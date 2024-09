NiziUからxikersまで「16thKMF2024」日韓初スペシャルコラボステージ決定！PR映像も公開

日本最高の伝統を誇るK-POP最強新人登竜門「16thKMF2024」で、NiziUとKISS OF LIFE、ONE N' ONLYとxikers、ICExとALL(H)OURSが、初めて一緒にコラボステージを披露する。ファンの「コラボステージが見たい!」という声に応え実現した、本公演でしか見ることのできない日韓の友情を告げる夢の初スペシャルコラボステージで新たな伝説を生み出す。

共演経験やチャレンジ動画などでも交流があるNiziUとKISS OF LIFEは、本公演への出演が発表されるや否や「キオプとNiziU激アツすぎる!」「NiziUとキオプきた! またコラボ待ってます」など2組の共演を喜び、コラボを熱望する声が多数寄せられていたこともあり、今回のスペシャルコラボステージへの実現に繋がった。NiziUとKISS OF LIFEは、清涼感のある歌声で感動のフィナーレへと導くスペシャルコラボステージを準備中だ。強烈でパワフルなパフォーマンスが武器のONE N' ONLYとxikersの共通点として“ATEEZ”は外せない。xikersは、ATEEZの弟グループとして知られ、ONE N' ONLYは、ATEEZのファンでもあり、共演も果たすなど縁も深い。そんな2組が披露するスペシャルコラボステージはやはりATEEZの楽曲だ。見るものをとらえて離さない吸引力のある力強いパフォーマンスで知られるATEEZの楽曲を、どのように表現し、ステージを掌握する“ステージの覇者”となるのか。ATEEZだけでなく、BTS(防弾少年団)などのK-POPカバーダンスにも挑戦し披露してきたONE N' ONLYの唯一無二のスタイル“JK-POP”で放つ日韓スペシャルステージ初披露にも期待大。新たなステージの怪物誕生が期待されるONE N' ONLY × xikersの「16thKMF2024」だけで見れる日韓友情スペシャルコラボステージお見逃しなく。さらに、“Stray Kidsのいとこ”と言われる超実力派7人組のボーイズグループALL(H)OURSと、メジャーデビュー前に韓国で強化合宿を行ったり、メジャーデビュー曲「CANDY」のミュージックビデオを韓国で撮影するなど、何かと韓国と縁が深いICExも選抜メンバーを組み、「16thKMF2024」だけで見れる日韓友情スペシャルコラボステージを披露する。ALL(H)OURSは、平均年齢19歳、ICExは平均年齢18歳という超若手の2組が選んだ曲はStray Kidsの「Chk Chk Boom」。K-POP第4世代のトップを走り続けるStray Kidsの独創的なダンス、中毒性が強くカッコいいと話題の楽曲を、どのようなパフォーマンスで魅了するのか。日韓の次世代エース2組が引き起こす化学反応も楽しみなスペシャルコラボステージに注目だ。最終ラインナップで電撃出演を発表したn.SSignも「KMF2022」で披露したカバー曲メドレーのスペシャルステージを予告。「カズタの『My House』がもう一度見たい!」「EXOの『Love Shot』何度も見たい!」などCOSMO(ファンの名称)から熱い反応を集めている。一般発売に先駆けた「ぴあプレリザーブ先行」の申込は9月8日(日)23:59までとなっている。今年の「16thKMF2024」は、NPO法人日韓文化交流会創立20周年を祝賀するSpecialプログラムとして実施されるためファンと一緒にお祝いをし、楽しめる、わくわくとトキメキが増幅する様々な仕掛けが準備されているが、その総演出を担当するのが、韓国最高の演出家であるパク・ヒョノプロデューサーだ。パク・ヒョノプロデューサーは、長い間MBCの代表的なプログラムであるMBC「音楽中心」「私は歌手だ3」「黄金漁場〜ヒザ打ち導師」「私たち結婚しました」「年末歌謡大祭典」等に加え、日本のFUJI TVと共に、さいたまスーパーアリーナで開催した「東日本大震災チャリティキャンペーン・東京伝説」でも総演出を担当するなど、輝かしい実績をもつ名演出家として知られている。