ÆüËÜ¤¬ÉâÅç´ÝÄÀË×»ö·ï¤ÎÌ¾Êí¤ò´Ú¹ñ¤ËÄó¶¡¡¢°äÂ²¤Ï¡ÖÆüËÜ¤¬°Õ¿ÞÅª¤ËÇúÇË¡×¤È¼çÄ¥¡á´Ú¹ñ¥Í¥Ã¥È¡Ö¿¿ÁêµæÌÀ¤ò¡×
2024Ç¯9·î5Æü¡¢´Ú¹ñ¡¦ËèÆü·ÐºÑ¤Ï¡ÖÆüËÜÀ¯ÉÜ¤¬80Ç¯¶á¤¯±£ÊÃ¡Ê¤¤¤ó¤Ú¤¤¡Ë¤·¤Æ¤¤¿ÉâÅç´ÝÄÀË×»ö·ï¤ÎÈï³²¼ÔÌ¾Êí¤Î°ìÉô¤ò´Ú¹ñÀ¯ÉÜ¤ËÄó¶¡¤·¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
µ»ö¤Ë¤è¤ë¤È¡¢´Ú¹ñ³°¸òÉô¤ÏÆ±Æü¡¢¡ÖÉâÅç´Ý¤Î¾èÁ¥¼ÔÌ¾Êí¤òÆþ¼ê¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÆüËÜÀ¯ÉÜ¤È¸ò¾Ä¤ò¹Ô¤¤¡¢ÆüËÜÂ¦¤«¤éÌ¾Êí¤Î°ìÉô¤ÎÄó¶¡¤ò¼õ¤±¤¿¡×¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
µ»ö¤Ï¡ÖÉâÅç´Ý¤Ï1945Ç¯¤Î¸÷Éü¡ÊÆüËÜ¤«¤é¤Î²òÊü¡Ë¸å¤Ëµ¢¹ñ¤¹¤ëºßÆü´Ú¹ñ¿Í¤ò¾è¤»¤Æ³ø»³¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿µìÆüËÜ³¤·³¤ÎÍ¢Á÷Á¥¤Ç¡¢1945Ç¯8·î22Æü¤ËÀÄ¿¹¡¦ÂçÌ«¤«¤é½Ð¹Á¤·¡¢24Æü¤ÎµþÅÔ¡¦ÉñÄáÏÑ¤Ë´ó¹Á¤¹¤ëºÝ¤ËÇúÈ¯¤·¤ÆÄÀË×¤·¤¿¡£¾èÁ¥¼Ô¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤¬¶¯À©Ï«Æ¯Èï³²¼Ô¤À¤Ã¤¿¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¡£
¤µ¤é¤Ë¡ÖÆüËÜ¤ÏÉâÅç´Ý¤¬³¤Äì¤Îµ¡Íë¤ËÀÜ¿¨¤·¤ÆÇúÈ¯¤·¾èÁ¥¼ÔÌó3700¿Í¤Î¤¦¤Á524¿Í¤¬»àË´¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¤¬¡¢°äÂ²¤é¤ÏÆüËÜ¤¬°Õ¿ÞÅª¤ËÁ¥¤òÇúÇË¤·¾èÁ¥¼Ô7500¡Á8000¿Í¤Î¤¦¤Á3000¿Í°Ê¾å¤¬»àË´¤·¤¿¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¡ÖÆüËÜ¤Ï»ö¸Î¸å¿ôÇ¯´Ö¡¢Á¥ÂÎ¤Î°ú¤ÍÈ¤²¤ä°äÂÎ¤Î²ó¼ý¤ò¹Ô¤ï¤ºµ¿ÏÇ¤¬ËÄ¤ì¾å¤¬¤ê¡¢¸½ºß¤â»ö·ï¤Î¿¿Áê¤ÏÆæ¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¤Þ¤Þ¤À¡×¤Ê¤É¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤Îµ»ö¤ò¸«¤¿´Ú¹ñ¤Î¥Í¥Ã¥È¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö³°¸òÉô¤Ï¤è¤¯¤ä¤Ã¤¿¡×¡Ö¤Ê¤¼ÄÀË×¤µ¤»¤¿¤Î¤«¡¢¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆÄÀË×¤µ¤»¤¿¤Î¤«¤ò¤¤¤ÁÁá¤¯ÃÎ¤ê¤¿¤¤¡×¡Ö¿ôÂ¿¤¯¤ÎÀèÁÄ¤¬¤Ê¤¼¸Î¶¿¤ÎÅÚ¤òºÆ¤ÓÆ§¤à¤³¤È¤Ê¤¯»à¤Ê¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡£¤½¤Î¿¿Áê¤òµæÌÀ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¡Ö¶¯À©Ä§ÍÑ¤ò±£¤¹¤¿¤á¤ËÇúÈ¯¤µ¤»¤¿¤Î¤Ç¤Ï¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡ÖÆüËÜÀ¯ÉÜ¤Ï¶Ë°ÈóÆ»¤À¡£²áµî¤òÈ¿¾Ê¤¹¤ë¤³¤È¤âÇ§¤á¤ë¤³¤È¤â¤·¤Ê¤¤¡×¡ÖÇÔÀï¸å¤â°¹Ô¤òÂ³¤±¤ëÆüËÜ¡£¤½¤ÎÆüËÜ¤òµö¤½¤¦¤È¤¤¤¦¿ÆÆüÇÉ¤¬¤¤¤ë¸Â¤ê¤³¤Î¹ñ¤ËÈ¯Å¸¤Ï¤Ê¤¤¡×¡Ö¿ÆÆüÕú¼â±Ù¡Ê¥æ¥ó¡¦¥½¥ó¥Ë¥ç¥ë¡ËÀ¯¸¢¤Î»Ù»ýÎ¨¤ò¾å¤²¤ë¤¿¤á¤ÎÆüËÜ¤«¤é¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡©Ì¾Êí¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¼Õºá¤ÈÈ¿¾Ê¡¢°äÂ²¤Ø¤ÎÇå½þ¤â¤â¤é¤ï¤Ê¤¤¤È¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤â¸«¤é¤ì¤¿¡£¡ÊËÝÌõ¡¦ÊÔ½¸/Æ²ËÜ¡Ë