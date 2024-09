セガプライズより、ディズニーのキャラクターグッズが続々登場!

今回は2024年9月6日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する「ディズニーヴィランズ Dolly Clasica Mぬいぐるみ “アースラ&ジャファー”」を紹介します☆

セガプライズ「ディズニーヴィランズ Dolly Clasica Mぬいぐるみ “アースラ&ジャファー”」

登場時期:2024年9月6日より順次

サイズ:全長約14×7×27cm

投入店舗:全国のゲームセンターなど

セガプライズから、古い洋館に置いてありそうなクラシカルな雰囲気のぬいぐるみシリーズ”Dolly Clasica(ドリークラシカ)”がデビュー!

ドールのような上品さに、ぬいぐるみとしてのかわいらしさをプラスしたデザインが特徴のプライズです。

”Dolly Clasica”デザインを使用した『リトル・マーメイド』のディズニーヴィランズ「アースラ」と、『アラジン』のディズニーヴィランズ「ジャファー」のぬいぐるみを紹介していきます☆

アースラ

『リトル・マーメイド』のディズニーヴィランズ「アースラ」

ハッキリしたメイクやタコのような足が特徴的なキャラクターです。

豪奢なドレスやアクセサリーを纏った、上品な雰囲気のぬいぐるみになっています☆

ジャファー

『アラジン』に登場するディズニーヴィランズ「ジャファー」

宮殿では大臣を務めていますが、魔法のランプを手に入れて、自分が王になろうと企みます。

異国情緒あふれる衣装に身を包んだ姿と、特徴的なヒゲもしっかり再現されています!

『リトル・マーメイド』と『アラジン』のディズニーヴィランズが、古い洋館に置いてありそうなぬいぐるみとしてラインナップ。

セガプライズの「ディズニーヴィランズ Dolly Clasica Mぬいぐるみ “アースラ&ジャファー”」は、2024年9月6日より順次、全国のゲームセンターなどに登場です!

