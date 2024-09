LDHが仕掛ける、Jr.EXILE世代のアーティストを主役とした総合エンタテインメントプロジェクト『BATTLE OF TOKYO』(通称:BOT)。その内容は、未来都市“超東京”を舞台に、Jr.EXILEのメンバー45名が扮するキャラクター達が特殊能力を用いたバトルを繰り広げるという、SF超大作であり、同プロジェクトは2019年の始動以降、小説・音楽・アニメ・漫画といった幅広い展開を見せている。そして今年5月、『BATTLE OF TOKYO』のキャラクター達を45名のイラストレーター・漫画家が描いた作品や、各チームのライブ衣装などを展示する『BATTLE OF TOKYO 超東京拡張展』を東京・大阪にて展開。

神出鬼没の怪盗団MAD JESTERS(≠GENERATIONS)、最強無比の用心棒組織 ROWDY SHOGUN(≠THE RAMPAGE)、変幻自在のイリュージョン集団 Astro9(≠FANTASTICS)、風況無頼のハッカーチーム JIGGY BOYS(≠BALLISTIK BOYZ)、闇の武器商人 DUNG BEAT POSSE(≠PSYCHIC FEVER)5チーム総勢45名がクリエイターそれぞれの視点から描かれ、『BATTLE OF TOKYO』の新たな世界を確立した。8月にはライブを控え、ますますの盛り上がりをみせる今後のBOTについて、LDHのアニメ部門でエグゼクティブプロデューサーを務める和田昌之氏と、本イベントのクリエイティブディレクターを務める世界(EXILE/FANTASTICS)に語ってもらった。

――2019年に『BATTLE OF TOKYO』(以下、BOT)が始動してから約5年が経ちましたが、『BATTLE OF TOKYO 超東京拡張展』の企画はいつごろから動き始めたのでしょうか。

世界:僕個人としては、BOTが始動した2019年頃から構想があって。HIROさんとも、食事に行った際に「BOTのキャラをいろんなイラストレーターさんに描いていただいて、展示をしたら面白そうじゃないですか?」という話を度々させていただいていたんですけど……具体的に動き始めたのはいつ頃でしたっけ?

和田昌之:HIROさんからBOTのイラスト展示会をしたいというお話をいただいたのは2023年の1月だったと思います。4月には事務局を立ち上げ、文化放送で僕と「和田昌之と尾崎由香と世界のWADAX Radio」というラジオ番組をやっている世界さんと一緒に、LDHのアーティストや作品に興味を持ってくれて、企画に賛同してくれそうなクリエイターさんに声をかけていきました。

――国内外で活躍するイラストレーターからベテラン漫画家まで、さまざまなクリエイターさんが参加されていますが、はじめはどういう方から声をかけていったんですか?

世界:最初は、僕や和田さんの知り合いに声をかけるところから始めましたね。

和田:僕からは、タスクオーナさん(Claude≠日郄竜太を担当)、ワダアルコさん(MARDUK≠山本彰吾を担当)、弘司さん(MALIK≠WEESAを担当)、皆川亮二さん(ZERO≠白濱亜嵐を担当)や麻宮騎亜さん(TEKU≠世界を担当)、POKImariさん(ITARU ≠佐藤大樹を担当)、新條まゆさん(LUCAS≠吉野北人を担当)、平尾アウリさん(JUDY≠後藤拓磨を担当)にまず声をかけました。

世界:でもね、45人って結構多いんですよ。しかも、僕が仲良くさせてもらっている漫画家さんやイラストレーターさんは女性を描くのが得意な方が多いから、なかなか集まらないんです。

和田:僕もそうでした。最初の頃は得意分野をあまり考えずにオファーしたから、作品を制作された後で平尾アウリさんが「初めてバイクの絵を描きました」って教えてくださってとても貴重だなと。

――たしかに、平尾アウリ先生は『推しが武道館いってくれたら死ぬ』など可愛い女の子が登場する漫画のイメージが強かったので、ロック魂溢れるキャラクター・JUDYは意外な組み合わせでした。

