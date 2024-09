24-25シーズンのプレミアリーグで開幕から3連勝と素晴らしいスタートを切ったマンチェスター・シティ。



その3試合で輝きを放っていたのがマテオ・コバチッチだ。今季はロドリがEURO2024で負った怪我の影響で出遅れており、クロアチア代表MFが代役としてアンカーを務めている。ここまでのパフォーマンスは素晴らしく、ロドリ不在の穴を完璧に埋めたといっていいだろう。



そんなコバチッチだが、今夏移籍する可能性があったようだ。英『Manchester Evening News』によると、そのクラブはサウジ・プロリーグのアル・ナスルで、週給が現在の給与の6倍となる84万ポンド、日本円にして約1億5800万円のオファーを提示する用意があったようだ。





Beats two and bends it in!



Sensational, @mateokovacic8 pic.twitter.com/lCHyyhu06X