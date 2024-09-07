¥Õ¥ë¥Ý¥óÂ¼¾å¡õ»°»ÍÏºÁêÅÄ¡¢¡ØGO HOME¡Ù¤ËÅÐ¾ì¡¡¸¤¹¥¤¤ÎÃË¤È¹¹ð¥×¥é¥ó¥Ê¡¼Ìò
¤¤ç¤¦7Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ëÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¥É¥é¥Þ¡ØGO HOME¡Á·Ù»ëÄ£¿È¸µÉÔÌÀ¿ÍÁêÃÌ¼¼¡Á¡Ù(Ëè½µÅÚÍË21:00¡Á)¤ÎÂè7ÏÃ¤Ë¡¢¥Õ¥ë¡¼¥Ä¥Ý¥ó¥Á¤ÎÂ¼¾å·ò»Ö¤È»°»ÍÏº¤ÎÁêÅÄ¼þÆó¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡£
Â¼¾å·ò»Ö(º¸)¤ÈÁêÅÄ¼þÆó
Âè7ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢¿È¸µÉÔÌÀ¤Î½÷À¤¬°ä¤·¤¿¼Æ¸¤¤ò¼ê³Ý¤«¤ê¤ËÄ´ºº¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯¤¬¡¢¼¡Âè¤ËÈà½÷¤Ë´Ø¤¹¤ëÉÔ²Ä²ò¤Ê»ö¼Â¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ë¡£º§³è¥¢¥×¥ê¤Ç·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÃËÀ¤¿¤Á¤¬¸ì¤ëÈà½÷¤Î¿Í³Ê¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì°Û¤Ê¤ê¡¢Èà½÷¤¬·ëº§º¾µ½»Õ¤Ç¤¢¤Ã¤¿²ÄÇ½À¤¬Éâ¾å¡£¿È¸µÉÔÌÀ¤Î°äÂÎ¤ÏËÜÅö¤Ë·ëº§º¾µ½»Õ¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡Ä¡£
¥³¥á¥ó¥È¤Ï¡¢°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡û¢£¥Õ¥ë¡¼¥Ä¥Ý¥ó¥Á¡¦Â¼¾å·ò»Ö
¡ÖÂè£·ÏÃ¤Î¥²¥¹¥È¡¢¸¤¹¥¤¤ÎÃË¡¦ÇòÀÐÌò¤ò±é¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¾®¼Ç¤µ¤ó¤¬¥ï¥ó¤Á¤ã¤ó¤Ë°ú¤ÃÄ¥¤é¤ì¤ë¥·¡¼¥ó¤ÇÀª¤¤Í¾¤Ã¤ÆÅ¾¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ë¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢¥«¥á¥é¤¬»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë´Ö¤â¥ï¥ó¤Á¤ã¤ó¤ò²Ä°¦¤¬¤êÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤ÎÏ¢¤ì¤Æ¤¤¤¿¥ï¥ó¤Á¤ã¤ó¤¬¤Ï¤¸¤á¤Ï¼ê¤ò½Ð¤·¤Æ¤â¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¸åÈ¾¤Ë¤Ï¾¯¤·´·¤ì¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤ò¸«¤¿¡¢¾®¼Ç¤µ¤ó¤Ë¡ÖÂ¼¾å¤µ¤ó¤ÎÍî¤ÁÃå¤¤¤¿Ê·°Ïµ¤¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¸À¤Ã¤ÆÄº¤¤¤Æ¤È¤Æ¤â´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÜÅö¤Ï½ë¤µ¤È¿Í¸«ÃÎ¤ê¤Ç¤¿¤ÀÀÅ¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Ç¤¹¡£²¿¤Ë¤»¤è¡¢¸¤¹¥¤¤ÎÍ¥¤·¤¤Ê·°Ïµ¤¤¬¥É¥é¥Þ¤Ë¤â½Ð¤Æ¤¤¤¿¤é¹¬¤¤¤Ç¤¹¡×
¡û¢£»°»ÍÏº¡¦ÁêÅÄ¼þÆó
¡ÖÂè£·ÏÃ¤Ë¹¹ð¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¤ÎÄÇ¶¶Ã£ÌéÌò¤Ç½Ð±é¤µ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢³ä¤È¥Á¥ã¥é¤¤Ìò¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¼«Á³ÂÎ¤Ç¤ä¤é¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤·¤¿¡£»£±Æ¤Ï¥¹¡¼¥Ñ¡¼´¬¤¤Ç½ª¤ï¤ê¤Þ¤·¤Æ¡Ä¤â¤Ã¤È³§¤µ¤ó¤È¸òÎ®¤â¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÎÉ¤¯¤â°¤¯¤â°ìÈ¯¤Ç½ª¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¾®¼Ç¤µ¤ó¤È¤ª²ñ¤¤¤·¤¿¤Î¤Ï°ûÎÁ¾¦ÉÊ¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È°ÊÍè¤Ç¡¢ÂçÅç¤µ¤ó¤Ï½é¤á¤Þ¤·¤Æ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ª²ñ¤¤¤¹¤ëÁ°¤Ë³Ú²°¤Ç¡Ø¥á¥·¥É¥é¡Ù¤ÎËÍ¤é¤Î½Ð±é²ó¤ò´Ñ¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÍÍ¤Ç¡¢¡ÖÀè¤Ë¤½¤Á¤é¤ÎÁêÅÄ¤µ¤ó¤Ë¤´°§»¢¤µ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤Æ¡¢¥Ø¥Ó¡¼¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤òÄ°¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¼ã¼ê»þÂå¤Î¼«Ê¬¤ËÊó¹ð¤·¤¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤´¤¯¥¢¥Ã¥È¥Û¡¼¥à¤Ê»£±Æ¸½¾ì¤Ç¤ä¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢¤ªÆó¿Í¤ÎÊ·°Ïµ¤¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤·¤¿¡£³§ÍÍ¡¢¶âÈ±¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¤éÁ´ÉôËÍ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£¸¤¤â²Ä°¦¤¤¤Ç¤¹¡×
