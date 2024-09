SKE48の元メンバーで女優・タレントの高柳明音さんが6日、自身のInstagramを更新。金髪姿を披露した。 「お仕事の関係で、人生初のしっかりハイトーン金髪になりました!!!!」と報告し、クールな表情で大人っぽく佇む近影を投稿。しかし、「お仕事の関係でもう間もなく金髪が終わります!!! いつかの情報解禁をお楽しみに!」と続けており、1週間だけの期間限定の金髪とのこと。「いろいろ落ち着いたらまた

ログインして続きを読む

The post 高柳明音、人生初の金髪姿を披露 first appeared on GirlsNews.