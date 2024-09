ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、メイクのしやすさも収納力もピカイチな、ディズニーデザイン「メイクワゴン」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「メイクワゴン」

© Disney

価格:21,800円(税込)

サイズ:幅20、奥行43(取っ手含まず)、高さ48(キャスター含む)cm

耐荷重量:【天板】1kg

主材:【本体】繊維板(MDF[ラッカー塗装])、【その他】2mm厚ミラー

キャスター付き(内2個ストッパー付き)

キャスター部のみ取り付け

販売店舗:ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

メイク道具の整理もスムーズにできる、コンパクト設計のメイクワゴン。

床座りしてミラーが見やすい高さ設定がこだわりポイントです!

また、トレイは単体で持ち運べて使い勝手も抜群◎

キャスター付きで移動もラクチンです。

デザインは「アリエル」と「ラプンツェル」の2種類がラインナップ。

『リトル・マーメイド』アリエル

© Disney

『リトル・マーメイド』のディズニープリンセス「アリエル」デザインのメイクワゴン。

引出しのカラーがパステル調のイエローとグリーンでとっても爽やか☆

© Disney

側面には、「アリエル」のお友達「フランダー」が海の中を楽しそうに泳いでいるアートが施されています。

© Disney

トレイには「アリエル」のシルエットも。

手をのばしたサイドシルエットが素敵!

『塔の上のラプンツェル』ラプンツェル

© Disney

『塔の上のラプンツェル』のディズニープリンセス「ラプンツェル」デザインのメイクワゴン。

ピンクとパープルの「ラプンツェル」らしいカラーリングが華やかで、インテリアのアクセントになりそう☆

© Disney

側面には、頬杖をついて窓から外を見ている「ラプンツェル」のアート付き。

線画風タッチで描かれています。

© Disney

トレイには、劇中にも登場する「ラプンツェル」と「フリン・ライダー(ユージーン・フィッツハーバート)」がゴンドラに乗っているあの名シーンが☆

空にはランタンも舞い、ロマンティックな雰囲気です。

© Disney

天板裏には立てられるミラーが付いていてとっても便利◎

© Disney

上段の引出しには細々とした道具が収納しやすく、パカっと開く下段には背の高い化粧水なども収納することができます。

また、下段はダストボックスとして使用してもOK!

© Disney

引出しの取っ手はゴールドがアクセントのクリア素材に。

コロンとしていて、掴みやすいのもうれしいポイントです。

メイク道具やスキンケアグッズがひとまとめにできて、おでかけ前の準備もスムーズにできそう。

メイクのしやすさも収納力もピカイチな、ディズニーデザイン「メイクワゴン」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です!

