7日、中京競馬場で行われたエニフステークス(3歳上・オープン・ダ1400m)は、好位追走から直線で前を捕らえた川田将雅騎手騎乗の1番人気エンペラーワケア(牡4、栗東・杉山晴紀厩舎)が、逃げ粘った6番人気ロードエクレール(牡6、美浦・斎藤誠厩舎)に3/4馬身差をつけ優勝した。勝ちタイムは1分22秒4(良)。

さらに1.1/2馬身差の3着に2番人気サンライズフレイム(牡4、栗東・石坂公一厩舎)が入った。なお、3番人気ライツフォル(牡4、栗東・高橋義忠厩舎)は4着に終わった。

勝ったエンペラーワケアは、父ロードカナロア、母カラズマッチポイント、その父Curlinという血統。単勝1.2倍の断然人気にしっかりと応えた。通算成績は9戦6勝。

【勝ち馬プロフィール】

◆エンペラーワケア(牡4)

騎手:川田将雅

厩舎:栗東・杉山晴紀

父:ロードカナロア

母:カラズマッチポイント

母の父:Curlin

馬主:草間庸文

生産者:下河辺牧場

【全着順】

1着 エンペラーワケア 1人気

2着 ロードエクレール 6人気

3着 サンライズフレイム 2人気

4着 ライツフォル 3人気

5着 ペースセッティング 4人気

6着 デンコウリジエール 9人気

7着 コパノニコルソン 7人気

8着 レオノーレ 5人気

9着 グッドウッドガイ 10人気

10着 ワールドウインズ 8人気