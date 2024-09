=LOVEのデビュー7周年記念コンサート『=LOVE 7th ANNIVERSARY PREMIUM CONCERT』が、9月7日、8日にKアリーナ横浜にて開催。今春に初のアリーナツアー『=LOVEアリーナツアー2024「Tell me what's more than "LOVE"」』を開催し、そのツアーファイナルで発表された今回のKアリーナ横浜公演は、=LOVEにとって過去最大規模のキャパシティとなる。

そして、今年7月にリリースした17thシングル表題曲「絶対アイドル辞めないで」は、=LOVEにとっての新たな代表曲となった。グループのプロデューサーであり、作詞を手掛ける指原莉乃が「自分の中のアイドルオタクを呼び起こして書きました!男性グループでも女性グループでも、アイドル好きな方にぜひ聴いて頂きたいです」と自身のSNSにポストしていた通りに、この楽曲はそのタイトルと歌詞がアイドルグループのファンの間でも共感を呼び、MVの再生回数は=LOVE史上最速となる30時間で100万回に到達し、公開から2カ月が経つ現在は800万回目前。音楽ストリーミングサービスでの累計再生回数は1200万回、TikTokでの楽曲再生数は1億回を突破している。

7周年記念コンサートへの弾みにとどまらず、グループ全体をさらなるブレイクへと押し上げる推進力となっている「絶対アイドル辞めないで」だが、このタイミングで=LOVEが新規ファンに向けて打ち出したのがメンバーの歌唱力の高さである。

8月28日、YouTubeチャンネル「THE FIRST TAKE」に=LOVEが登場。2022年11月以来2回目となり、前回はグループの中でも歌唱力に定評のある佐々木舞香、野口衣織、諸橋沙夏が11thシングル表題曲「あの子コンプレックス」を歌唱したが、今回は10人全員での「絶対アイドル辞めないで」のパフォーマンスとなっている。

改めて感じるのが、“=LOVEは10人全員が歌えるグループ”だということ。楽曲のセンターであり、リードボーカルを務める佐々木が〈絶対 アイドル辞めないで〉と歌い出し、それに〈(ずっと)〉と郄松瞳、大谷映美里がコーラスを重ねる。佐々木のほか、野口、齋藤樹愛羅が主にサビでの歌割りを担っているが、大谷、郄松、野口、大場花菜、音嶋莉沙、齋藤、瀧脇笙古、山本杏奈、諸橋とAメロ、Bメロを繋げていった先に、爽やかかつ厚みのある10人全員でのサビが待ち受けている。佐々木と野口の“いかりんぐ”によるハモリなど、大サビにかけて畳み掛ける構成は、曲調や細かな歌割りは違えど、「青春“サブリミナル”」をはじめとする=LOVEのまさに王道。そこに〈初めて目が合った日から〉の落ちサビのフレーズで佐々木が初めてカメラと目が合う、といった特別演出を織り交ぜながらメンバーが“アイドル”を貫き通している。

全員が歌えるグループというのは、当たり前のようで、実は当たり前ではない。「THE FIRST TAKE」でここ1年以内にメンバー全員で出演しているガールズグループはaespa(4人)、(G)I-DLE(5人)、超ときめき♡宣伝部(6人)、FRUITS ZIPPER(7人)、XG(7人)といったところ。それぞれジャンルも言語も大きく異なるため、ここでは歌唱力を比較したりはしないが、そのグループ数の少なさ、その中でも=LOVEが最も大所帯のグループであることを特筆したい。

佐々木は歌い出しの前に「ライブみたいな感じで」と緊張するメンバーを鼓舞しているが、その言葉が示すように=LOVEはライブも全て生歌。7年間ステージに立ってきたことで培われてきたパフォーマンスとも言えるが、7周年コンサートの開催を記念して、9月5日には=LOVEの映像商品からコンサート音源の配信がスタートした。配信タイトルは、ライブフィルムとして映画化もされた『=LOVE 全国ツアー2023「Today is your Trigger」@日本武道館』、そして昨年の周年コンサートにあたる『=LOVE 6周年コンサート「=LOVE 6th ANNIVERSARY PREMIUM CONCERT」@さいたまスーパーアリーナ』の2公演。特に後者は、セットリストの半分近くをオーケストラ、またはバンドの生演奏を迎えた上で、それに負けない歌声をメンバーが発揮している。

当日は筆者も現地でコンサートを観ていたが、こうしてライブアルバムとして改めて聴いてみて驚くのが、リズムが速く変拍子、さらには組曲的な楽曲構成である「ヒロインズ」の忙しなさだ。歌い上げるのとはまた違った、=LOVEの中でも屈指の難曲と言えるが、それを数珠繋ぎで10人が歌い繋いでいくのは見事。また、この日が15thシングル表題曲「ラストノートしか知らない」の初披露であった。「ヒロインズ」とは対照的に歌い上げるという側面で、楽曲のセンターである齋藤の歌声をリードボーカルに置き、Dメロから大サビにかけて佐々木、諸橋、野口が畳み掛けるようにして参加するコーラス、あらゆる面においてメンバー、ひいては=LOVEチームの進化を感じられる楽曲だった。音源で聴くとこのクオリティにして初披露だということに驚きを禁じ得ないのと同時に、その1年後の未来にいる7周年記念コンサートでのさらに進化したメンバーのパフォーマンスが楽しみになってくる。

アイドルファンの間では度々「口から音源」という用語が褒め言葉のように使われることがある。筆者はそのことに常々疑念を抱いてきたが、=LOVEに関して言えば、「ヒロインズ」での歌詞のアレンジや、諸橋が得意とする伸びやかなフェイクなど、ライブでしか聴くことのできない10人の歌声がそこにはある。佐々木が「THE FIRST TAKE」で言っていた「ライブみたいな感じで」の一言を聞いて、その考えは確信に変わった。

(文=渡辺彰浩)