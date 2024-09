DREAMS COME TRUE(以下、ドリカム)が7日、公式サイトを更新し、1日にリリースされたアプリ「ドリアプリ for PPベイビーズ」マイページ誤表示について、報告と謝罪した。同サイトでは、株式会社ディーシーティーエンタテインメント名義で「POWER PLANT会員限定アプリ『ドリアプリ for PPベイビーズ』マイページ誤表示に関する追加ご報告とお詫び」と題し、「この度は9月1日(日)にリリースいたしました『ドリアプリ for PPベイビーズ』につきまして、会員様マイページにご自身とは異なる情報が表示されている事象が発生し、アプリをダウンロード、ログインいただいたPOWER PLANT会員様をはじめ、POWER PLANT会員の皆様には多大なるご迷惑、ご心労、ご不安をおかけしておりますこと、深くお詫び申し上げます」と謝罪した。

続けて「9月2日(月)23時に株式会社SKIYAKIより会員様へのご報告とお詫びをPOWER PLANT会員限定サイトに掲載させて頂いておりますが、更なる株式会社SKIYAKIの調査の結果、万が一に備えて、9月7日(土)に対象会員様を拡大させて頂くこととなりました」とし、「POWER PLANT会員限定サイト内「FANCLUB NEWS」にて、株式会社SKIYAKIより本件の追加報告ならびに謝罪文を掲載いたしましたので、POWER PLANT会員様にはご一読くださいますようお願い申し上げます」と呼びかけた。また「株式会社SKIYAKI、並びに、株式会社ディーシーティーエンタテインメントは、この件を重大案件として受け止め、深く深く反省し、再発防止に全力で取り組み、対象会員皆様おひとりおひとりに誠心誠意対応させていただく所存です。この度は多大なるご迷惑をおかけしたこと、深くお詫び申し上げます」と重ねて謝罪し、結んだ。