(C)Æü¥Æ¥ì
Â¼¾å·ò»Ö(º¸)¤ÈÁêÅÄ¼þÆó
Âè7ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢¿È¸µÉÔÌÀ¤Î½÷À¤¬°ä¤·¤¿¼Æ¸¤¤ò¼ê³Ý¤«¤ê¤ËÄ´ºº¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯¤¬¡¢¼¡Âè¤ËÈà½÷¤Ë´Ø¤¹¤ëÉÔ²Ä²ò¤Ê»ö¼Â¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ë¡£º§³è¥¢¥×¥ê¤Ç·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÃËÀ¤¿¤Á¤¬¸ì¤ëÈà½÷¤Î¿Í³Ê¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì°Û¤Ê¤ê¡¢Èà½÷¤¬·ëº§º¾µ½»Õ¤Ç¤¢¤Ã¤¿²ÄÇ½À¤¬Éâ¾å¡£¿È¸µÉÔÌÀ¤Î°äÂÎ¤ÏËÜÅö¤Ë·ëº§º¾µ½»Õ¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡Ä¡£
¡û¢£¥Õ¥ë¡¼¥Ä¥Ý¥ó¥Á¡¦Â¼¾å·ò»Ö
¡ÖÂè£·ÏÃ¤Î¥²¥¹¥È¡¢¸¤¹¥¤¤ÎÃË¡¦ÇòÀÐÌò¤ò±é¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¾®¼Ç¤µ¤ó¤¬¥ï¥ó¤Á¤ã¤ó¤Ë°ú¤ÃÄ¥¤é¤ì¤ë¥·¡¼¥ó¤ÇÀª¤¤Í¾¤Ã¤ÆÅ¾¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ë¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢¥«¥á¥é¤¬»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë´Ö¤â¥ï¥ó¤Á¤ã¤ó¤ò²Ä°¦¤¬¤êÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤ÎÏ¢¤ì¤Æ¤¤¤¿¥ï¥ó¤Á¤ã¤ó¤¬¤Ï¤¸¤á¤Ï¼ê¤ò½Ð¤·¤Æ¤â¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¸åÈ¾¤Ë¤Ï¾¯¤·´·¤ì¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤ò¸«¤¿¡¢¾®¼Ç¤µ¤ó¤Ë¡ÖÂ¼¾å¤µ¤ó¤ÎÍî¤ÁÃå¤¤¤¿Ê·°Ïµ¤¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¸À¤Ã¤ÆÄº¤¤¤Æ¤È¤Æ¤â´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÜÅö¤Ï½ë¤µ¤È¿Í¸«ÃÎ¤ê¤Ç¤¿¤ÀÀÅ¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Ç¤¹¡£²¿¤Ë¤»¤è¡¢¸¤¹¥¤¤ÎÍ¥¤·¤¤Ê·°Ïµ¤¤¬¥É¥é¥Þ¤Ë¤â½Ð¤Æ¤¤¤¿¤é¹¬¤¤¤Ç¤¹¡×
¡û¢£»°»ÍÏº¡¦ÁêÅÄ¼þÆó
¡ÖÂè£·ÏÃ¤Ë¹¹ð¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¤ÎÄÇ¶¶Ã£ÌéÌò¤Ç½Ð±é¤µ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢³ä¤È¥Á¥ã¥é¤¤Ìò¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¼«Á³ÂÎ¤Ç¤ä¤é¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤·¤¿¡£»£±Æ¤Ï¥¹¡¼¥Ñ¡¼´¬¤¤Ç½ª¤ï¤ê¤Þ¤·¤Æ¡Ä¤â¤Ã¤È³§¤µ¤ó¤È¸òÎ®¤â¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÎÉ¤¯¤â°¤¯¤â°ìÈ¯¤Ç½ª¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¾®¼Ç¤µ¤ó¤È¤ª²ñ¤¤¤·¤¿¤Î¤Ï°ûÎÁ¾¦ÉÊ¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È°ÊÍè¤Ç¡¢ÂçÅç¤µ¤ó¤Ï½é¤á¤Þ¤·¤Æ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ª²ñ¤¤¤¹¤ëÁ°¤Ë³Ú²°¤Ç¡Ø¥á¥·¥É¥é¡Ù¤ÎËÍ¤é¤Î½Ð±é²ó¤ò´Ñ¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÍÍ¤Ç¡¢¡ÖÀè¤Ë¤½¤Á¤é¤ÎÁêÅÄ¤µ¤ó¤Ë¤´°§»¢¤µ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤Æ¡¢¥Ø¥Ó¡¼¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤òÄ°¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¼ã¼ê»þÂå¤Î¼«Ê¬¤ËÊó¹ð¤·¤¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤´¤¯¥¢¥Ã¥È¥Û¡¼¥à¤Ê»£±Æ¸½¾ì¤Ç¤ä¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢¤ªÆó¿Í¤ÎÊ·°Ïµ¤¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤·¤¿¡£³§ÍÍ¡¢¶âÈ±¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¤éÁ´ÉôËÍ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£¸¤¤â²Ä°¦¤¤¤Ç¤¹¡×
(C)Æü¥Æ¥ì