鷹虎
FW 18 吉澤柊
監督
大熊裕司