川島セルコン　コントラクト発表会「THE NEXT VISION 2024」開催

(株)川島織物セルコンは、ビニル床タイルやタイルカーペットのなどのコントラクト向け新商品の発表会「THE NEXT VISION 2024」を、東京、大阪、名古屋、福岡の4都市にて開催する。紹介するのはビニル床タイル「WAXFREE EXA」、置敷きビニル床タイル「WAXFREE REFINEBACKEXA」、タイルカーペット「MODE STYLE」、オーダーカーテン「FELTA VOL.5」など。サステナブル、メンテナンス、防音などを切り口に新商品の特徴を紹介する。来場には事前登録が必要。

