「踊る大捜査線」シリーズの最新映画2部作『室井慎次 敗れざる者』『室井慎次 生き続ける者』の公開を記念し、9月28日からシリーズの映画過去作全4作品と『容疑者 室井慎次』の地上波一挙放送が決定。映画全4作品の地上波一挙放送は「踊る大捜査線」史上初。また、今回放送が決定した最新リマスター版(4Kリストア版)の地上波放送は初めてとなる。テレビドラマ放送の翌1998年に『踊る大捜査線 THE MOVIE』が公開されると、興行収入100億円超えの超大ヒットを記録。2003年公開の映画第2弾『踊る大捜査線 THE MOVIE2 レインボーブリッジを封鎖せよ!』では、興行収入173.5億円を記録し、20年以上経った今もなお、2位に50億円以上の差をつけたまま、邦画実写記録の圧倒的頂点に君臨するなど、まさに邦画の歴史を変える伝説となった「踊る大捜査線」。

このたび、シリーズ最新映画2部作の公開を記念して、9月28日から映画過去作全4作品と『容疑者 室井慎次』の地上波一挙放送が決定。9月28日21時より『踊る大捜査線 THE MOVIE』、9月30日21時より『容疑者 室井慎次』、10月5日21時より『踊る大捜査線 THE MOVIE2 レインボーブリッジを封鎖せよ!』、10月12日20時より『踊る大捜査線 THE MOVIE3 ヤツらを解放せよ!』、11月16日21時より『踊る大捜査線 THE FINAL 新たなる希望』がフジテレビ系で放送される。また、1997年1月〜3月にフジテレビ系で放送され、世帯視聴率18.2%を記録したテレビドラマ『踊る大捜査線』(ビデオリサーチ調べ)。一世風靡をしたドラマ「踊る大捜査線」シリーズの全11話と、『踊る大捜査線 歳末特別警戒スペシャル』、『踊る大捜査線 番外編 湾岸署婦警物語 初夏の交通安全スペシャル』『踊る大捜査線 秋の犯罪撲滅スペシャル』が、フジテレビ(※関東ローカル)にてリピート放送されることが決定。9月16日より毎週月曜〜金曜13時50分(第一部)、14時48分(第二部)に放送される。さらに、9月20日からTVer・FODにてドラマ『踊る大捜査線』を期間限定で順次無料配信することが決定した。そして、「踊る大捜査線」のサウンドトラックがサブスクに初登場。事件発生の緊迫感や、事件解決に向けた高揚感を後押しする、「踊る大捜査線」の世界を彩る音楽。誰もが一度は耳にしたことがある「Rhythm And Police」や、聞くだけで事件を想起させる「G‐Groove」など、ユニバーサルミュージックから発売されている「踊る大捜査線」シリーズ オリジナル・サウンドトラック 全11タイトルと『踊る大捜査線』の主題歌・織田裕二 with マキシ・プリースト「Love Somebody」が、本日9月7日よりApple Music、Spotify、Amazon Musicほか主要サブスクリプションサービスに初登場する。また、11月13日にユニバーサル ミュージックより、映画『室井慎次 敗れざる者』、『室井慎次 生き続ける者』二部作のオリジナル・サウンドトラックCDの発売と楽曲配信が決定。商品詳細は後日発表される。映画『室井慎次 敗れざる者』は10月11日、『室井慎次 生き続ける者』は11月15日に公開。