世界:この企画ならではの組み合わせですよね。ただ、それはそれで新鮮味があって素敵なんですけど、女性を描くのが得意な方ばかり集まるのも違うかなと思って。知り合いのクリエイターさんにお友達を紹介してもらい、さらにそのお友達を……という感じで、数珠繋ぎに声をかけていきました。あと僕、全然面識がないのに、Xで勝手にフォローしているイラストレーターさんが結構いまして(笑)。男性を描くのが得意な人いないかな?と思いながらXを見ていたら、何名かピッタリの方がいたので、そちらも思い切ってお声がけさせてもらいました。

和田:BerryVerrineさん(GUSK≠与那嶺瑠唯を担当)は、その流れでお声がけしたんですよね?

世界:はい。Berryさんは海外でも活躍されているイラストレーターさんなんですが、僕は国内外問わず「この人、面白そう」って思ったら、バンバン和田さんに投げちゃってたんですよ。「正式にオファーお願いします」って。

――人づてに紹介してもらった方はともかく、完全に“初めまして”の方に企画を説明するのは難しそうですね。BOTは物語の設定も細かいですし、企画内容も独特ですし。

和田:最初は「LDHからアニメや漫画の作家に依頼って意外ですね?」って質問されることが多かったです(笑)。でも、「僕は今、LDHのアニメ部門の立ち絵げをやっているんですが、世界さんも漫画やアニメが大好きで。他にもアニメが好きな所属も結構いて。HIROさんをはじめ、LDH全体でアニメ事業に取り組みたいと思ってるんです」とお一人お一人に丁寧に説明させてもらいました。

――45人もの方にオファーを受けてもらえたのは、漫画・アニメ好きを公言してきた世界さんの功績が大きいのでは?

和田:本当にそう思います。世界さんがクリエイティブディレクターじゃなかったら、成立してなかったんだろうなと。それくらい、「世界さんが愛情を持って企画に関わってます」ってお伝えしたら、みなさんすごく納得してくれましたね。「なるほど!」って(笑)。

――お友達をたくさん紹介してくれたクリエイターさんは、どなたですか?

和田:タスクオーナさんには、たくさんのクリエイターのお仲間をつないでいただきました。もともとは、僕とワダアルコさんが「和田とワダですね~」というご縁で親しくなって。WADAX Radioの収録現場に、ワダさんがタスクオーナさんを連れて見学に来てくださったんですよ。そしたら、タスクオーナさんが「世界さんの大ファンなんです」とおっしゃって。

世界:てっきり社交辞令だと思いきや、本当に以前から、プライベートでライブを観に来てくれていたそうなんです(笑)。

和田:また、弘司さん経由でも、いとうのいぢさん(ARIA≠中島颯太を担当)やGODTAILさん(PARTE≠関口メンディーを担当)、上田バロンさん(Skeet≠砂田将宏を担当)、だんちゃおさん(HADES≠LIKIYAを担当)、さいのすけさん(GOEMON≠陣)といった方々に繋がりました。

――45人のクリエイターさんを集める際に、こだわったことや大事にしていたことはなんでしょうか。

和田:イラストレーター・漫画家と一重に言っても、日本の10代に人気のある人と、50代に人気のある人は違うじゃないですか? 海外から見て人気のある人も違うし。そういった方々をなるべくバランスよくというのは意識していました。とはいえ、僕1人ではどうしても偏ってしまうので。幅広い分野にアンテナを張っている世界さんが「こういう方、参加していただくのはどうですか?」とアドバイスをくれたおかげで、1段階も2段階も深くなったなと思っています。

世界:いえいえいえ……(照)。逆に僕の一存で「あの人に描いてほしい」だけで集めちゃうと、全体のバランスがおかしなことになっちゃいますから。最終的に各チームに1人ずつレジェンドクリエイターが配置されているのを見て、和田さんが上手くバランスをとってくれたんだなと思いました。

和田:クリエイターさんのお声がけ段階では、メンバーから「ギャグ漫画家さんに描いてほしい」って要望があったりもしたんですけどね(笑)。1回目の開催だし、なるべく絵柄のテイストの統一感を揃えたかったので、今回はSFが得意な方々にお願いしようと。

世界:あくまでも『BATTLE OF TOKYIO』の世界観を第一に、というのを徹底してましたね。

――ちなみに、『BATTLE OF TOKYO 超東京拡張展』の図録で参加している方々のプロフィールを見て、Fateシリーズに関わっている人がすごく多いなと思ったんですけど。

一同:(口を揃えて)そうなんです!

