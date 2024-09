キャサリン皇太子妃が、公式SNSで新たなメッセージを公開し、英国のスカウト連盟に新たなチーフスカウトが就任したことを祝福した。がんの治療中の皇太子妃がメッセージを公開するのは、先月28日以来である。王室公務への復帰を待ち望むファンからは、「完治をお祈りしています」「スカウト活動に復帰される日を楽しみにしています」といったコメントが寄せられている。【この記事の動画を見る】

キャサリン皇太子妃は6日(以下、現地時間)、ケンジントン宮殿の公式SNSを通して、探検家で司会者のドウェイン・フィールズ氏が英国内のスカウト活動を支援する「The Scout Association(スカウト連盟)」のチーフスカウトに就任したことを祝福した。2020年からケント公爵と同連盟の共同会長を務める皇太子妃は、新たなチーフスカウトに向けて温かな言葉を送った。「ドウェイン・フィールズ氏を新たなチーフスカウトとして歓迎できることを嬉しく思います。スカウト連盟はとても素晴らしい組織です。ライフスキルを教え、国中の若者に大きな影響を与えています。」そして「あなたと共に働けることを楽しみにしています!」と記した後、“キャサリン(Catherine)”の頭文字である“C”の署名を添えた。キャサリン皇太子妃は現在、がんの治療中で公務を控えており、最後に公の場に姿を現したのは、7月14日に行われたウィンブルドン選手権の最終日だった。皇太子妃からの新たなメッセージが公開されると、公務復帰を期待する声などが相次いで寄せられた。「キャサリンが元気そうで、本当に嬉しい。復帰してくれるのが待ち遠しいわ。完治するのを祈っています。」「皇太子妃とドウェイン・フィールズが一緒にスカウト活動をされる日を楽しみにしています!」「キャサリン皇太子妃からのメッセージが読めて、とても感激したわ。」「ご就任おめでとうございます。皇太子妃のメッセージは素晴らしい!」キャサリン皇太子妃は、少女時代にスカウトのメンバーとしてコミュニティ活動や野外体験に参加してきた。大人になってからもスカウトのボランティア活動に積極的に参加し、王室入り後は長年にわたり英国各地のスカウトを訪問してきた。2023年5月には、チャールズ国王の戴冠式後の祝日“ビッグ・ヘルプ”で、キャサリン皇太子妃とウィリアム皇太子がジョージ王子(11)、シャーロット王女(9)、ルイ王子(6)と共に英ウィンザー近くにあるボーイスカウトを訪れ、ボランティア活動に参加した。ちなみに、キャサリン皇太子妃が公式SNSでメッセージを公開するのは、8月28日にウィリアム皇太子との共同声明を投稿して以来のことだ。当時、夫妻はパラリンピックに出場する選手に向けて、このような激励の言葉を送っていた。「これからの数週間、素晴らしいスポーツの大会を心待ちにしております。@ParalympicsGBの選手達と#Paris2024に出場するすべての人達に、最高の幸運が訪れますように。」そして最後には、ウィリアム皇太子とキャサリン皇太子妃の頭文字である“W&C”の署名が記されていた。画像は『The Prince and Princess of Wales Instagram「Reflecting on an insightful morning at @hopestreet_ost」「#TheBigHelpOut with The @scouts」』『The Prince and Princess of Wales X「Looking forward to another few weeks of incredible sport!」』より(TechinsightJapan編集部 寺前郁美)