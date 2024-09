木梨憲武が10月30日、2年4ヶ月ぶりの3rdアルバム『木梨ソウル』をリリースする。同作品の超豪華ゲスト陣、トラックリスト、カバー・アートワークが公開された。アルバムには全10曲を収録。作詞作曲含めフィーチャリングされたアーティストが豪華だ。AK-69、CHEHON、RED SPIDER、DJ RYOW & SPACE DUST CLUB、EIGO、SWEEP、KIRA、CITY-ACE、松本孝弘、横山剣 (クレイジーケンバンド)、SWAY、DJシーナ (CV:久野美咲)、ウィンディ (CV:井口裕香)、DJ DARUMA from PKCZ®、ナオト・インティライミ、上原音楽研究所、HAN-KUN(湘南乃風)、AI、Crystal Kay、DOUBLE、福原みほ、Full Of Harmony、林 和希、JAY’ED、松下洸平、Mhiro、露崎春女、UTAと、木梨人脈でなければ成し得ない錚々たる木梨ファミリー・オールスターな陣営となった。ソウル、ファンク、ヒップホップ、R&B、レゲエ、ロックとそれぞれのシーンでトップを牽引してきたアーティストたちが勢揃い、幅広い音楽性で“木梨憲武ワールド”を表現する。

■3rdアルバム『木梨ソウル』

2024年10月30日リリース

予約リンク:https://kinashi.lnk.to/kinashisoulPR





【初回限定盤(CD+56Pフォトブックレット(A4サイズ)】

TYCT-69318 ¥7,590(税込 / 税抜6,900円)

仕様:A4サイズ豪華パッケージ仕様

・ステッカーシート

・三方背ケース





【通常盤(CD)】TYCT-60237 ¥3,080(税込 / 税抜2,800円)

▼トラックリスト

01. No Limit feat. AK-69

02. No Pain No Gain feat. CHEHON & RED SPIDER

03. MNSM (MoonNightStarMagic)

04. No Gravity feat. DJ RYOW & SPACE DUST CLUB

05. 感情8号線 feat. 松本孝弘

06. パトロール

07. ゲット・オン・ザ・風呂 feat. SWAY, DJシーナ (CV:久野美咲), ウィンディ (CV:井口裕香) (DJ DARUMA from PKCZ® Remix)

08. ジャイアントキリング feat. ナオト・インティライミ (上原音楽研究所 Remix)

09. 空を見上げた feat. HAN-KUN (RED SPIDER Remix)

10. 伝えなくちゃ feat. AI, Crystal Kay, DOUBLE, 福原みほ, Full Of Harmony, 林 和希, JAY’ED, 松下洸平, Mhiro, 露崎春女



●主要チェーン先着オリジナル特典

・UNIVERSAL MUSIC STORE:コースター

・Amazon.co.jp:トートバッグ

・HMV:フォトカード

・TOWER RECORDS :A4クリアファイル

・TSUTAYA:ポストカード

・楽天ブックス:アクリルキーホルダー

・その他一般店共通特典:CDサイズステッカー

※特典の絵柄は改めて発表いたします。

※特典は商品と一緒にお渡し致します。

※特典は先着のため、無くなり次第、配布は終了になります。お早めのご予約・ご購入をおすすめいたします。

※一部お取扱いのない店舗・オンラインショップもございます。詳しくはご購入ご希望の店舗へお問い合わせ下さい。

※一部オンラインショップでは特典付き商品のカートがございます。特典をご希望のお客様は詳細をご確認の上、特典付き商品をお買い求め下さい。

※オリジナル特典対象店舗はその他一般店共通特典対象外になります。

収録楽曲のうち、「No Limit feat. AK-69」は2022年11月5日に東京体育館で開催されたパラスポーツの祭典『BEYOND STADIUM 2022』の“TEAM BEYOND応援ソング”として初披露した楽曲だ。1stアルバムのリードトラック「GG STAND UP!! feat. 松本孝弘」に続いて、二度目の松本孝弘フィーチャリングとなる「感情8号線 feat. 松本孝弘」の作詞は横山剣 (クレイジーケンバンド)が担当、Additional vocal でDOUBLEが参加という豪華ストーリーとなる。「ゲット・オン・ザ・風呂 feat. SWAY, DJシーナ (CV:久野美咲), ウィンディ (CV:井口裕香) (DJ DARUMA from PKCZ® Remix)」は、NHK Eテレ『オトッペ』エンディングテーマのRemix。DOBERMAN INFINITYのSWAYが新たに参加、RemixerはDJ DARUMA from PKCZ®という新たな仕様だ。「ジャイアントキリング feat. ナオト・インティライミ (上原音楽研究所 Remix)」は、テレ東『ゴルフ中継』テーマ曲「ジャイアントキリング / 木梨憲武&ナオト・インティライミ」がオリジナルのRemixヴァージョン。「空を見上げた feat. HAN-KUN (RED SPIDER Remix)」は木梨憲武, ヒロミ & 所ジョージのオリジナル曲「空を見上げた」がRED SPIDERのRemixによるレゲエヴァージョンとなり、HAN-KUN(湘南乃風)が新参加している。「伝えなくちゃ feat. AI, Crystal Kay, DOUBLE, 福原みほ, Full Of Harmony, 林 和希, JAY‘ED, 松下洸平, Mhiro, 露崎春女」は、朋友AIとUTAを中心に声掛けして集まったソウルなメンバーによる楽曲だ。なお、初回限定盤および通常盤のカバーアートも発表となった。通常盤のデザインはYuta Hosokawa (READYMADE/©︎SAINT Mxxxxxx デザイナー)によるもの。初回限定盤には、56ページにおよぶA4サイズのフォトブックレットが付属する。