世界:参加クリエイターを発表した時も「ほぼFGOじゃねーか」って言われてましたね。でも、あえて狙ったわけではなくて。人気のイラストレーターさんがほぼ全員関わっているくらい、FGOがすごいんですよ(笑)。むしろFGOに関わってない人を探すのが難しいんです。で、必然的にこうなりました。

――あと、これも深読みしすぎかもしれないんですが……Astro9のご飯担当・HAJIME≠澤本夏輝を描かれたTAa先生が、漫画『衛宮さんちの今日のごはん』の作者で“ご飯繋がり”だったり、自転車乗りのDILL≠堀夏喜を描かれたReDrop先生が、ホリナツさんと同じ愛知県出身だったのが気になりまして。

世界:そういう繋がりや、今後のコラボレーションを見据えたキャスティングじゃないかって? そこまでは考えてなかったですね。偶然です(笑)。

和田:でも、深読み考察は大歓迎ですね! 僕も世界さんも、みなさんからいただく意見が大好きですから。BOTのような様々なメディアミックスの展開を見据えた企画では、今後もファンのみなさんの自由な発想を取り入れていけたらと思っています。

――麻宮騎亜先生が描かれたTEKUさん、臨場感がすごいですね。

世界:どこか高いところから飛び降りて、空を飛んでるシーンが、そのまま切り取られていますよね。

和田:(図録に掲載されているイラストを見ながら)このTEKUの角度、やっぱりすごいなぁ……。重力も感じるし、風も感じるし、映画を観ているような迫力がある。

世界:やっぱり麻宮さんは、SFとアクションの融合がお上手ですね。TEKUの周りに描かれている炎も、一般的には『鬼滅の刃』の煉獄さんのように、下からボォォォっと燃え上がってくる炎を描くことが多いと思うんですけど、麻宮さんしか描かないようなまっすぐな炎になっているんですよ。この描き方は僕が好きな90年代っぽい表現でもあるので、僕の好きな要素を取り入れて描いてくださったことも、すごく嬉しかったです。

――制作中、クリエイターさんからアドバイスを求められることは多かったんですか?

和田:そうですね。例えば、新條まゆさんはご自分のXでもおっしゃっていた通り、最初から「吉野北人くんで!」と指名されていましたし。浅見ようさん(Libra≠奥田力也を担当)やタスクオーナさんのように、もともとBOTやLDHアーティストを好きでいてくださって、詳しい方もいらっしゃるんですけど。初めてLDHのアーティストに触れるという方も多かったので、相談しながら制作を進めていただきました。

――特に印象的だった相談というと?

和田:さくしゃ2さん(X≠松井利樹を担当)だったら、「ハッキング集団のJIGGY BOYS(≠BALLISTIK BOYZ)は、どういうお菓子を食べていたらいいと思いますか?」とか。平尾さんだったら、「JUDY≠後藤拓磨が乗ってるバイクは、改造車なのか、実際に売っているバイクなのか、どっちですか?」とか。細やかなディテールの質問もありました。

世界:まあ、そうなりますよね。原作小説では描かれているけど、ライブでは表現されていない設定もあるし。小説版で、まだ描かれていない設定もあったりするし。

和田:そうそう。とはいえ、原作小説のファンやアーティスト本人のファン、さまざまな角度からBOTを応援してくださっている方がいることを、クリエイターのみなさんもよく理解されているので。作品に愛情を込めて、丁寧に制作してくださいました。

