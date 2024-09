IVE

韓国6人組ガールズグループ・IVEが7日、さいたまスーパーアリーナで開催中の『第39回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2024 AUTUMN/WINTER』に初出演。パフォーマンス後、囲み取材を行いステージの感想と日本滞在期間中にやりたいことを語った。

IVEは、ユジン、ガウル、レイ、ウォニョン、リズ、イソの6人から成る2021年12月1日デビューの韓国ガールズグループ。 「I HAVE=IVE」を意味するグループ名には、「私、そして私たちが持っているものを、IVEらしく堂々とした姿で見せる」という決意が込められている。

「HEYA」、「CRUSH」、「LOVE DIVE」の3曲をパフォーマンスしたIVE。「マイナビ TGC 2024 A/W」に出演しての感想を述べた。

初となるマイナビTGCのステージに立った感想として「本当に楽しくて、ファンの皆さんもたくさん来てくれて嬉しかったです」と述べた。

また、出演中にはどんなことを考えていたのか尋ねるとレイは、「初めての出演でオープニングステージということで緊張したんですけど、ファンの皆さんがいらしゃったので、目を合わせながら楽しくできました」と語った。

衣装のお気に入りポイントについてイソは、「青色がポイントです」と笑顔。

秋冬におすすめのファッションについて聞かれるとウォニョンは、「暖かいマフラーをおすすめしたいです。自分の好きな色で決めてみてください」と語った。

そして、4日と5日に開催されたIVE初の東京ドーム公演『IVE THE 1ST WORLD TOUR 'SHOW WHAT I HAVE - ENCORE' IN TOKYO DOME』について感想聞かれたはガウルは、「夢にみていた東京ドームのステージ立てて本当に嬉しかったです。たくさんのDIVE(ファンの呼称)の皆さんとご一緒できたこともとてもうれしい」と振り返った。

「日本滞在期間中にこれだけはやっておきたい!というものは?」という問いにリズは、「温泉にいきたいです」と微笑んだ。

最後に、夢を追いかける人たちへのメッセージとして「いつでも私たちIVEが応援しているのでがんばってください」とエールを送った。

東京ガールズコレクションとは、「日本のガールズカルチャーを世界へ」をテーマに2005年8月から年2回開催。モデル、タレント、アーティスト、動画クリエイター等のトップイン フルエンサーが一堂に会する認知度94%を誇る史上最大級のファッションフェスタ。発信力を活かし、国際連合、政府、官公庁と連携し、SDGs 推進・地方創生など、変わり続ける社会課題 を若年層へ伝える架け橋としての役割を担う。今回39回目を迎えたTGCのMCには、お笑いコンビのニューヨークと産後初のイベント出演となった鷲見玲奈アナウンサーが務める。