ÂçÃ«æÆÊ¿¡¡¥µ¥è¥Ê¥éËþÎÝÃÆ¤Ç£´£°¡½£´£°Ã£À®¤Î½Ö´Ö¤ò¼Â¶·¤·¤¿¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬Êú¤¯¡Ö¸å²ù¡×
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê£³£°¡Ë¤¬Îò»ËÅª¤Ê²÷¿Ê·â¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Á°¿ÍÌ¤Åþ¤Î£µ£°ËÜÎÝÂÇ¡¢£µ£°ÅðÎÝ¤ò¼¨¤¹¡Ö£µ£°¡½£µ£°¡×¤Ë¸þ¤±¤ÆÆÍ¤¿Ê¤à¤¬¡¢¡Ö£´£³¡½£´£³¡×¤ò²á¤®¤Æ¤«¤é¤ÏÁ´¤Æ¤¬¿·µÏ¿¡£¤½¤Î°Û¼¡¸µ¤Ö¤ê¤«¤é¡Ö¥æ¥Ë¥³¡¼¥ó¡×¤ÈÉ½¸½¤µ¤ì¤ëÂçÃ«¤Ï¡¢º£µ¨¤âµÏ¿¤Ë¤âµ²±¤Ë¤â»Ä¤ëÌ¾¾ìÌÌ¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¿¡£¤½¤Î°ì¤Ä¤¬¡Ö£´£°¡½£´£°¡×¤òÃ£À®¤·¤¿½Ö´Ö¤À¤í¤¦¡£
¡¡£¸·î£²£³Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£²£´Æü¡Ë¤Î¥ì¥¤¥ºÀï¤Ç£´²ó¤Ëº£µ¨£´£°ÅðÎÝÌÜ¤ò·è¤á¡¢Æ±ÅÀ¤Î£¹²óÆó»à¤«¤é±¦Ãæ´Ö¤Ø£´£°¹æ¥µ¥è¥Ê¥éËþÎÝËÜÎÝÂÇ¡£¿ÍÎà¤ÎÁÛÁü¤òÄ¶¤¨¤ë¥×¥ì¡¼¤ò¸½¼ÂÀ¤³¦¤ÇÀ®¤·¿ë¤²¤ëÃæ¡¢¤³¤ÎÌ¾¥·¡¼¥ó¤Î¶½Ê³¤òÅÁ¤¨¤¿¼Â¶·¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö£Á£÷£æ£õ£ì¡¡£Á£î£î£ï£õ£î£ã£é£î£ç¡×¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ÇÅö»þ¤Î¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¸¥ç¡¼¡¦¥Ç¥¤¥Ó¥¹»á¤ÏÂçÃ«¤¬ÂÇ¤Ã¤¿½Ö´Ö¤Ï¡Ö¥Õ¥é¥¤¥Ü¡¼¥ë¡Ä¡¢¥é¥¤¥È¥»¥ó¥¿¡¼¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¡Ä¡×¤ÈÍÞ¤¨µ¤Ì£¤Î¥È¡¼¥ó¤Ç¼Â¶·¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Ä¹¤¤ÂÚ¶õ»þ´Ö¤ò·Ð¤Æ¥Õ¥§¥ó¥¹¤ò±Û¤¨¤ë¤È¡Ö£´£°¡½£´£°¡ª¡¡¥°¥é¥ó¥É¥¹¥é¥à¡ª¡¡¤Þ¤µ¤«¡ª¡¡²¿¤Æ½Ö´Ö¤À¡ª¡ª¡¡¥Ò¥¹¥È¥ê¡¼¡ª¡ª¡×¤ÈÀä¶«¤·¤Ê¤¬¤éÅÁ¤¨¤¿¡£¶½Ê³¤Î¤ë¤Ä¤Ü¤È²½¤·¤¿¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÆâ¤ÎÍÍ»Ò¤È¥Þ¥Ã¥Á¤·¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ËÜ¿Í¤ÏËþÂ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ç¥¤¥Ó¥¹»á¤Ï¡Ö£±£µ²ó¤«£²£°²ó¤¯¤é¤¤Ê¹¤Ä¾¤·¡¢¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤â¤Ã¤È¤¦¤Þ¤¯¤Ç¤¤¿¤«¤ò¹Í¤¨¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤¤¡Ö´Ö°ã¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤·¡¢ÂæÌµ¤·¤Ë¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¡¢¥³¡¼¥ë¤¹¤ëÃæ¤ÇÈà¤ÎÌ¾Á°¤ò¸À¤¦¤Ù¤¤Ç¤·¤¿¡£¤¢¤ÎÎò»ËÅª¤Ê¥µ¥¦¥ó¥É¥Ð¥¤¥È¤Ë¤Ï¡¢¤ª¤½¤é¤¯Èà¤ÎÌ¾Á°¤¬É¬Í×¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ÌÜ¤ÎÁ°¤Çµ¯¤¤ë¥×¥ì¡¼¤òÀµ³Î¤«¤ÄÅª³Î¤ËÅÁ¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤³¤¦¤·¤¿Îò»ËÅª¤Ê½Ö´Ö¤Ï¸åÀ¤¤Þ¤ÇàºîÉÊá¤äàµÏ¿á¤È¤·¤Æ»Ä¤êÂ³¤±¤ë¡£¥Ç¥¤¥Ó¥¹»á¤Ï¡Ö¸å²ù¡×¤â»Ä¤·¤¿¤¬¡ÖÂçÃ«¤Î£´£°¡½£´£°ËþÎÝ¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤ò¤â¤¦°ìÅÙ¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£