Æ°ÊªÉÂ±¡¤Ë¹Ô¤¯¤À¤±¤Ê¤Î¤Ë¶ÛÄ¥µ¤Ì£⁉ »ô¤¤¼ç¤¬ÉþÁõ¤Ë¤Þ¤ÇÎÏ¤òÆþ¤ì¤ëÍýÍ³¤È¤Ï¡¿¸¤»ô¤¤¤Á¤ã¤ó¤ÈÇ»ô¤¤ÀèÀ¸(1)¡
¡Ø¸¤»ô¤¤¤Á¤ã¤ó¤ÈÇ»ô¤¤ÀèÀ¸(1)¡Ù¡ÊÃÝ²¬ÍÕ·î¡§Ãø¡¢¤ª¤ª¤¤¤ÞÁÕÅÔ¡§Ì¡²è¡¢ºç¶õÌé¡§¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¸¶°Æ/KADOKAWA¡ËÂè1²ó¡ÚÁ´6²ó¡Û¡¡¥À¥Ã¥¯¥¹¥Õ¥ó¥È¤Î»ô¤¤¼ç¡¦Íõ¤ÏÆ°ÊªÉÂ±¡¤Ë¹Ô¤¯¤È¤¡¢¤¤¤Ä¤â¶ÛÄ¥µ¤Ì£¡£ÉþÁõ¤¬·è¤Þ¤ë¤Î¤Ë¾®1»þ´Ö¤â¤«¤«¤ë¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤Ï¡¢ÉÂ±¡¤ÇËè½µ²ñ¤¦ÇòÇ¡¦¥¥ã¥í¥ë¤Î»ô¤¤¼ç¡¦³û°æ¤ËÁÛ¤¤¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤À¤Ã¤¿¡£½µ¤Ë1²ó¡¢ÂÔ¹ç¼¼¤Ç¤ÎÃ»¤¤»þ´Ö¤Ç²ñÏÃ¤ò¸ò¤ï¤·¡¢¾¯¤·¤º¤ÄÃçÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤¬¡¢¤È¤¦¤È¤¦ÄÌ±¡ºÇ¸å¤ÎÆü¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡ª °¦¸¤¤Î¼£ÎÅ¤¬Ìµ»ö¤Ë½ª¤ï¤Ã¤Æ¥Û¥Ã¤È¤·¤¿¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë¡Ä³û°æ¤È²ñ¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤Ë¼ä¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤¬°î¤ì¤ëÍõ¤Ï¡¢¸å²ù¤·¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¹ÔÆ°¤Ë½Ð¤ë¡½¡½¡£¸¤¤ÈÇ¤È¸«¼é¤ë2¿Í¤Î¤¸¤ì¤Ã¤¿¤¤Ç¯¤Îº¹Îø°¦¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡Ø¸¤»ô¤¤¤Á¤ã¤ó¤ÈÇ»ô¤¤ÀèÀ¸¡Ù¡£ºÇ¿·Âè2´¬¤Ï8·î27Æü¤è¤ê¹¥É¾È¯ÇäÃæ¤Ç¤¹¡ª