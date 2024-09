Eveが、10月3日より放送スタートするTVアニメ『アオのハコ』エンディングテーマに新曲「ティーンエイジブルー」を書き下ろしたことが明らかとなった。『アオのハコ』は2021年4月から『週刊少年ジャンプ』に連載中の三浦糀によるマンガだ。等身大のキャラクター達がそれぞれの想いを胸に部活に打ち込むひたむきな姿と、“誰かを好きになった時”の心の機微が繊細に描かれる。

■TVアニメ『アオのハコ』



▼放送日時:10月3日(木)より毎週木曜よる11時56分から放送局:TBS系28局全国同時放送開始▼配信配信:Netflixにて10月4日(金)より先行配信スタート※1話のみTV放送終了後に配信(第1話&第2話)・他各配信サイトはTV放送終了後に順次配信 ※五十音順アニメ放題、ABEMA、FOD、FODチャンネル for Prime Video、J:COM STREAM、J:COM STREAM 見放題、SPOOX powered by Lemino、スマートパスプレミアム、dアニメストア、dアニメストア ニコニコ支店、dアニメストア for Prime Video、DMM TV、TELASA(見放題プラン)、TELASA(レンタル)、ニコニコ、HAPPY!動画(スマートフォン専用)、バンダイチャンネル、ビデックス、Hulu、Prime Video、Prime Video(レンタル)、ふらっと動画、milplus、milplus 見放題パックプライム、U-NEXT、Lemino※配信開始日はサービスによって変動する場合がございます。予めご了承ください。▼主題歌・オープニングテーマ:Official髭男dism「Same Blue」(IRORI Records / PONY CANYON)・エンディングテーマ:Eve「ティーンエイジブルー」(TOY'S FACTORY)公式サイト:https://aonohako-anime.com/公式X(旧Twitter):@aonohako_PR(c)三浦糀/集英社・「アオのハコ」製作委員会