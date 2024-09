サンリオの人気キャラたちがハローキティ50周年を祝うアクリルスタンド「HELLO KITTY 50TH アクリルスタンド」が2024年9月9日(月)に全国のスーパーや量販店のお菓子売場に登場する。キティ本人以外はキティの帽子をかぶっているデザインだ。『ハローキティ』はサンリオの人気キャラクター。1974年にデザインが制作され、2024年で50周年を迎える。ファンによる人気投票「サンリオキャラクター大賞」では、史上初の12連覇を達成(1998年〜2009年)。2024年は5位にランクインし、今でも高い順位を保ち続けている。

「HELLO KITTY 50TH アクリルスタンド」はエフトイズ・コンフェクトがリリースする食玩のアクリルスタンド。ハローキティ50周年をサンリオキャラたちがお祝いするデザインになっている。キティ本人以外はキティの帽子をかぶったイラストだ。サンリオキャラクター大賞の上位常連組や、名前通り人気のV字回復を果たした「はぴだんぶい」メンバーに加え、マロンクリームやウサハナなどもラインナップされている。ラインナップは、ハローキティ、マイメロディ、クロミ、マイスウィートピアノ、パウピポ&ニャ・ニィ・ニュ・ニェ・ニョン、リトルツインスター(キキ)、リトルツインスター(ララ)、ポムポムプリン、シナモロール、ポチャッコ、タキシードサム、けろけろけろっぴ、バッドばつ丸、ハンギョドン、あひるのペックル、マロンクリーム、ウサハナ、ウィッシュミーメル、こぎみゅん、チョコキャット&KIRIMIちゃん.の全20種。どれが当たるかお楽しみのブラインド仕様。各全高約4.5センチ(種類により異なる)。ハローキティはサンリオのキャラ展開の最古参組であり、その後輩たちはいわばサンリオキャラクターの歴史そのものである。世代を超えて活躍するサンリオキャラたち、誰があなたのもとに訪れるか、店頭で見かけたら気軽にチャレンジしていただきたい。なお2024年9月9日(月)には、下記の食玩も全国のスーパーや量販店のお菓子売場に登場する。「星のカービィ プププどーる」「パンどろぼう キャラマグネッツ」「ブロックラボ アンパンマンとショップワゴン」「にふぉるめーしょん ジョジョの奇妙な冒険 シールウエハース 〜ダイヤモンドは砕けない ACT1〜」「刀剣乱舞 廻 −虚伝 燃ゆる本能寺− ツインウエハース」「ちびキャラクリル 五等分の花嫁*」『CAN BADGE COLLECTION 初音ミク「マジカルミライ 2024」』「星のカービィ プププどーる」はミニサイズのフロッキードール。ポーズ固定で、ふわふわ起毛で手触りのよいフロッキー仕様になっている。以前バンダイ キャンディ事業部からリリースされた「あつまれ どうぶつの森 ともだちどーる」「ちいかわ なんか小さくてかわいいどーる」と同系列のアイテムだ。(C)2024SANRIO CO., LTD. APPLOVAL NO. L647923