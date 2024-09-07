¼Ò²ñ¸½¾Ý¥É¥é¥Þ¡Ö¥Ý¥±¥Ù¥ë¤¬ÌÄ¤é¤Ê¤¯¤Æ¡×¡¡31Ç¯¤Î»þ¤òÄ¶¤¨à¿ÀÈëÅªá½÷Í¥¤Î¶á±Æ¤Ë¥Í¥Ã¥ÈÁûÁ³¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤ÎÇÒ´é¤¦¤ì¤·¤¤¡×¡Ö¤Þ¤ë¤ÇÍÅÀº¡¢À¡¤ó¤ÀÆ·¤¬°õ¾ÝÅª¡×
¡¡½÷Í¥¤ÎÍµÌÚÆà¹¾¡Ê54¡Ë¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£à´é¤Î¥¢¥Ã¥×á¤òÇ¼¤á¤¿¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÍµÌÚ¤Ïà¤Û¤Ã¤È¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤ë´éá¤Î³¨Ê¸»ú¤Î¤ß¥³¥á¥ó¥È¡£ÀÅ»ß²è¤¬ÅÀÌÇ¤·¡¢Æ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ëÆ°²è¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£ºÙ¤«¤ÊÉ½¾ð¤Þ¤ÇÊ¬¤«¤ë°Ì¤Î¶á¤µ¤Ç¥·¥ã¥Ã¥¿¡¼¤òÀÚ¤é¤ì¤¿¥·¥ç¥Ã¥È¤Î¿ô¡¹¡£º¿¹üÊÕ¤ê¤Þ¤Ç¤«¤«¤ë¹õÈ±¤È¹õ¤ÎÉþ¤òÅ»¤Ã¤¿ÍµÌÚ¤¬¡¢Éú¤·ÌÜ¤¬¤Á¤Ç¤¤¤ëÍÍ¤ÏÑ³¤²¤Çà¿ÀÈëÅªá¤Ë±Ç¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¤ª¤©¡¢µ×¤·¤Ö¤ê¤ÎÇÒ´é¡¢´ò¤·¤¤¡×¡Ö¹â¹»»þÂå¤º¤Ã¤È¹¥¤¤Ç¤·¤¿‼️¡×¡ÖÆà¹¾¤µ¤ó¤ÎÆÈÆÃ¤Î²Ä°¦¤µ¤Ï·òºß¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤Þ¤ë¤ÇÍÅÀº¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢À¡¤ó¤ÀÆ·¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¤¹¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤Ï´¿´î¤·¡¢SNS¤ÏÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡ÍµÌÚ¤¬½Ð±é¤·¤¿¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¡Ö¥Ý¥±¥Ù¥ë¤¬ÌÄ¤é¤Ê¤¯¤Æ¡×(ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·ÏÎó)¤Ï1993Ç¯¤ËÊüÁ÷¡£Åö»þ¡¢¼Ò²ñ¸½¾Ý¤È¤Ê¤ë¤Ê¤É¿Íµ¤¤òÇî¤·¤¿¡£