たとえば、タスクオーナさんが担当されたClaude≠日郄竜太は、2人のClaudeが背中合わせになっているのですが、JIGGY BOYSにいる、明るく元気な現在のClaudeと、過去にブルーシールドという組織の尖兵だった時代の、暗い雰囲気のClaudeが対比的に描かれています。

このように、物語を知っている方が見ると、より深い発見が得られるようなイラストばかりなので、有難いことに「イラストをきっかけに小説を読んでみた」「LDHのアーティストに興味を持った」という声もいただきました。

――図録によると、クリエイターさんによっては、メインで使用されているイラスト以外に何パターンか準備されていたようですが、プロデュースする側としては、最終的なイラストを決定する際はどんなことを考えていたのでしょうか。

和田:大きな方針が決まったのは、図録にも載っているんですけどGODTAILさん(PARTE≠関口メンディーを担当)が、衣装やカラーリングの全く違うイラストを2パターン描いてくださったことがキッカケでした。最終的に決定したのは、稲妻がバリバリしているイラストなんですが、小説の設定に忠実なバージョンもあって、どちらにしようか迷ったんですよ。

世界:みなさんが提出してくださったイラストは、どのパターンも全部カッコいいから、全然選べないんです(笑)。

和田:それでHIROさんに相談したところ、「これは世界観を”拡張”していくことが面白いから、設定に囚われずに拡げていっていいと思う」「メンバーの髪型や髪色もライブ中に変わったりするから、発展していったほうがいいんじゃないですか?」とアドバイスをいただいて。その一言でこれまでは原画展(仮)という名前で呼んでいたのですが、『BATTLE OF TOKYO 超東京拡張展』と展示会の名前を決め、イラストも個性豊かな方向にしようとなりました。

さらに興味深いのが、イラストレーターさんは小説の設置を忠実に細かく表現してくださり、一方で漫画家さんはこの設定やこのキャラクターならば衣装はこんな風にアレンジするのがいいのではないかという創作要素をたくさん入れてくださって。テイストは統一しつつもそんなふう物作りに対するアプローチの違いがあって感激しました。

――DUNG BEAT POSSE(≠PSYCHIC FEVER)は『BATTLE OF TOKYO vol.5』(月島総記・著)で登場したばかりなので、決まっているキャラ設定をもとに拡張するというよりも、クリエイターと一緒に設定を考えながら制作していく感じだったのかな?と思ったんですけど。その点はいかがでしたか?

世界:個人的に、DUNG BEAT POSSEを手掛けたクリエイターの皆さんとは絡む機会が少なかったので、みなさんがどういう感覚で描かれたのか、僕も気になります。これも何パターンか出してくださったんですか?

和田:カワグチタケシさんは、VinceP≠JIMMYのイラストを何パターンか出してくださいました。FORCE≠剣のイラストは、「小説の設定ではサングラスをしているけど、剣さんの瞳をしっかり見せたい」ということで、「じゃあ、サングラスを片側だけ割ってみましょうか」とokojoさんとやりとりさせていただいたのが、すごく印象深かったです。

世界:今のところ、DUNG BEAT POSSEは悪役だということくらいしか、グループの背景が明らかになっていないですもんね。鈴木ツタさんが描いてくださったAYASE ≠渡邉廉の影の描写のように、小説で描かれている設定を落とし込んだ部分もありながら、割とPSYCHIC FEVERのアーティストイメージに近いものを描いてくださった印象があります。と同時に、自由度が高かったからこそ、イラストから発展させて今後のストーリーに絡められる可能性があるなと。それがこのプロジェクトの醍醐味だと思うので、ここからまた新たなBOTの物語を作っていけたらいいなと思いました。

和田:宣伝でも「セカイを拡張せよ」というキャッチーコピーを多用しましたが、ハリウッドのマーベルシネマティックユニバース(MCU)のように、違う世界線やアニメと実写が行き来したりするいわゆる”マルチバース”展開はこの先様々な可能性を秘めていると思います。今後も“拡張”をキーワードに、幅広くBOTを展開していければと思いますので、ぜひご注目ください。

(取材・文=斉藤碧)