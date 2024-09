ブラジルがロドリゴ弾で5試合ぶり白星！…スアレス最終戦のウルグアイはドロー／W杯南米予選

FIFAワールドカップ26南米予選第7節が、5日と6日に行われた。南米予選で3連敗を含む4戦未勝利と低迷するブラジル代表は、ホームでエクアドル代表と対戦。30分にロドリゴ(レアル・マドリード)が試合の均衡を破ると、この1点を守り切ったブラジルが1−0で勝利した。ブラジルは5試合ぶりの白星で4位に浮上した。ウルグアイ代表はパラグアイ代表とスコアレスドローに終わり、ルイス・スアレス(インテル・マイアミ)の代表ラストゲームを勝利で飾ることはできなかった。スアレスは2007年2月の代表デビュー以降、通算143試合に出場し、得点数「69」は代表歴代最多得点記録。2011年のコパ・アメリカ優勝に貢献した他、FIFAワールドカップでも4度プレーした。

首位を快走するアルゼンチン代表は、アレクシス・マック・アリスター(リヴァプール)、フリアン・アルバレス(アトレティコ・マドリード)、パウロ・ディバラ(ローマ)の得点でチリ代表に3−0の快勝を収めた。今節の試合結果と順位表、次節の対戦カードは以下の通り。ボリビア代表 4−0 ベネズエラ代表アルゼンチン代表 3−0 チリ代表ウルグアイ代表 0−0 パラグアイ代表ブラジル代表 1−0 エクアドル代表ペルー代表 1−1 コロンビア代表※()内は勝ち点/得失点差1位 アルゼンチン(18/+9)2位 ウルグアイ(14/+8)3位 コロンビア(13/+3)4位 ブラジル(10/+2)5位 ベネズエラ(9/−1)6位 エクアドル(8/+1)※勝ち点3はく奪─────本大会出場─────7位 パラグアイ(6/−2)────大陸間プレーオフ────8位 ボリビア(6/−6)9位 チリ(5/−7)10位 ペルー(3/−7)▼9月10日(火)コロンビア vs アルゼンチンエクアドル vs ペルーチリ vs ボリビアベネズエラ vs ウルグアイパラグアイ vs ブラジル