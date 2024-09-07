²¬ÅÄÍ´õ»Ò¡Ö²Ö¤Î¥¤¥Þ¡¼¥¸¥å¡×È¯Çä¤Ë¥Õ¥¡¥ó´¶ÎÞ¡ª ½é¸ø³«2Æü¸å¤Ë»àµî¡Ä¡È¸¸¤Î¿·¶Ê¡É¤À¤Ã¤¿
¡¡38Ç¯Á°¤Î1986Ç¯4·î8Æü¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿²¬ÅÄÍ´õ»Ò¡ÊµýÇ¯18¡Ë¡£Æ±Ç¯5·î¤ËÈ¯ÇäÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¸¸¤Î¥·¥ó¥°¥ë¡Ö²Ö¤Î¥¤¥Þ¡¼¥¸¥å¡×¤¬¡¢²¬ÅÄ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ç¤¢¤ë8·î22Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÆÃÊÌÂÐÃÌ¡ÛÆîÌîÍÛ»Ò¡ß¾¾Èø·é¡Ê3¡ËË´¤²¬ÅÄÍ´õ»Ò¤È¤Î»×¤¤½Ð¡¢¡Ö½©¤«¤é¤â¡¢¤½¤Ð¤Ë¤¤¤Æ¡×À©ºîÈëÏÃ
¡¡¥Ç¥Ó¥å¡¼40¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤ÆÀ©ºî¤µ¤ì¤¿¡Ö²¬ÅÄÍ´õ»Ò¡¡7¥¤¥ó¥Á¥·¥ó¥°¥ë¡¦¥³¥ó¥×¥ê¡¼¥ÈBOX¡×¡Ê¥Ý¥Ë¡¼¥¥ã¥Ë¥ª¥ó¡Ë¤ÎÃæ¤Î°ìËç¡£Æ±BOX¤Ï¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¡¦¥Ç¥¤¥È¡×¡Ê1984Ç¯4·î¡Ë¤«¤é¡¢»ö¼Â¾å¡¢¥é¥¹¥È¥·¥ó¥°¥ë¤È¤Ê¤Ã¤¿8ËçÌÜ¡Ö¤¯¤Á¤Ó¤ëNetwork¡×¡Ê1986Ç¯1·î¡Ë¤Þ¤Ç¡¢¤¹¤Ù¤ÆÅö»þ¤Î¥ì¥³¡¼¥É¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ»ÈÍÑ¤·¡¢¥¢¥Ê¥í¥°7¥¤¥ó¥Á¥·¥ó¥°¥ë¤È¤·¤Æ¥ê¥ê¡¼¥¹¡£9ËçÌÜ¤Î¥·¥ó¥°¥ë¤È¤Ê¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¡Ö²Ö¤Î¥¤¥Þ¡¼¥¸¥å¡×¤â¡¢ËÜÍèÈ¯Çä¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥×¥í¥¢¥¤¥É¥ë¥ò¥¿¥¯¤Î¥Ö¥ì¡¼¥á¥óÂçÅç»á¤Ï¤³¤¦ÏÃ¤¹¡£
¡Ö²¬ÅÄ¤¬¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤òÌ³¤á¤ë¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¤Ç¡¢¿·¶Ê¤Î½é½Ð¤·¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤³¤Ç¡Ø²Ö¤Î¥¤¥Þ¡¼¥¸¥å¡Ù¤¬Î®¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¿·¶Ê¤ÎÈ¯Çä¤òÃÎ¤Ã¤Æ¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¤½¤Î2Æü¸å¤Ë²¬ÅÄ¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¿·¶Ê¤ÏÈ¯ÇäÃæ»ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£Åö»þ¤½¤Î¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¤ò¥«¥»¥Ã¥È¥Æ¡¼¥×¤ËÏ¿²»¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢µ®½Å¤¹¤®¤ë¤½¤Î²»¸»¤ò²¿ÅÙ¤âÄ°¤¤³¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡Æ±¶Ê¤Î²»¸»¼«ÂÎ¤Ï¡¢º£¤Þ¤Ç¡ÖAWA¡×¤Ê¤É¤Î²»³ÚÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ç¤Ï¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤Ï¤¤¤¿¤¬¡¢¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤¬¥ê¥¢¥ë¤Ê¡È»æ¡É¤ÇÆü¤ÎÌÜ¤ò¸«¤¿¤Î¤Ï¡¢º£²ó¤¬½é¤á¤Æ¤È¤Ê¤ë¡£
¡Ö¸½Êª¤Î¥ì¥³¡¼¥É¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ò¸«¤é¤ì¤¿¤³¤È¤Ë´¶Æ°¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¼ÂºÝ¤Ë²Î¤¦»Ñ¤ò¸«¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤±¤É¡¢¤³¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Î°áÁõ¤òÃå¤Æ²Î¤¦Í½Äê¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤Ê¤É¤ÈÁÛÁü¤·¤Ê¤¬¤éÄ°¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÂçÅç»á¡Ë
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤Þ¤µ¤ËÂÔË¾¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¡£²»¸»¤À¤±¤òÄ°¤¯¤Î¤È¤Ï°ã¤Ã¤Æ¡¢¥ì¥³¡¼¥É¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤¬¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£¡ÖÅö»þ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢YouTube¤Ê¤É¤òÄÌ¤·¤Æ²¬ÅÄ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¼ã¤¤À¤Âå¤«¤é¤â»Ù»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢º£¤Ç¤Ï¥¢¥Ê¥í¥°¥ì¥³¡¼¥É¤Î¿Íµ¤¤â¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡×¤ÈÂçÅç»á¤ÏÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ
¡¡²¬ÅÄÍ´õ»Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾¾Èø·é¤ÈÆîÌîÍÛ»Ò¤¬¸ì¤ê¹ç¤Ã¤¿¡£¡ü´ØÏ¢µ»ö¡ÚÆÃÊÌÂÐÃÌ¡ÛÆîÌîÍÛ»Ò¡ß¾¾Èø·é¡Ê3¡ËË´¤²¬ÅÄÍ´õ»Ò¤È¤Î»×¤¤½Ð¡¢¡Ö½©¤«¤é¤â¡¢¤½¤Ð¤Ë¤¤¤Æ¡×À©ºîÈëÏÃ¡Ä¤Ç¤Ï¡¢ÇòÇ®¤·¤¿ÂÐÃÌ¤ÎÍÍ»Ò¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£