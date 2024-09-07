[9.7 J3第27節](ギオンス)

※18:00開始

<出場メンバー>

[SC相模原]

先発

GK 1 三浦基瑛

DF 4 山下諒時

DF 28 小笠原佳祐

DF 55 田代真一

MF 5 綿引康

MF 6 徳永裕大

MF 16 高野遼

MF 47 岩上祐三

MF 48 植田啓太

FW 9 藤沼拓夢

FW 11 武藤雄樹

控え

GK 21 竹重安希彦

DF 8 橋本陸

MF 7 金城ジャスティン俊樹

MF 17 伊藤恵亮

MF 22 福井和樹

MF 25 田中陸

FW 14 高木彰人

監督

シュタルフ悠紀リヒャルト

[テゲバジャーロ宮崎]

先発

GK 55 青木心

DF 24 松本雄真

DF 33 黒木謙吾

DF 35 江川慶城

DF 45 田中誠太郎

MF 8 力安祥伍

MF 20 阿野真拓

MF 44 井上怜

MF 50 安田虎士朗

FW 11 橋本啓吾

FW 58 武颯

控え

GK 57 植田峻佑

DF 2 青山生

DF 15 辻岡佑真

MF 5 坂井駿也

MF 7 魚里直哉

MF 42 永長鷹虎

FW 18 吉澤柊

監督

大熊裕司