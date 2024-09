Official髭男dismの新曲「Same Blue」が、10月3日より放送のTVアニメ『アオのハコ』のオープニング主題歌を務めることが決定した。『アオのハコ』は、​​累計発行部数500万部を突破する人気作品。心の機微を繊細に描いた青さが胸を衝く、青春部活ラブストーリーだ。オープニング主題歌となる「Same Blue」制作にあたり、Official髭男dismは「それぞれが色んな事を経験して、濁ったり、澄んだりしていく。そんな心模様がこの楽曲の中に溢れてくれたのではと思っています」とコメントしている。

TVアニメ『アオのハコ』



■放送情報10月3日(木)より毎週木曜よる11時56分からTBS系28局全国同時放送開始■配信情報・Netflixにて10月4日(金)より先行配信スタート※1話のみ、TV放送終了後に配信(第1話&第2話)・他各配信サイトはTV放送終了後に順次配信アニメ放題、ABEMA、FOD、FODチャンネル for Prime Video、J:COM STREAM、J:COM STREAM 見放題、SPOOX powered by Lemino、スマートパスプレミアム、dアニメストア、dアニメストア ニコニコ支店、dアニメストア for Prime Video、DMM TV、TELASA(見放題プラン)、TELASA(レンタル)、ニコニコ、HAPPY!動画(スマートフォン専用)、バンダイチャンネル、ビデックス、Hulu、Prime Video、Prime Video(レンタル)、ふらっと動画、milplus、milplus 見放題パックプライム、U-NEXT、Lemino※五十音順※配信開始日はサービスによって変動する場合がございます。予めご了承ください。■INTRODUCTION「週刊少年ジャンプ」(集英社)にて好評連載中の三浦糀による大人気マンガ『アオのハコ』。等身大のキャラクター達がそれぞれの想いを胸に部活に打ち込むひたむきな姿と、“誰かを好きになった時”の心の機微を繊細に描いた本作は、2021年4月の連載開始から多くの読者を魅了している。そんな、青さが胸を衝く青春部活ラブストーリーがついにTVアニメ化!■STORY毎朝一番に会いたい人がいる――中高一貫のスポーツ強豪校・栄明高校に入学する、男子バドミントン部の一年生・猪股大喜。大喜は毎朝、朝練で顔を合わせる一つ上の先輩、鹿野千夏に恋をする。千夏は女子バスケットボール部のエースで、校内外問わず人気の高嶺の花。部活に恋に勉強に、大喜にとって忙しい高校生活がはじまる、そんなある日-----■STAFF原作:三浦糀(集英社「週刊少年ジャンプ」連載)監督:矢野雄一郎キャラクターデザイン・総作画監督:谷野 美穂シリーズ構成・脚本:柿原 優子色彩設計:今野 成美美術監督:藤井 王之王撮影監督:川下 裕樹編集:笠原 義宏音響監督:明田川 仁音楽:大間々 昂クリエイティブアドバイザー:モギ シンゴ企画プロデュース:UNLIMITED PRODUCE by TMSアニメーション制作:テレコム・アニメーションフィルム■CAST猪股大喜:千葉翔也鹿野千夏:上田麗奈蝶野 雛:鬼頭明里笠原 匡:小林千晃針生健吾:内田雄馬 ほか■主題歌オープニングテーマ:Official髭男dism「Same Blue」(IRORI Records / PONY CANYON)エンディングテーマ:Eve「ティーンエイジブルー」(TOY'S FACTORY)公式サイト https://aonohako-anime.com/公式X(旧Twitter) @aonohako_PR