■3rdアルバム『木梨ソウル』



2024年10月30日リリース予約リンク：https://kinashi.lnk.to/kinashisoulPR【初回限定盤(CD＋56Pフォトブックレット(A4サイズ)】TYCT-69318 ￥7,590(税込 / 税抜6,900円)仕様：A4サイズ豪華パッケージ仕様・ステッカーシート・三方背ケース【通常盤(CD)】TYCT-60237 ￥3,080(税込 / 税抜2,800円)▼トラックリスト01. No Limit feat. AK-6902. No Pain No Gain feat. CHEHON & RED SPIDER03. MNSM (MoonNightStarMagic)04. No Gravity feat. DJ RYOW & SPACE DUST CLUB05. 感情8号線 feat. 松本孝弘06. パトロール07. ゲット・オン・ザ・風呂 feat. SWAY, DJシーナ (CV:久野美咲), ウィンディ (CV:井口裕香) (DJ DARUMA from PKCZ® Remix)08. ジャイアントキリング feat. ナオト・インティライミ (上原音楽研究所 Remix)09. 空を見上げた feat. HAN-KUN (RED SPIDER Remix)10. 伝えなくちゃ feat. AI, Crystal Kay, DOUBLE, 福原みほ, Full Of Harmony, 林 和希, JAY’ED, 松下洸平, Mhiro, 露崎春女●主要チェーン先着オリジナル特典・UNIVERSAL MUSIC STORE：コースター・Amazon.co.jp：トートバッグ・HMV：フォトカード・TOWER RECORDS ：A4クリアファイル・TSUTAYA：ポストカード・楽天ブックス：アクリルキーホルダー・その他一般店共通特典：CDサイズステッカー※特典の絵柄は改めて発表いたします。※特典は商品と一緒にお渡し致します。※特典は先着のため、無くなり次第、配布は終了になります。お早めのご予約・ご購入をおすすめいたします。※一部お取扱いのない店舗・オンラインショップもございます。詳しくはご購入ご希望の店舗へお問い合わせ下さい。※一部オンラインショップでは特典付き商品のカートがございます。特典をご希望のお客様は詳細をご確認の上、特典付き商品をお買い求め下さい。※オリジナル特典対象店舗はその他一般店共通特典対象外になります。