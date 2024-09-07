ÏÂÅÄ¥¢¥»Ò¡¢ÂçÃ«æÆÊ¿¤Î¡Ö45¡Ý45¡×½ËÊ¡¡Ö¤³¤Î¿Í¤Î¤³¤È¤ò¤¹¤´¤¤°Ê³°¤Î¸ÀÍÕ¡¢²¿¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡×
²Î¼êÏÂÅÄ¥¢¥»Ò¡Ê74¡Ë¤¬7Æü¡¢¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤òÌ³¤á¤ë¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡Ö¥´¥Ã¥É¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¡¡¥¢¥Ã¥³¤Î¤¤¤¤¤«¤²¤ó¤Ë1000²ó¡×¡ÊÅÚÍË¸áÁ°11»þ¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê30¡Ë¤¬5»î¹ç¤Ö¤ê¤Î45¹æ¥½¥íËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Á¡¢»Ë¾å½é¤ÎËÜÎÝÂÇ¤ÈÅðÎÝ¤ÎÎ¾ÉôÌç¤Ç¤Î¡Ö45¡Ý45¡×¤òÃ£À®¤·¤¿¤³¤È¤ò½ËÊ¡¤·¤¿¡£
¼«¿È¤ÎÂæÏÑÎ¹¹Ô¤ÎÄÁÆ»Ãæ¥È¡¼¥¯¤ËÂçÃ«¤ÎÂ®Êó¤¬Èô¤Ó¹þ¤ó¤Ç¤¤¿¡£¡Ö¤³¤Î¿Í¤Î¤³¤È¤ò¡Ø¤¹¤´¤¤¡Ù°Ê³°¤Î¸ÀÍÕ¡¢²¿¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿¡£¡Ö¼«Ê¬¤Ç¼«Ê¬¤ÎµÏ¿¤òÅÉ¤êÂØ¤¨¤Æ¡£¤½¤ì¤â»Ë¾å½é¡£¤½¤ì¤ò¼«Ê¬¤ÇÅÉ¤êÂØ¤¨¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤³¤ì¤Ò¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¤é¡Ø50¡Ù¹Ô¤¯¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤±¤ë²ÄÇ½À¤¬Âç¤¤¤¤Í¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡Ö¤³¤ó¤Ê¤ËÌîµåÁª¼ê¤Ã¤Æ¥Û¡¼¥à¥é¥óÂÇ¤Ä¡©¡×¤ÈÅê¤²¤«¤±¡Ö½Ð¤ëÅÙ¤ËÂÇ¤Ä¡£3»î¹çÂÇ¤¿¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢¤É¤¦¤·¤¿¡©¡¡¤Ã¤Æ¤Ê¤ë¡£¤¹¤´¤¤¿Í¤À¤Í¡×¤È´¶Ã²¤ÎÀ¼¤ò¾å¤²¤¿¡£
ÂçÃ«¤ÏËÜµòÃÏ¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¤Î¥¬¡¼¥Ç¥£¥¢¥ó¥ºÀï¤Ë¡Ö1ÈÖDH¡×¤Ç½Ð¾ì¡£6²ó¤ÎÂè3ÂÇÀÊ¤ÇÃæ·ø¤Ø±¿¤ó¤À¡£ËÜÎÝÂÇ¤ò45ËÜ¤Ë¿¤Ð¤·¡¢´û¤Ë45¤ò¥¯¥ê¥¢¤·¤Æ¤¤¤¿ÅðÎÝ¤È¹ç¤ï¤»¤Æ¡Ö45¡Ý45¡×¤òÃ£À®¤·¤¿¡£2Æü¤Ë3ÅðÎÝ¤ò·è¤á¤ÆÅðÎÝ¤ò46¤Þ¤Ç¿¤Ð¤·¡¢»Ë¾å½é¤Î¡Ö44¡Ý44¡×¤ËÅþÃ£¤·¤Æ¤¤¤¿¡£98Ç¯A¡¦¥í¥É¥ê¥²¥¹¡Ê¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º¡Ë¤¬¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡Ö42ËÜÎÝÂÇ¡õ46ÅðÎÝ¡×¤Ç¤Î¡Ö42¡Ý42¡×¤òÄ¶¤¨¤Æ¤«¤é¡¢Á°¿ÍÌ¤Åþ¤ÎÎÎ°è¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£