【モデルプレス=2024/09/07】現在青山学院大学在学中の19歳、2024年2月「Someone Else」で世界デビューを果たし、歌手だけでなくモデルとしても活躍中のAnna Aya (あんなあや)が7日、埼玉・さいたまスーパーアリーナにて開催された「第39回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2024 AUTUMN/WINTER 」(以下、マイナビ TGC 2024 A/W)にオープニングアクトとして出演した。

◆Anna Aya「LAから飛んできました」本格パフォーマンスで沸かせる

◆「TGC 2024 A/W」テーマは「A STEP FORWARD」

ピンクのチュールベアトップにブラックのラインストーンがきらめくショートパンツを合わせて登場したAnna。「Lucky Me」「Hit Me With Your Love」を圧巻の歌唱力で披露し、観客を沸かせ「東京ガールズコレクション楽しんでください!」と呼びかけていた。6歳からアメリカでモデル・タレント活動を始め、日本でも「25ans」等数々のファッション誌やCM、TOKYO GIRLS COLLECTIONなどモデルとしても幅広く活動。現在アジア7ヶ国での広告も展開中の「SUNPLAY」(香港メンソレータム社)のイメージキャラクターにもなっている。俳優やモデル、アーティストなど各ジャンルの旬が集結する「TGC」。今回のテーマは新たな冒険や挑戦へのスタートを意味する「A STEP FORWARD」。出演者は中条あやみ、池田美優、藤田ニコル、齋藤飛鳥、生見愛瑠、せいら、ゆうちゃみ、とうあ、中町兄妹、なこなこカップルなど。IVE(アイヴ)、IS:SUE(イッシュ)、THE RAMPAGE(ザ・ランペイジ)らによるライブパフォーマンスも展開され、MCは産後初イベントとなる鷲見玲奈とニューヨークが務める。(modelpress編集部)【Not Sponsored 記事】