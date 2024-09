“しずくちゃん”コラボカフェがスカイツリータウン®に期間限定で登場！このアツいイベントは見逃し厳禁です…

平成を代表するキャラクターの1つ、「ぷるるんっ!しずくちゃん」の初コラボカフェ「ぷるるんっ!しずくちゃん しずくの森のなかよしカフェ in Tree Village」が、東京にオープン。2024年8月27日(火)〜9月13日(金)の期間、東京 スカイツリー タウン®・ソラマチ ウエストヤード4Fにあるキャラクターグッズの宝庫・「総合エンタメショップ ツリービレッジ 東京店」で開催されているんです!

コラボカフェのみならず、ショップも併設。見逃せないしずくちゃんのコラボカフェに、isutaエディターが足を運んできました!ぷるるんっ!しずくちゃん しずくの森のなかよしカフェ in Tree Village / 東京 スカイツリー タウン®©クーリア/しずくちゃんプロジェクト2024年8月27日(火)〜9月13日(金)の期間、東京 スカイツリー タウン®・ソラマチ ウエストヤード4Fの「総合エンタメショップ ツリービレッジ 東京店」で開催されている、「ぷるるんっ!しずくちゃん しずくの森のなかよしカフェ in Tree Village」。しずくちゃん初のコラボカフェは大きな話題を集め、オープン初日から大盛り上がりなんだとか。平成っ子たちにとって「 懐かしい !」となること間違いなしのコラボです。注目のコラボカフェ、気になるメニューはどんな感じ?©クーリア/しずくちゃんプロジェクト気になるコラボカフェのメニューラインナップはこちら。人気メニューは「みるみるちゃんのみるくパフェ」(税込1250円)で、しずくちゃんファンの間で「再現度が高い!」と人気が高いようです。©クーリア/しずくちゃんプロジェクトisutaエディターがいただいたのはこの3つ。左端は「しずくの森のみずいろシチュー」(税込1580円)、右上は「うるおいちゃんのラブリー♡ピンクレモンソーダ」(税込750円)右下が「コロン君のモテモテゼリーソーダ」(税込750円)です。©クーリア/しずくちゃんプロジェクト「しずくの森のみずいろシチュー」は、その名の通り“水色”のシチュー。ライスの上に乗ったチーズにはしずくちゃんがプリントされていて、水色のシチューも印象的です。お味は濃厚系で、一見少なめに見えますが、具材もたくさん入っているためしっかりお腹を満たしてくれますよ。©クーリア/しずくちゃんプロジェクトキュートなうるおいちゃんが付いている「うるおいちゃんのラブリー♡ピンクレモンソーダ」。中にはレモンの輪切りとさくらんぼが入っています。レモンソーダなだけあって、すっきりとしたテイスト。甘すぎずさっぱり系なので、暑い日の一杯にちょうど良さそうです。©クーリア/しずくちゃんプロジェクト「コロン君のモテモテゼリーソーダ」は、スタッフさんたちイチオシの ドリンク なんだそう。コロン君の見た目を真似たような一杯で、カラフルさを演出するために色とりどりのゼリーが使用されているんです。こちらはゼリーがしっかりとした甘めのお味なので、甘党さんにはぴったりな ドリンク ですよ。©クーリア/しずくちゃんプロジェクトコラボカフェではそのほかにも、オリジナルコースターがもらえるんです。お買い上げ1品につき1枚ランダムでもらうことができ、絵柄は全部で8種類。何がもらえるかワクワクですね!ショップももちろん見逃せない…!©クーリア/しずくちゃんプロジェクトツリービレッジ店内の一角に設置されている、しずくちゃんコラボカフェのショップ。マクドナルド側の入り口から入ってすぐ左手にあります。©クーリア/しずくちゃんプロジェクトショップ内には、見逃せないグッズがたくさん!こちらは、平成女児たちの間で大ブームを起こした「おはじきシール」(税込770円)。小さい頃友達とシール交換をして遊んでいたという方も多いのではないでしょうか。そんな平成女児たちの心をくすぐる「おはじきシール」はこれを機に絶対ゲットしたいアイテムです…!©クーリア/しずくちゃんプロジェクト多くの商品の中でも、特に「ぬいぐるみマスコット」(各税込1870円)は人気の高い商品だといいます。既に売り切れが出た日もあり、お目当ての方は「テレビ局公式ショップ ツリービレッジ」Xアカウントなどをチェックして、在庫状況を確認するとベター。©クーリア/しずくちゃんプロジェクトそのほかにも、「ダイカットミニタオル」(各税込1100円)や「アクリルキーホルダーコレクション」(1パック税込770円 / 1BOX税込7700円 ※トレーディング商品)、「キラキラヘアクリップコレクション」(1パック税込770円 / 1BOX税込6160円 ※トレーディング商品)などがラインナップしています。©クーリア/しずくちゃんプロジェクト1会計税込3300円以上購入するごとに、オリジナルステッカーがランダムで1枚もらえますよ。種類は全部で10種類。推しキャラを引くまで頑張ってみるのもアリですね。オンラインストアもやってるよ!「ぷるるんっ!しずくちゃん しずくの森のなかよしカフェ in Tree Village」のグッズは、ツリービレッジ通販サイトでも購入可能です。また、「ぷるるんっ!しずくちゃん しずくの森のなかよしカフェ in Tree Village」は、東京会場のほかに、大阪・博多でも開催予定。期間は大阪・博多どちらも2024年9月20日(金)〜10月14日(月・祝)となっています。関西にお住いの方は、こちらを要チェックです!ぷるるんっ!しずくちゃん しずくの森のなかよしカフェ in Tree Village(東京会場)期間:2024年8月27日(火)〜9月13日(金)場所:東京都墨田区押上1-1-2 東京 スカイツリー タウン・ソラマチ ウエストヤード4F営業時間:SHOP 9:00〜21:00 / CAFE 10:00〜21:00(L.O 20:30)公式HP: https://tree-village.jp/news/014300.html?