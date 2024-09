ピーターラビット(TM)とのコラボアフタヌーンティーでハロウィンのムードを盛り上げよう

秋の訪れとともに、かわいらしいピーターラビット(TM)にまつわる素敵なイベントが目白押し。ここでは、大人も楽しめる4つのイベントをピックアップして紹介しよう。■秋のヌン活、ピーターラビットとハロウィンティーパーティーホテル インターコンチネンタル 東京ベイ(東京都港区)で、2024年9月1日から10月31日(木)まで開催される「いたずらピーターラビット(TM)のハロウィンアフタヌーンティー」は、ハロウィン気分を高めてくれる素敵な催し。

客室でアフタヌーンティーを楽しめるインルームダイニングプランは平日6600円〜、土日祝は7150円〜

ピーターラビット(TM)と記念撮影ができるスペシャルイベントも実施

今治市タオル美術館で開催される「PETER RABBIT(TM) in TOWEL MUSEUM」

タオル美術館のガーデンをイメージした全長20メートルのビッグタオル展示

冬季に実施予定のタオル美術館イルミネーションのイメージ

東京キャラクターストリートでピーターラビット(TM)の期間限定ポップアップショップがオープン

2000円以上の購入でもらえるオリジナルポストカード

富士本栖湖リゾートの「ピーターラビット™イングリッシュガーデン」が日本橋三越に出現

日本橋三越本店 本館・新館 各階で「英国フェア 2024」を2024年9月10日(火)まで開催

3段のティースタンドとスペシャルディッシュ、多彩な飲み物で構成されたアフタヌーンティーは、ピーターが開くハロウィンパーティーに招待された仲間たちが次々にスイーツやセイボリーに変身、最後はピーター自身もスイーツに変身する--というストーリーをもとに考案。遊び心たっぷりのアフタヌーンティーは、ラウンジでの提供のほか、客室でくつろぎながら楽しむプランやテイクアウトと、好みのスタイルで堪能できる。さらに、2024年9月19日(木)と10月23日(水)にはスペシャルイベントが開催される。いずれも3部制で各回限定8組の予約制となっており、ピーターラビットとの記念撮影とハロウィンアフタヌーンティーを満喫できる。「Trick or Treat」と伝えるとオリジナルギフトがもらえるサプライズも!ドレスコードは紫のアイテムなので、お気に入りの紫色のアクセサリーやお洋服を身につけて参加してみよう。「いたずらピーターラビット(TM)のハロウィンアフタヌーンティー」提供期間:提供中〜2024年10月31日(木)提供場所:ニューヨークラウンジ By インターコンチネンタル東京ベイ(1F)、客室、テイクアウト料金:ラウンジ 8800円〜/客室 平日6600円〜、土日祝7150円〜/テイクアウト 3996円〜「ピーターラビット(TM) MEET&GREET〜トリック or トリート〜」開催期間:2024年9月19日(木)、10月23日(水)開催場所:ニューヨークラウンジ By インターコンチネンタル 東京ベイ(1F)料金:8580円定員:三部制各回8組ドレスコード:紫色のアイテム■ピーターラビットの世界をタオルで表現!夜はイルミネーションも次に紹介するのは、タオル美術館(愛媛県今治市)で開催される「PETER RABBIT(TM) in TOWEL MUSEUM」。2024年9月7日(土)から2025年5月17日(土)までの長期開催で、絵本「ピーターラビット(TM)のおはなし」シリーズの世界観をタオルアートで表現する斬新な展示が鑑賞できる。なかでも、タオル美術館のガーデンをイメージした全長20メートルのビッグタオルは圧巻。ほかにも、愛媛の特産品であるみかんとピーターたちがコラボレーションした「オレンジガーデン」エリアやタオルで製作された超大型のぬいぐるみ、作者ビアトリクス・ポター(TM)の肖像画など、タオルの可能性を感じることができるはず。さらに、2024年11月2日(土)〜2025年1月31日(金)までは、タオル美術館内庭園でピーターラビットとコラボしたイルミネーションと3Dプロジェクションマッピングが開催される。初日のオープンセレモニーでは打ち上げ花火も予定されており、幻想的な秋の夜を楽しめそう。「PETER RABBIT(TM) in TOWEL MUSEUM」開催場所:愛媛県今治市タオル美術館住所:愛媛県今治市朝倉上甲2930 タオル美術館開催期間:2024年9月7日(土)〜2025年5月17日(土)休館日:冬季期間にあり会館時間:9:30〜18:00(ギャラリー見学は閉館30分前まで)■東京駅に大人かわいいピーターラビットグッズが勢揃い東京駅一番街B1の東京キャラクターストリートでは、2024年9月30日(月)まで、ポップアップショップ「Peter Rabbit(TM) HAPPY HOPPY MARKET」がオープンしている。店内にはオシャレなアイテムからオトナかわいいものまで、ピーターラビットのグッズが盛りだくさん!2000円以上購入した人には、ノベルティとしてオリジナルポストカードがプレゼントされる。通勤や旅行の合間に立ち寄って、お気に入りのアイテムを見つけてみて。「Peter Rabbit(TM) HAPPY HOPPY MARKET」開催場所:東京駅一番街B1東京キャラクターストリートスペース31開催期間:開催中〜2024年9月30日(月) 10時〜20時30分※最終日のみ18時まで■ピーターラビットガーデンが日本橋三越に出現最後にご紹介するのは、日本橋三越本店で開催される「英国フェア ピーターラビット(TM) イングリッシュガーデン」。現在開催中の「英国フェア 2024」に合わせて、富士本栖湖リゾートで人気のピーターラビット(TM) イングリッシュガーデンが、特別仕様で日本橋三越に登場する。イギリス人ガーデンデザイナー、マーク・チャップマン氏監修による英国式庭園では、ピーターラビットたちとの共演が楽しめる。1階ライオン口と地下1階銀座線口の迎え花にて展示されるので、お買い物の合間にも気軽に立ち寄ってみて。残念ながら、本館7階でのピーターラビット商品の販売は終了してしまったが、紅茶缶など一部商品は三越伊勢丹オンラインストアで購入可能。この機会に、英国の魅力とピーターラビットの世界観を存分に楽しもう。「英国フェア ピーターラビット(TM) イングリッシュガーデン」展示場所:日本橋三越本店 1階ライオン口、及び地下1階銀座線口展示期間:展示中〜2024年9月10日(火)どのイベントもそれぞれ個性的で、ピーターラビットの世界観を異なる角度から楽しめる内容となっている。かわいらしいキャラクターたちに囲まれながら、秋のひとときを過ごしてみてはいかが。※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。BEATRIX POTTER(TM) (C) FrederickWarne & Co.,2024