¤µ¤ä¹á¡¦¿·»³¡¢°Î¤½¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ëÀèÇÚ·Ý¿Í¤òÌ¾»Ø¤·¡Ö¥¿¥ì¥ó¥È¥é¥ó¥¯Äã¤Ã¤¯¤¤¤Î¤Ë¡×¡¡³Ú²°¤Ç¤Ï¡Ö¤¤¤Ä¤â¥Ö¥¹¤Ã¤È¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¤µ¤ä¹á¤Î¿·»³¤¬£¶ÆüÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¼ò¤Î¥Ä¥Þ¥ß¤Ë¤Ê¤ëÏÃ¡×¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£¡Ö¥¿¥ì¥ó¥È¥é¥ó¥¯¡×Äã¤¤¤Î¤Ë¡¢°Î¤½¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ëÀèÇÚ·Ý¿Í¤òÌ¾»Ø¤·¤·¤¿¡£
¡¡ÆÃÄ§¤Î¤Ê¤¤¡Ö¥×¥ì¡¼¥ó´é¡×¤¬¡¢·Ý¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ°ìÈÖÂ»¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÏÃ¤òÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿¿·»³¡£¤³¤ÎÏÃ¤ÎÎ®¤ì¤Ç¡¢Æ±¤¸¤¯¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¤¿¥À¥¤¥¢¥ó¡¦ÄÅÅÄÆÆ¹¨¤Ø¡Ö¸åÇÚ¤«¤é¤á¤Ã¤Á¤ãÉÝ¤¬¤é¤ì¤Æ¤Þ¤¹¤è¡£ÀèÇÚ¤ÏÂ¿Ê¬¡¢²Ä°¦¤¤¤È¤ª¤â¤¦¤ó¤¹¤±¤É¡×¤È¤¤¤¤Ê¤ê¤Ö¤Ã¹þ¤ó¤À¡£Â³¤±¤Æ¡Ö¥Û¥ó¥Þ¡¢¡Ê´é¤ò¤·¤«¤á¤Æ¡Ë¤®¤å¤Ã¤È¡£¤³¤ó¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤¤¤Ä¤â¥Ö¥¹¤Ã¤È¤·¤¿´é¤Ç¡£¤¢¤¤¤µ¤Ä¤â¡Ø¤¢¤¢¤ó¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤ä¤«¤é¡×¤È¡¢ÉÔµ¡·ù¤½¤¦¤Ë¤¹¤ëÄÅÅÄ¤Î´é¤Þ¤Í¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¸åÇÚ¤«¤é·É±ó¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¡Öº£ÅÄ¤µ¤ó¤È¤«¡¢¤½¤ì¤³¤½¡¢ÀéÄ»¤µ¤ó¤â¾®Ìù¤µ¤ó¤â¡£¾å¤Î¿Í¤ÎÊý¤¬Í¥¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¡Ø¤ª¡¼¡¢Íê¤à¤ï¤¢¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¡£¤Ê¤ó¤«¡¢¤½¤ó¤Ê¡Ä¡×¤ÈÏÃ¤¹¤È¡¢Âç¸ç¡Ö¡ÊÄÅÅÄ¤ß¤¿¤¤¤Ê¡ËÂç¤·¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¤ä¤Ä¤¬¤Ê¤¢¡×¤È¹ç¤¤¤Î¼ê¤òÆþ¤ì¤¿¡£
¡¡¿·»³¤¬¡Ö³Ú²°¤Ç¤Î¿¶¤ëÉñ¤¤Êý¤¬¥¿¥ì¥ó¥È¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ë¸«¹ç¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¥Ð¥Ã¥µ¥ê¡£¡Ö¤ªÁ°¡¢¤³¤é¡£¤¨¤¨¤«¤²¤ó¤·¤í¤è¡¢¤ªÁ°¡×¤ÈÀ¼¤ò¹Ó¤é¤²¤¿ÄÅÅÄ¤Ï¡ÖÂç¸ç¤µ¤ó¤È¤«¾å¤Î¿Í¤Ï¡ØÍê¤à¤ï¤¢¡Ù¤È¤«¸À¤¨¤ë¤ä¤ó¡£²¶¤Ï¡Ê¸åÇÚ¤¬¡Ë¤¢¤¤¤µ¤ÄÍè¤Æ¤â¡ØÍê¤à¤ï¤¢¡Ù¤Ê¤ó¤Æ¸À¤ï¤ì¤Ø¤ó¤ä¤ó¡×¤È¼áÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡Âç¸ç¤â¡ÖÉÍÅÄ¤µ¤ó¤È¤«¤¹¤´¤¤¾Ð¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¤¢¤¢¤¤¤¦ÉÝ¤¤¥¤¥á¡¼¥¸¤Î¿Í¤Ï¡£¤Ç¤â¡¢µ¤¤ò»È¤³¤¦¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ë¤ó¤ä¤í¤Ê¤¢¡£ÉÝ¤¤¤Ã¤Æ¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡£¡ÈÉÝ¤¯¤Ê¤¤¤è¡É¤ß¤¿¤¤¤Ê¡×¤È¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¡¦ÉÍÅÄ²í¸ù¤ò¤¿¤È¤¨¤Ë½Ð¤·¤¿¡£¤¹¤ë¤È¿·»³¤Ï¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤è¡£¥¿¥ì¥ó¥È¥é¥ó¥¯Äã¤Ã¤¯¤¤¤Î¤Ë¡×¤È¥À¥á²¡¤·¤·¤Æ¤¤¤¿¡£