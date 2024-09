PENTAGON ウソクが手掛けるイベントが10月に開催決定！日本アーティストを招待…第1弾出演者を発表

PENTAGONのウソクが手掛けるイベント「FRIENDS Vol.1 Presented by WOOSEOK」が10月22日に東京で開催されることが決定し、第1弾出演者が発表された。2024年に本格的なソロ活動を開始したウソクは、今年3月と8月に大阪と東京でソロライブを成功させた。そして、今年最後の日本公演として、新たな挑戦に挑む。今回はソロライブではなく、10月22日に初のオムニバス形式のイベント「FRIENDS Vol.1 Presented by WOOSEOK」を開催する。日本のアーティストを招き、唯一無二の特別なステージが繰り広げられる予定だ。この記念すべきイベントは、2024年最後の日本公演でKT Zepp Yokohamaで幕を開ける。第1弾出演者発表として、ウソクに続き、Aile The Shotaが同じステージに立つことが決定。ウソクは韓国ラジオ局 - EBS FM「夜のラジオ」のメインMCとして長年活動しており、日常的にボーダーレスに様々な音楽に触れている。その中で日本の音楽シーンにも関心を持ち、日本の友人を通じて多数のアーティストを教えてもらい、そこでAile The Shotaを知り、その独自の才能に魅了され、今回の出演オファーに繋がったという。このイベントを通じて、アーティスト同士が音楽を通じて絆を深め、友達になるきっかけにもなればと期待している。さらに他の豪華な出演者も順次発表される予定だ。また、来場者だけが体験できる限定コンテンツも用意されているとのことなので、お見逃しなく。

■公演情報

「FRIENDS Vol.1 Presented by WOOSEOK」

開催日時:2024年10月22日(火)開場 17:30/ 開演:18:30

会場:KT Zepp Yokohama



<第1弾出演者>

WOOSEOK、Aile The Shota

※最終出演者は後日発表



<チケット情報(イープラス / 先着)>

一般チケット:8,000円(税別)

特典1 VIP席:WOOSEOKセルカ+お見送りハイタッチ付き(250名限定):15,000円(税別)

特典2 VIP席:WOOSEOKお見送りハイタッチ付き(300名限定):10,000円(税別)



受付期間

一般席:9月6日(金)12:00〜10月21日(月)18:00

VIP席:9月6日(金)12:00〜9月16日(月・祝)23:59

お申し込み(イープラス)はこちら



<注意事項>

※お1人様4枚までお申し込み可能です。

※当日ワンドリンク別

※VIP席特典のセルカは公演前に対応、ハイタッチは公演後の対応となります。

※セルカはお客様のスマートフォンで撮影となります。

※3歳時未満入場不可



主催:プラスウイン株式会社



■関連サイト

