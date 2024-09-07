Ìë¤ÎËÜµ¤¥À¥ó¥¹¡¢¿·¶Ê¡ÖENISHI¡×¤ò9/18¥ê¥ê¡¼¥¹
Ìë¤ÎËÜµ¤¥À¥ó¥¹¤¬¡¢¿·¶Ê¡ÖENISHI¡×¤ò9·î18Æü(¿å)¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
²Î»ì¤Ë¡Ö¤È¤ó¤Á¤ó¤«¤ó¤Ê¥¢¥ó¥Á¤¯¤·¤ç¤¦¤«¤é·Ñ¤®Â¤·¤ÇÌã¤Ã¤¿ÈëÅÁ¤Î¥½¡¼¥¹¡×¡Ö¥×¥é¥¤¥Þ¥ë¡¡¥¹¥¯¥ê¡¼¥à¤Ê¥í¥Ã¥¯¥ó¥í¡¼¥ë¡× ¤È¤¤¤Ã¤¿¥Õ¥ì¡¼¥º¤¬Æþ¤ê¡¢°ÎÂç¤ÊÀèÃ£¤«¤é¤Î¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹¤ò»¶¤ê¤Ð¤á¤¿ ¡¢UK¥í¥Ã¥¯¤ò×Ç×Ê¤È¤µ¤»¤ëÌë¥À¥óÎ®¥í¥Ã¥¯¥ó¥í¡¼¥ë¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤À¡£
9·î12Æü(ÌÚ)11:00¤è¤êFM802¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡ÖUPBEAT!¡×¤Ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬À¸¥²¥¹¥È½Ð±é¤·½é¥ª¥ó¥¨¥¢¤µ¤ì¤ë¡£
¥ê¥ê¡¼¥¹¾ðÊó
9·î18Æü(¿å)¤è¤êÇÛ¿®³«»Ï
https://www.jvcmusic.co.jp/-/Linkall/VE3WT-11247.html
¥é¥¤¥Ö¡¦¥¤¥Ù¥ó¥È¾ðÊó
¡ü9·î22Æü(Æü¡¦½Ë)¡¡DAIKANYAMA UNIT¡¡³«¾ì 16:15 / ³«±é 17:00 -SOLD OUT-
¥²¥¹¥È¡§¥Ý¥ë¥«¥É¥Ã¥È¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥ì¥¤
¡ü10·î13Æü(Æü)¡¡Veats Shibuya ¡¡³«¾ì 16:15 / ³«±é 17:00
¥²¥¹¥È¡§Base Ball Bear
¡ü11·î9Æü(ÅÚ)DAIKANYAMA UNIT¡¡³«¾ì 16:15 / ³«±é 17:00
¥²¥¹¥È¡§¥«¥Í¥è¥ê¥Þ¥µ¥ë
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