スポーツ報知×Rockon Social Club“コラボ紙面”の通信販売がスタート
■コラボ紙面ではメンバーの岡本健一、成田昭次、寺岡呼人がそれぞれの思いを吐露！
スポーツ報知は、9月6日付紙面で男闘呼組メンバーを中心に結成されたロックバンド・Rockon Social Clubとのコラボ紙面を販売した。
コラボ紙面ではメンバーの岡本健一、成田昭次、寺岡呼人が思いを語っている。9月7日からはコラボ紙面の新聞が、スポーツ報知Yahoo!ショップで販売スタートした。
なお、特別紙面情報は随時X（旧Twitter）アカウント「スポーツ報知東京販売局」で発信中。
スポーツ報知Yahoo!ショップ
https://store.shopping.yahoo.co.jp/sports-hochi/search.html?X=99#CentSrchFilter1
スポーツ報知東京販売局 OFFICIAL X（旧Twitter）
https://x.com/hochi_hanbai
Rockon Social Club OFFICIAL SITE
https://rockonsocialclub.com/