¡Ö¤¹¤´¤¤ÇÈ¤¬¤¢¤ë¡×ÄÔ´õÈþ¡¢Ãæ2Ä¹ÃË¤ò½±¤Ã¤¿ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤ò²óÁÛ¡ÖÇ®½Ð¤·¤Æ¤Æ¡×¡Ö²¼¤¬¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤É¡Ä¡×
9·î5Æü¡¢ÄÔ´õÈþ¤¬¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ØÄÔ¤Á¤ã¤ó¥Í¥ë¡Ù¤ò¹¹¿·¡£Ãæ³Ø2Ç¯À¸¤ÎÄ¹ÃË¤ÎÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ê¡¢¿©ÍßÉÔ¿¶¤È¤¤¤Ã¤¿¾É¾õ¤Ê¤É¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ú´ØÏ¢¡Û ÄÔ´õÈþ¡¢Ãæ2Ä¹ÃË¤¬ÌÔ½ë¤ÇÇ®Ãæ¾É¤Ë¡Ä°ìÉô»Ï½ª¤òÌÀ¤«¤¹¡ÖÅÝ¤ì¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡×¡ÖÎä¤ä¤¹¤ä¤Ä¤È¤«Çã¤Ã¤Æ¡×
»Ò¶¡¤¿¤Á¤Î²ÆµÙ¤ßÃæ¤Ë»£±Æ¤·¤¿¤È¤¤¤¦º£²ó¤ÎÆ°²è¤Ç¤Ï¡¢ÄÔ¤¬»Ò¶¡¤¿¤Á¤È¿©»ö¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¶á¶·¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ëÃæ¤Ç¡¢¡ÖÀè½µ¡¢¤»¤¤¤¬ÂÎÄ´¤¬¤è¤¯¤Ê¤¯¤Æ¡£Ç®½Ð¤·¤Æ¤Æ¡£1²ó²¼¤¬¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢¤Þ¤¿¾å¤¬¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ê¡×¤È¡¢Ä¹ÃË¤¬ÂÎÄ´¤òÊø¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡¢¡Ö¿©Íß¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢°ìµ¤¤Ë°ì½ÖÌµ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¤¹¤´¤¤ÇÈ¤¬¤¢¤ë¡×¤È¾É¾õ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÀâÌÀ¤·¤Ä¤Ä¡¢¡ÖºòÆü¤ä¤Ã¤È²óÉü¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤Æ¡£ÂÎÎÏºî¤ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ç¡¢ºòÆü¹¬¶õ¤ÈÌë¡¢Ìîµå¤ä¤Ã¤Æ¤Í¡£ÂÎÎÏ¤òÌá¤µ¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡×¤È¡¢¸½ºß¤ÏÌµ»ö¤Ë²óÉü¤·¡¢»°ÃË¤ÈÌîµå¤ò¤¹¤ë¤Û¤É¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö¤È¤ê¤¢¤¨¤º¤»¤¤¤¬Íî¤ÁÃå¤¤¤¿¤«¤é¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ¤ß¤ó¤Ê²¿»ö¤â¤Ê¤¯¡¢¿ù±º²È¤ÎËèÇ¯¹±Îã¤ÎÎ¹¹Ô¤Ë¹Ô¤±¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤âÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£